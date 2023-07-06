Лето – прекрасное время для романтических свиданий и незабываемых событий, пишет 24 Канал. Близнецы, Львы и Водолеи – вам особенно следует приготовиться к вероятному предложению, которое вы услышите в этом месяце.

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Близнецы

Близнецы бывают придирчивыми к своему партнеру, но признания их точно не разочаруют. Особый день будет полон эмоций.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Представители этого знака зодиака уже давно ждут нового этапа в отношениях. По всей вероятности, желание таки исполнится в июле.

Гороскоп для Львов

Водолей

Предыдущие недели могли быть не самыми приятными для Водолеев, но скоро их ожидает романтический сюрприз и признание. Представители этого знака зодиака даже не подозревают, что планирует партнер.

Гороскоп для Водолеев