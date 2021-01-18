24 канал підготував любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на цей тиждень з 18 по 24 січня 2021 року. Яким він буде для пар та чого чекати самотнім людям – читайте у матеріалі.

Астрологи прогнозують, що пари будуть мати хороші стосунки на цьому тижня, але в декого можуть виникнути конфлікти. Тож, яким буде любовне життя всіх знаків Зодіаку на тиждень 18 – 24 січня 2021 року – читайте гороскоп від LifeStyle 24.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Овна

Цей тиждень внесе емоційну нестабільність у стосунки Овнів. Ваш настрій буде мінливим, тому часто виникатимуть сварки. Тільки міцні узи витримають всі виклики. Якщо ви подолаєте ці труднощі у своїх стосунках, то незабаром вони вийдуть на новий рівень. А ваше інтимне життя буде мати багато пристрасті.

Водночас одинокі Овни, які шукають кохання, швидше за все, у найближчі дні зустрінуть того, кого бажаєте. Ваше життя буде сповнене флірту. Тож, дозвольте собі "плавати в морі" пристрасті та почуттів.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Тельця

Цього тижня любовне життя Тельців буде динамічним та напруженим. Вам доведеться зіткнутися з проблемами, які приховуються у глибині ваших стосунків. Якщо ваш союз міцний, то ніщо не зможе вас зруйнувати. До того ж, кінець тижня принесе вам спокій та гармонію. А попереду вас чекають приємні сюрпризи.

Самотні Тельці цього тижня мають шанс створити нові стосунки, але дл цього вам потрібно бути активним і відкритими. Залиште минулі стосунки позаду і зробіть наступний крок.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Близнюків

Цього тижня любовне життя Близнюків буде трохи засмученим. Адже ви і ваш партнер багато в чому не погоджуєтеся. Якщо зв’язок між вами міцний, ви переживете це. І не поспішайте узаконювати свої стосунки, дайте своїй любові достатньо часу, щоб поступово розвиватися.

Самотнім Близнюкам не треба бути пасивними, оскільки так ви зустрінете когось, хто може змусити вас знову повірити в кохання. Можливо, це виявиться хтось з вашого оточення. Адже іноді той, кого ми шукаємо, вже дуже близько, але потрібен час, щоб це усвідомити.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Рака

На початку тижня любовне життя Раків буде складатися позитивно. У вас буде шанс покращити свої стосунки, почуватись краще і підняти собі настрій. А ваш шармбуде зачаровувати партнера. Окрім того, оживити стосунки допоможе невелика поїздка або романтична прогулянка.

Натомість одинокі Раки також отримають позитивний вплив на особисте життя, зірки допоможуть вам знайти своє кохання. Все, що вам потрібно зробити, – це зацікавити потрібну людину.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Лева

Цього тижня Левам треба йти до свого щастя і не звертати увагу на поради з оточення. Налагодити особисте життя вийде, якщо звернути увагу на свої потреби. Але деякі минулі проблеми можуть стати причиною сварок між вами та партнером. Однак, якщо ви будете слідувати своїм мріям, ваш партнер буде підтримувати вас.

Самотнім Левам варто бути пильними і звертати увагу на своє оточення. Адже можливо, серед ваших близьких є людина, якамає до вас справжні почуття. До того ж, іноді дружба може перерости в щось інше.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Діви

Цього тижня Діви і ваш партнер переживуть кілька прекрасних та пристрасних моментів. Якщо ви стикнетеся з проблемами, то не потрібно хвилюватися, бо вам вдасться їх вирішити найкращим чином. Ви будете дуже підтримувати свого партнера, надаючи йому/їй сил.

Вожночас одинокі Діви зможуть знайти свою любов лише тоді, коли ви цього найменше будете чекати – можливо, навіть під час поїздки у справах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Терезів

Цей тиждень вирішить всі проблеми у любовному житті Терезів. У вас буде можливість поговорити, перш ніж приймати будь-які рішення. Все складаиметься на краще. Зірки і планети будуть прихильні до представників цього знака Зодіаку, але ви маєте бути активними.

А самотні Терези цього тижня не зможуть знайти свою другу половинку. Але ви можете початися нові стосунки з кимось, кого вже давно цікавите. Вибір – за вами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Скорпіона

Стосунки Скорпіонів цього тижня будуть напруженим. Але загалом протягом цього тижня відбудуться чудові речі. Ваша інтуїція допоможе побачити перспективи у стосунках. Тож, намагайтеся не починати зайвий раз сварки та частіше зізнавайтеся коханим у любові.

Одинокі Скорпіони будуть мати багато шансів знайти любов. Адже вас приваблюють сильні люди високого статусу, і це те, що ви шукаєте в партнері. Максимально використовуйте сої очікування та довіряйте своєму серцю і почуттям.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Стрільця

Особисте життя Стрільців цього тижня буде збалансованим, а ваші стосунки отримують позитивну енергію. Покажіть другій половинці свої почуття та влаштуйте романтичний вечір, або приготуйте приємний сюрприз. Пам'ятайте, що ви самі можете зробити свої стосунки щасливими.

Самотнім Стрільцям треба зробити перерву, щоб відновитися. Цього тижня ви провожитимете більше часу у своєму оточенні, і ваші близькі це оцінять. Ваша комунікабельність сприятиме новим знайомоствам.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Козерога

Цей тиждень буде дуже важливим для любовного життя Козерогів. Нарешті ви зможете вирішити всі проблеми, які спричиняли неприємності. Але вам також треба знайти баланс між роботою та особистим життям, щоб насолодитися гармонійними сімейними відносинами або побаченнями.

Самотні Козероги пройдуть дуже комунікативну фазу, в якій зможете зав'язати багато нових знайомств. Будьте позитивними, бо ви зможете знайти своє кохання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Водолія

Водолії цього тижня матимуть найкраще любовне життя. Ваші слова ще більше наблизять вас до другої половинки і це активізує ваші стосунки. Але до кінця тижня може розпочатися непростий період, коли справ буде багато, і доведеться шукати компроміси для того, щоб встигнути все вчасно.

Самотні Водолії у найближчі дні зможуть розширити свій кругозір і знайти кохання. Зараз саме час інвестувати у відносини, які принесуть плоди в майбутньому.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для Риб

Цього тижня Риби, якщо захочуть мати стабільні стосунки, мають бути гнучкими. Замість того, щоб поводитися вперто, вам варто розслабитися та просити уваги партнера. Адже погана поведінка спричинить неприємності та дистанцію у ваших стосунках.

А самотнім Рибам варто шукати другу половинку, але для цього треба поєднати це з роботою. Ви будете чарівними в пошуках незабутніх моментів. Спробуйте розслабитися та бути собою.