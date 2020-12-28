Редакція 24 каналу зібрала інформацію про любовне життя знаків Зодіаку на цей тиждень. Зокрема, астрологи прогнозують, що дехто зможе знайти нове кохання у наступному році, а інші пари – ще більше зблизяться. Якими будуть стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року – читайте гороскоп нижче.

Деталі про любовне життя всіх знаків Зодіаку та їх стосунки з другими половинками – читайте у любовному гороскопі від редакції LifeStyle 24.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Овна

Цього тижня Овни мають знайти більше вільного часу для свого партнера. Зосередьтеся на позитиві та намагайтеся добре провести час, а не створювати конфлікти та скандали без причини. Ви можете жити в злагоді та гармонії, але для цього треба працювати над стосунками та дослухатися один до одного.

Водночас самотні Овни повинні нарешті зрозуміти, що вони не змінять свого життя, будучи інтровертом. Якщо ви хочете знайти своє кохання, будьте більш відкритими і не бійтеся нових знайомств.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Тельця

Любовне життя Тельців цього тижня буде сповнене напруги і конфліктів. Не ображайте партнера, особливо не кажіть через злість того, чого б не хотіли. Вам потрібно просто бути обережними і в найближчі дні не конфліктувати. Краще скажіть коханій людині про свою любов до неї.

А одиноким Тельцям треба більше часу проводити поза межами дому та зустрічатися з друзями. Замість того, щоб відчувати самотніми, скористайтеся цим, аби бути вільними та веселими. Астрологи радять знайомитися з новими людьми.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Близнюків

Стосунки Близнюків цього тижня будуть дуже напружені. Це може спровокувати конфлікт з партнером. Тому краще намагайтеся бути спокійними, бо інакше ви можете зіпсувати свої стосунки. Проведіть відкриту, зрілу розмову, яка задовольнить вас обох, адже всі питання можна вирішити спокійно.

Натомість самотнім Близнюкам не варто чекати, що все відбуватиметься автоматично. Ви можете змінити своє життя, лише якщо будете йти вперед та робити перші кроки.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Рака

Цього тижня любовне життя Раків зможе знайти баланс, але для цього пара має докласти чимало зусиль. Зробіть все можливе, щоб зберегти цей хороше ставлення один до одного. А ще варто влаштувати приємний сюрприз коханій людині, а на вихідних проведіть час разом.

Одиноким Тельцям в цей час треба не "вестися" на безглуздий флірт. Зосередьтеся на пошуку серйозних стосунків. Ви можете навіть повернути до свого колишнього партнера, якщо цього справді бажає ваше серце.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Лева

Леви у наближчі дні мають більше часу проводити зі своїм партнером, це допоможе створити міцну основу для вашої пари, і ви зможете вийти на новий рівень у стосунках. Не слухайте порад свого оточення та робіть те, що відчуваєте серцем.

А одиноким Левам потрібно думати про те, що ви щось робите неправильно. Тож, вам треба переглянути своє ставлення до інших. За допомогою цього ви наблизитеся до людини, яка вас давно цікавить.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Діви

У стосунках Дів нарешті закінчаться проблеми. Тому залиште всі негаразди у минулому і припиніть повертатися до низ знову і знову, бо це призведе лише до більшої кількості сварок. Зосередьтеся на добрих речах і чарівних моментах у ваших стосунках. Почніть все заново, якщо вам це потрібно, це розпалить вогонь між вами.

Натомість самотнім Дівам не потрібно перебільшувати у своїх вимогах. Краще навчіться бути задоволеними тим, що ви маєте. А за серйозними стосунками поки бігти не треба.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Терезів

Стосунки Терезів зараз знаходяться у хорошому стані, ви зможете вирішити всі непорозуміння. Астрологи радять вам переглянути ваше любовне життя і зробити правильні кроки, які визначать ваше майбутнє з партнером. Будьте обережні і думайте раціонально. Ви можете змнити ваші стосунки на краще.

В одиноких Терезів любовне життя складатиметься позитивно. Ваша пристрасть і чарівність будуть помітні оточуючим людям, і ви отримаєте кілька нових знайомств.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Скорпіона

Останнім часом Скорпіони віддаляються від свого партнера через вимоги та стрес. Але якщо ви так продовжуватимете, то ваші стосунки закінчаться. Якщо ви хочете цього уникнути, знайдіть трохи вільного часу та змініть ситуацію. Скажіть коханій людині про свої справжні почуття та проведіть вечір разом.

Водночас одинокі Скорпіони мають чекати на нове знайомство. Адже одна людина, яка вас давно цікавить, проявить почуття до вас. Ви навіть зможете почати з нею/ним нові стосунки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Стрільця

Особисте життя Стрільців буде складатися ідеально. Зараз вам потрібно максимально використовувати цей позитивний вплив, триматися поруч зі своїм партнером і робити їх щасливими. Цей тиждень буде прекрасним і сповненим романтики. Радимо додати до цього трохи пристрасті.

А самотнім Стрільцям зізнається в кохані близька людина, можливо це буде колега з роботи. Це змусить вас почуватися чудово, але не поспішайте починати серйозні стосунки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Козерога

Цей тиждень може змінити любовне життя Козерогів. Ваш настрій у стосунках буде еротичним і чуттєвим. Радимо вам провести час з коханою людиною, влаштувати їй/йому романтичний вечір чи приємний сюрприз. Це зміцнить ваші стосунки.

Одиноким Козерогам треба переглянути своє ставлення до стосунків, і тоді доля зведе вас з людиною з вашого минулого. Можливо, ви зможете побудувати романтичні стосунки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Водолія

Цього тижня динамічність Водолія дасть вам поштовх, щоб знайти рішення у всіх конфліктах та непорозуміннях. Приділіть більше часу своєму партнерові, і нехай ваше романтичне життя перенесе вас обох у чарівну атмосферу щастя. Ви будете відчувати любов та підтримку від коханої людини.

Водночас самотні Водолії мають переглянути своє ставлення до стосунків. Лише так ви зможете зустріти людину, про яку мрієте.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року для Риб

Вибам варто бути обережнішими та відданішими у стосунках. Це допоможе вам отримати бажане від свого партнера. Окрім того, ви зможете поліпшити свої стосунки, позбувшись своєї егоцентричної поведінки. Краще покажіть партнеру, яксильно його/її кохаєте.

А самотні Раки будуть мати чарівний тиждень. Ви зможете своїми зусиллями зачарувати людину, яка вас цікавить. Подумайте, чи зможете побудувати щасливі стосунки з обранцем (обраницею).