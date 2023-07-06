3 знаки зодіаку, яким зроблять пропозицію цього липня: хто у списку

Цього місяця кілька знаків зодіаку почують заповітні слова. У них є всі шанси заручитися з коханими людьми.

Літо – чудовий час для романтичних побачень та незабутніх подій, пише 24 Канал. Близнюки, Леви й Водолії – вам особливо слід приготуватись до ймовірної пропозиції, яку ви почуєте цього місяця.

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Близнюки

Близнюки бувають прискіпливими до свого партнера, але освідчення їх точно не розчарує. Особливий день буде сповненим емоцій.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Представники цього знака зодіаку вже давно чекають на новий етап у стосунках. Цілком ймовірно, що бажання таки здійсниться у липні.

Гороскоп для Левів

Водолій

Попередні тижні могли бути не найприємнішими для Водоліїв, але скоро їх чекає романтичний сюрприз та освідчення. Представники цього знака зодіаку навіть не підозрюють, що планує партнер.

Гороскоп для Водоліїв