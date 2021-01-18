24 канал подготовил любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на эту неделю с 18 по 24 января 2021 года. Какой она будет для пар и чего ждать одиноким людям – читайте в материале.

Астрологи прогнозируют, что пары будут иметь хорошие отношения на этой неделе, но у некоторых могут возникнуть конфликты. Итак, какой будет любовная жизнь всех знаков Зодиака на неделю 18 – 24 января 2021 года – читайте гороскоп от LifeStyle 24.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Овна

Эта неделя внесет эмоциональную нестабильность в отношениях Овнов. Ваше настроение будет переменчивым, поэтому часто будут возникать ссоры. Только крепкие узы выдержат все вызовы. Если вы преодолеете эти трудности в своих отношениях, то вскоре они выйдут на новый уровень. А ваша интимная жизнь будет иметь много страсти.

В то же время одинокие Овны, которые ищут любовь, скорее всего, в ближайшие дни встретят того, кого хотят. Ваша жизнь будет полна флирта. Поэтому, позвольте себе "плавать в море" страсти и чувств.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Тельца

На этой неделе любовная жизнь Тельцов будет динамичной и напряженной. Вам придется столкнуться с проблемами, которые скрываются в глубине ваших отношений. Если ваш союз крепок, то ничто не сможет вас разрушить. К тому же, конец недели принесет вам покой и гармонию. А впереди вас ждут приятные сюрпризы.

Одинокие Тельцы на этой неделе имеют шанс создать новые отношения, но для этого вам нужно быть активным и открытыми. Оставьте прошлые отношения позади и сделайте следующий шаг.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Близнецов

На этой неделе любовная жизнь Близнецов будет немного расстроенной. Ведь вы и ваш партнер во многом не согласны. Если связь между вами крепка, вы переживете это. И не спешите узаконивать свои отношения, дайте своей любви достаточно времени, чтобы постепенно развиваться.

Одиноким Близнецам не надо быть пассивными, поскольку так вы встретите кого-то, кто может заставить вас снова поверить в любовь. Возможно, это окажется кто-то из вашего окружения. Ведь иногда тот, кого мы ищем, уже очень близко, но нужно время, чтобы это осознать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Рака

В начале недели любовная жизнь Раков будет складываться позитивно. У вас будет шанс улучшить свои отношения, почувствовать себя лучше и поднять себе настроение. А ваш шарм будет очаровывать партнера. Кроме того, оживить отношения поможет небольшая поездка или романтическая прогулка.

Зато одинокие Раки также получат положительное влияние на личную жизнь, звезды помогут вам найти свою любовь. Все, что вам нужно сделать, – это заинтересовать нужного человека.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Льва

На этой неделе Львам надо идти к своему счастью и не обращать внимание на советы из окружения. Наладить личную жизнь получится, если обратить внимание на свои нужды. Но некоторые прошлые проблемы могут стать причиной ссор между вами и партнером. Однако, если вы будете следовать своим мечтам, ваш партнер будет поддерживать вас.

Одиноким Львам стоит быть бдительными и обращать внимание на свое окружение. Ведь возможно, среди ваших близких есть человек, который имеет к вам настоящие чувства. К тому же, иногда дружба может перерасти во что-то другое.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Девы

На этой неделе Девы и ваш партнер переживут несколько прекрасных и страстных моментов. Если вы столкнетесь с проблемами, то не нужно волноваться, потому что вам удастся их решить наилучшим образом. Вы будете сильно поддерживать своего партнера, предоставляя ему/ей сил.

В то же время одинокие Девы смогут найти свою любовь только тогда, когда вы этого меньше всего будете ждать – возможно, даже во время поездки по делам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Весов

Эта неделя решит все проблемы в любовной жизни Весов. У вас будет возможность поговорить, прежде чем принимать какие-либо решения. Все будет складываться к лучшему. Звезды и планеты будут благосклонны к представителям этого знака Зодиака, но вы должны быть активными.

А одинокие Весы на этой неделе не смогут найти свою вторую половинку. Но вы можете начаться новые отношения с кем-то, кого уже давно интересуете. Выбор – за вами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Скорпиона

Отношения Скорпионов на этой неделе будут напряженными. Но в целом в течение этой недели состоятся замечательные вещи. Ваша интуиция поможет увидеть перспективы в отношениях. Поэтому, старайтесь не начинать лишний раз ссоры и чаще признавайтесь любимым в любви.

Одинокие Скорпионы будут иметь много шансов найти любовь. Ведь вас привлекают сильные люди высокого статуса, и это то, что вы ищете в партнере. Максимально используйте свои ожидания и доверяйте своему сердцу и чувствам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Стрельца

Личная жизнь Стрельцов на этой неделе будет сбалансированной, а ваши отношения получают положительную энергию. Покажите второй половинке свои чувства и устройте романтический вечер, или приготовьте приятный сюрприз. Помните, что вы сами можете сделать свои отношения счастливыми.

Одиноким Стрельцам надо сделать перерыв, чтобы восстановиться. На этой неделе вы будете проводить больше времени в своем окружении, и ваши близкие это оценят. Ваша коммуникабельность будет способствовать новым знайомоствам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Козерога

Эта неделя будет очень важной для любовной жизни Козерогов. Наконец вы сможете решить все дела, которые вызывали проблемы. Но вам также нужно найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы насладиться гармоничными семейными отношениями или свиданиями.

Одинокие Козероги пройдут очень коммуникативную фазу, в которой сможете завязать много новых знакомств. Будьте позитивными, так вы сможете найти свою любовь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Водолея

Водолеи на этой неделе будут иметь лучшую любовную жизнь. Ваши слова еще больше приблизят вас к второй половинке и это активизирует ваши отношения. Но к концу недели может начаться непростой период, когда дел будет много, и придется искать компромиссы для того, чтобы успеть все вовремя.

Одинокие Водолеи в ближайшие дни смогут расширить свой кругозор и найти любовь. Сейчас самое время инвестировать в отношения, которые принесут плоды в будущем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для Рыб

На этой неделе Рыбы, если захотят иметь стабильные отношения, должны быть гибкими. Вместо того, чтобы вести себя упрямо, вам стоит расслабиться и просить внимания партнера. Ведь плохое поведение повлечет неприятности и дистанцию в ваших отношениях.

А одиноким Рыбам стоит искать вторую половинку, но для этого надо совместить это с работой. Вы будете очаровательными в поисках незабываемых моментов. Попробуйте расслабиться и быть собой.