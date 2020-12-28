Редакция 24 канала собрала информацию о любовной жизни знаков Зодиака на эту неделю. В частности, астрологи прогнозируют, что некоторые смогут найти новую любовь в следующем году, а другие пары – еще больше сблизятся. Какими будут отношения всех знаков Зодиака на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года – читайте в гороскопе ниже.

Детали о любовной жизни всех знаков Зодиака и их отношениях со вторыми половинками – читайте в любовном гороскопе от редакции LifeStyle 24.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Овна

На этой неделе Овны должны найти больше свободного времени для своего партнера. Сосредоточьтесь на позитиве и постарайтесь хорошо провести время, а не создавать конфликты и скандалы без причины. Вы можете жить в согласии и гармонии, но для этого надо работать над отношениями и прислушиваться друг к другу.

В то же время одинокие Овны должны наконец понять, что они не изменят свою жизнь, будучи интровертом. Если вы хотите найти свою любовь, будьте более открытыми и не бойтесь новых знакомств.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Тельца

Любовная жизнь Тельцов на этой неделе будет полна напряжения и конфликтов. Не обижайте партнера, особенно не говорите из-за злости того, чего бы не хотели. Вам нужно просто быть осторожными и в ближайшие дни не конфликтовать. Лучше скажите любимому человеку о своей любви к нему.

А одиноким Тельцам надо больше времени проводить вне дома и встречаться с друзьями. Вместо того, чтобы чувствовать себя одинокими, используйте это, чтобы быть свободными и веселыми. Астрологи советуют знакомиться с новыми людьми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Близнецов

Отношения Близнецов на этой неделе будут очень напряженные. Это может спровоцировать конфликт с партнером. Поэтому лучше старайтесь быть спокойными, потому что иначе вы можете испортить свои отношения. Проведите открытый, зрелый разговор, который удовлетворит вас обоих, ведь все вопросы можно решить спокойно.

Зато одиноким Близнецам не стоит ждать, что все будет происходить автоматически. Вы можете изменить свою жизнь, только если будете идти вперед и делать первые шаги.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Рака

На этой неделе любовная жизнь Раков сможет найти баланс, но для этого пара должна приложить немало усилий. Сделайте все возможное, чтобы сохранить это хорошее отношение друг к другу. А еще стоит устроить приятный сюрприз любимому человеку, а на выходных проведите время вместе.

Одиноким Ракам в это время надо не "вестись" на бессмысленный флирт. Сосредоточьтесь на поиске серьезных отношений. Вы можете даже вернуться к своему бывшему партнеру, если этого действительно желает ваше сердце.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Льва

Львы в ближайшие дни должны больше времени проводить со своим партнером, это поможет создать прочную основу для вашей пары, и вы сможете выйти на новый уровень в отношениях. Не слушайте советов своего окружения и делайте то, что чувствуете сердцем.

А одиноким Львам нужно думать о том, что вы что-то делаете неправильно. Поэтому, вам надо пересмотреть свое отношение к другим. С помощью этого вы приблизитесь к человеку, который вас давно интересует.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Девы

В отношениях Дев наконец закончатся проблемы. Поэтому оставьте все невзгоды в прошлом и прекратите возвращаться к ним снова и снова, потому что это приведет лишь к большему количеству ссор. Сосредоточьтесь на добрых вещах и очаровательных моментах в ваших отношениях. Начните все заново, если вам это нужно, это разожжет огонь между вами.

Зато одиноким Девам не нужно преувеличивать в своих требованиях. Лучше научитесь быть довольными тем, что у вас есть. А за серьезными отношениями пока бежать не надо.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Весов

Отношения Весов сейчас находятся в хорошем состоянии, вы сможете решить все недоразумения. Астрологи советуют вам пересмотреть вашу любовную жизнь и сделать правильные шаги, которые определят ваше будущее с партнером. Будьте осторожны и думайте рационально. Вы можете изменить ваши отношения к лучшему.

У одиноких Весов любовная жизнь будет складываться позитивно. Ваша страсть и обаяние будут заметны окружающим людям, и вы получите несколько новых знакомств.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Скорпиона

В последнее время Скорпионы отдаляются от своего партнера из-за требований и стресса. Но если вы так будете продолжать, то ваши отношения закончатся. Если вы хотите этого избежать, найдите немного свободного времени и измените ситуацию. Скажите любимому человеку о своих истинных чувствах и проведите вечер вместе.

В то же время одинокие Скорпионы должны ждать нового знакомства. Ведь один человек, который вас давно интересует, проявит чувства к вам. Вы даже сможете начать с ней/ним новые отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Стрельца

Личная жизнь Стрельцов будет складываться идеально. Сейчас вам нужно максимально использовать это положительное влияние, держаться рядом со своим партнером и делать его счастливым. Эта неделя будет прекрасной и полной романтики. Советуем добавить к этому немного страсти.

А одиноким Стрельцам признается в любви близкий человек, возможно это будет коллега с работы. Это заставит вас чувствовать себя прекрасно, но не спешите начинать серьезные отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Козерога

Эта неделя может изменить любовную жизнь Козерогов. Ваше настроение в отношениях будет эротичным и чувственным. Советуем вам провести время с любимым человеком, устроить ей/ему романтический вечер или приятный сюрприз. Это укрепит ваши отношения.

Одиноким Козерогам надо пересмотреть свое мнение к отношениям, и тогда судьба сведет вас с человеком из вашего прошлого. Возможно, вы сможете построить романтические отношения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Водолея

На этой неделе динамичность Водолея даст вам толчок, чтобы найти решение во всех конфликтах и недоразумениях. Уделите больше времени своему партнеру, и пусть ваша романтическая жизнь перенесет вас обоих в волшебную атмосферу счастья. Вы будете чувствовать любовь и поддержку от любимого человека.

В то же время одинокие Водолеи должны пересмотреть свое мнение к отношениям. Лишь так вы сможете встретить человека, о котором мечтаете.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 года для Рыб

Рыбам следует быть осторожнее и преданнее в отношениях. Это поможет вам получить желаемое от своего партнера. Кроме того, вы сможете улучшить свои отношения, избавившись от своего эгоцентричного поведения. Лучше покажите партнеру, как вы его любите.

А у одиноких Рыб будет волшебная неделя. Вы сможете своими усилиями очаровать человека, который вас интересует. Подумайте, сможете ли построить счастливые отношения с избранником (избранницей).