Редакция 24 канала собрала интересную информацию для всех знаков Зодиака – любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года. Кого ждет новая любовь, а кто только будет ссориться с любимым человеком – читайте в материале.

Некоторым парам астрологи прогнозируют волшебные дни и гармонию, а другие – снова устроят конфликты и отдалятся друг от друга. Поэтому читайте гороскоп на неделю от LifeStyle 24, чтобы узнать, какой будет ваша любовная жизнь.

К теме Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Овна

Эта неделя для Овнов в отношениях начинается динамично и страстно. Вам нужно показать свою сексуальность, чтобы добавить искры в вашу любовную жизнь с партнером. Вы становитесь более смиренными и готовыми учитывать потребности своего партнера. Поэтому, отношения будут складываться прекрасно.

А одинокие Овны будут иметь прекрасную неделю, которая поможет им сделать следующий шаг к человеку, с которым вы недавно познакомились или только встретились. Ваши отношения будут иметь шанс стать серьезными.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Тельца

Любовные отношения Тельцов в ближайшие дни станут на хороший путь, а общение со второй половиной сделает их еще лучше. Обязательно уделите любимому человеку время и внимание. К примеру, используйте свой выходной, чтобы провести время с партнером. Вам нужно получить больше заряда для искры в отношениях.

Одиноким Тельцам надо проводить больше времени с друзьями и в приятной компании. Ведь никогда не знаешь, куда может завести очередная встреча. Любовь найдет вас в самый неожиданный момент.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Близнецов

На этой неделе Близнецы могут значительно улучшить свои отношения. У вас есть сила воли менять вещи, и этого будет достаточно. Вы проведете искренний разговор с любимым человеком, и это поможет вам решить все проблемы и конфликты. Сейчас ваша главная цель – внести больше равновесия в свою жизнь.

А одиноким Близнецам, ищущим свою вторую половинку, надо измениться, и вы уже на пути к этому. Радуйтесь своей свободе и не зацикливайтесь на любви.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Рака

На этой неделе Ракам нужно будет поддерживать баланс между вашей личной и профессиональной жизнью. Вам придется справиться с несколькими конфликтами, поэтому не пренебрегайте своим партнером. Если вы не можете выделить время для своей половинки, то, возможно, вам стоит решиться на шаг для нового этапа в отношениях. Пора преодолеть разрыв, который держал вас на расстоянии.

А одиноким Ракам нужно быть более открытыми к людям, чтобы завести новые знакомства. Не бойтесь флиртовать и интересоваться другими. Только так можно найти новые отношения.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Льва

Любовная жизнь Львов на этой неделе будет чрезвычайно интересной. Вы захотите новых эмоций в отношениях и это сделает их еще лучше. Вы будете стимулировать своего партнера меняться и попробовать что-то новое, что сделает ваши отношения горячими. Ведь вам уже надоела рутина.

Одиноким Львам также надо быть начеку. Ведь в ближайшие дни вы сможете найти свою любовь, и это может быть любовь с первого взгляда. Но не спешите строить серьезные отношения.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Девы

Девы теперь имеют много проблем в отношениях и испытывают беспокойство, поэтому иногда вы можете пренебрегать своим партнером. Однако, эта неделя поможет вам приблизиться к человеку, которого любите. Не стесняйтесь открываться и уделять время своим отношениям. Ведь вы сами создаете свое счастье.

Одинокие Девы будут чувствовать себя одинокими и стремиться к приключениям. В ближайшие дни вы станете более спонтанными и непредсказуемыми, чтобы получить развлечения, которые сведут вас с интересным человеком.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Весов

У Весов на этой неделе будут хорошие дни. Ваш партнер будет проявлять свой интерес к вам. Сейчас вам нужно больше общаться и совершать различные поступки, чтобы улучшить атмосферу между вами. Вы должны быть устойчивыми во время конфликтов, чтобы найти компромисс. Запаситесь терпением и тогда ваши отношения изменятся к лучшему.

А одиноким Весам сейчас стоит наслаждаться своей свободой. Вам не нужно упорно искать новую любовь. Всему свое время, серьезные отношения придут еще не сейчас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе не нужно фокусироваться на конфликтах или проблемах прошлого. Воздержитесь от новых ссор, провокаций и несогласия. Вам нужно найти баланс в отношениях. Тогда к концу недели вы будете наслаждаться счастливыми моментами с партнером, которые наполнят вас силой и уверенностью.

А одинокие Скорпионы должны быть более спокойными и доступными, то есть не бояться новых знакомств. Это приблизит вас к интересному человеку, с которым могут сложиться романтические отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Стрельцов

Отношения Стрельцов на этой неделе будут полны страсти и порывов. Между вами снова вспыхнет искра чувств. Вы чувствуете потребность сблизиться со своим партнером. А астрологи рекомендуют проявить мудрость и спокойствие, чтобы обрести гармонию в личной жизни.

Одиноким Стрельцам, которые ищут свою любовь, стоит быть готовыми к новому приключению и флиртовать с окружающими. У вас есть шарм, который принесет вам то, что вы ищете. И не отклоняйте приглашений на свидание.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Козерога

На этой неделе Козерогам следует поговорить со своим партнером о том, что заставляет вас чувствовать себя одинокими. Если вы улучшите общение со второй половинкой, то в ваших отношениях изменится много вещей. Для этого стоит отказаться от дополнительной работы, чтобы посвятить время близким.

Одинокие Козероги в ближайшие дни получат новое знакомство. Вы понравитесь этому человеку, если будете открытыми и искренними. А дальше все будет зависеть от вас обоих.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Водолея

Любовная жизнь Водолеев уже вскоре перейдет в новый этап. Ведь вы готовы устранить вещи, которые мешают вашим отношениям, чтобы увидеть, как они двигаются вперед. Главное – всегда ищите компромиссы в паре и чаще говорите "Я тебя люблю" друг другу.

А одинокие Водолеи сейчас чувствуют необходимость рискнуть, чтобы получить желаемое. Вы нарушите зону комфорта и будете этим наслаждаться. И такие действия помогут начать новые отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 года для Рыб

Рыбы на этой неделе будут в позитивном настроении и будут делать все, чтобы улучшить свои отношения. Вы будете горячо защищать партнера от любых проблем и трудностей. Но это может привести к новым конфликтам. Лучше позвольте ему/ей самоутвердиться и стройте отношения на уважении и доверии.

В то же время одинокие Рыбы должны подождать каких-то новостей в своей любовной жизни. Вы найдете свою любовь, но за вами будет зависеть, как они будут развиваться.