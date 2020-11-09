В американському місті Атланта тривають зйомки "Людини-павука 3". Новинка Marvel опинилась у всіх світових ЗМІ завдяки новому фото актора Тома Голланда, який показав карантинні правила на знімальному майданчику.

Перед камерою Том Голланд постав у звичному образі Людини-павука. Поверх супергеройського костюма актор вбрав медичну маску, закликавши таким чином всіх дотримуватись правил карантину. Знімок, який знаменитість опублікував в інстаграмі, вже встиг облетіти весь світ.

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"Носіть маску, в мене от дві", – написав він до фото.

Світлина розсмішила багатьох прихильників Тома Голланда, адже вони не очікували такого знімка супергероя, адаптованого під сучасні реалії. Водночас чимало людей підтримали актора і також закликали всіх не нехтувати правилами ВООЗ та в час пандемії не знімати медичних масок.

Що відомо про "Людину-павука 3"

Зйомки 3 частини "Людини-павука" розпочались після послаблення карантину для представників кіноіндустрії. Уряд США все ж ввів обов'язковий масковий режим, однак дозволив відновити знімання запланованих проєктів. Тому й не дивно, що Том Голланд у кадрі постав з цим карантинним аксесуаром.

Наразі сюжету стрічки не розсекречують, адже знімання новинки Marvel розпочалось всередині жовтня 2020 року. Журналісти The Hollywood Reporter довідались з неофіційних джерел, що у стрічці має з'явитись Доктор Стрендж, роль якого майстерно виконує Бенедикт Камбербетч. Окрім цього, у фільмі можна буде побачити Марісу Томей, Зендею, Джейкоба Баталона, Тоні Револорі та Джеймі Фокса в образі Електро. У мережі вже поширили перші фото зі знімального майданчика, які зробили папараці.