Редакція 24 каналу зібрала цікаву інформацію для всіх знаків Зодіаку – любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 січня 2021 року. Кого чекає нове кохання, а хто лише сваритиметься з коханою людиною – читайте у матеріалі.

Деяким парам астрологи прогнозують чарівні дні т гармонію, а інші – знову влаштують конфлікти та віддаляться один від одного. Тому читайте гороскоп на тиждень від LifeStyle 24, щоб дізнатися, яким буде ваше любовне життя.

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Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Овна

Цей тиждень для Овнів у стосунках розпочинається динамічно і пристрасно. Вам потрібно показати свою сексуальність, щоб додати іскри у ваше любовне життя з партнером. Ви стаєте більш примиренними та готовими враховувати потреби свого партнера. Тож, стосунки складатимуться чудово.

А самотні Овни будуить мати прекрасний тиждень, яким допоможе їм зробити наступний крок до людини, з якою ви нещодавно познайомилися або тільки зустрілися. Ваші стосунки матимуть шанс стати серйозними.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Тельця

Любовні стосунки Тельців у найближчі дні стануть на хороший шлях, а спілкування з другою половиною зробить їх ще кращими. Обов’язково приділіть коханій людині час та увагу. До прикладу, використовуйте свій вихідний, щоб провести час із партнером. Вам потрібно отримати більше заряду для іскри у стосунках.

Натомість одиноким Тельцям треба проводити більше часу із друзями та у приємній компанії. Адже ніколи не знаєш, куди може завести чергова зустріч. Кохання знайде вас в найбільш неочікуваний момент.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Близнюків

Цього тижня Близнюки можуть сильно покращити свої стосунки. У вас є сила волі змінювати речі, і цього буде достатньо. Ви проведете щиру розмову з коханою людиною, і це допоможе вам вирішити всі проблеми та конфлікти. Зараз ваша головна мета – внести більше рівноваги у своє життя.

А самотнім Близнюкам, які шукають свою другу половинку, треба змінитися, і ви вже на шлюху до цього. Радійте від своєї свободи та не зациклюйтеся на коханні.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Рака

Цього тижня Ракам потрібно буде підтримувати баланс між вашим особистим та професійним життям. Вам доведеться впоратися з кількома конфліктами, тому не нехтуйте своїм партнером. Якщо ви не можете виділити час для своєї половинки, то, можливо, вам варто зважитися на крок для нового етапу у стосунках. Пора подолати розрив, який тримав вас на відстані.

А одиноким Ракам потрібно бути більш відкритими до людей, щоб завести нові знайомства. Не бійтеся фліртувати та цікавитися іншими. Лише так можна знайти нові стосунки.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Лева

Любовне життя Левів цього тиєня буде надзвичайно цікавим. Ви захочете нових емоцій у стосунках і це зробить їх ще кращими. Ви будете стимулюватимете свого партнера змінюватися та спробуйте щось нове, що зробить ваші стосунки гарячими. Адже вам вже набридла рутина.

Самотнім Левам також треба бути напоголові. Адже у найближчі дні ви зможете знайти своє кохання, і це може бути любов з першого погляду. Але не поспішайте будувати серйозні стосунки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Діви

Діви зараз мають багато проблем у стосунках і відчують тривогу, тому іноді ви можете нехтувати своїм партнером. Однак, цей тиждень допоможе вам наблизитися до людини, яку любите. Не соромтеся відкриватися і приділяти час своїм стосункам. Адже ви самі створюєте своє щастя.

Одинокі Діви будуть почуватися самотніми і прагнути пригод. У найближчі дні ви станете більш спонтанними та непередбачуваними, щоб отримати розваги, які зведуть вас з цікавою людиною.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Терезів

Терези цього тижня будуть мати добрі дні. Ваш партнер виявлятиме свій інтерес до вас. Зараз вам потрібно більше спілкуватися та робити різні вчинки, щоб покращити атмосферу між вами. Ви повинні бути стійкими під час конфліктів, щоб знайти компроміс. Запасіться терпінням і тоді ваші стосунки зміняться на краще.

А самотнім Терезам зараз варто насолоджуватися своєю свободою. Вам непотрібно наполегливо шукати нове кохання. Всьому свій час, серйозні стосунки прийдуть ще не зараз.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня не треба фокусуватися на конфліктах чи проблемах минулого. Утримайтеся від нових сварок, провокацій та незгоди. Вам потрібно знайти баланс у стосунках. Тоді до кінця тижня ви будете насолоджуватися щасливими моментами з партнером, які наповнять вас силою та впевненістю.

А самотні Скорпіони мають бути більш спокійними та доступники, тобто не боятися нових знайомств. Це наблизить вас до цікавої людини, з якою можуть скластися романтичні стосунки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Стрільця

Стосунки Стрільців цього тижня будуть сповнені пристрасті та поривів. Між вами знову спалахне іскра почуттів. Ви відчуваєте потребу зблизитися зі своїм партнером. А астрологи рекомендують проявити мудрість і спокій, щоб знайти гармонію в особистому житті.

Одиноким Стрільцям, які шукають своє кохання, варто бути готовими до нової пригоди та фліртувати з оточуючими. У вас є шарм, який принесе вам те, що ви шукаєте. І не відхиляйте запрошень на побачення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Козерога

Цього тижня Козерогам слід поговорити зі своїм партнером про те, що змушує вас почуватися самотніми. Якщо ви покращите спілкування з другою половинко, то у ваших стосунках зміниться багато речей. Для цього варто відмовитися від додаткової роботи, щоб присвятити час близьким.

Одинокі Козероги у найближчі дні отримають нове знайомство. Ви сподобаєтеся цій людині, якщо будете відкритими та щирими. А далі все залежатиме від вас обох.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Водолія

Любовне життя Володіїв вже незабаром перейде в новий етап. Адже ви готові усунути речі, які заважають вашим стосункам, щоб побачити, як вони рухаються вперед. Головне – завжди шукайте компроміси в парі і частіше кажіть "Я тебе кохаю" один одному.

А самотні Водолії зараз відчувають необхідність ризикнути, щоб отримати бажане. Ви порушите зону комфорту і будете цим насолоджуватися. І такі дії допоможуть почати нові стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року для Риб

Риби цього тижня будуть в позитивному настрої і робитимуть все, щоб поліпшити свої стосунки. Ви будете палко захищати партнера від будь-яких викликів та труднощів. Але це може привести до нових конфліктів. Краще дозвольте йому/їй самоствердитися та будуйте стосунки на повазі та довірі.

Водночас одинокі Риби мають почекати якихось новин у своєму любовному житті. Ви знайдете своє кохання, але за вами залежатиме, як вони будуть розвиватися.