Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для всіх знаків Зодіаку

У любовному гороскопі на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року ви дізнаєтеся, які пари чекає щастя та приємні моменти, а хто знову почне скандалити з коханою людиною.

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Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Овна

Овни цього тижня варто більше спілкуватися з партнером і уникати маніпуляцій, бо це може призвести до сварки. Якщо ви почнете більше вимагати від коханої людини, ви порушите баланс у ваших стосунках. Але вже на вихідних ваші стосунки відновлять рівновагу і ви проведете романтичний вечір разом.

Натомість одиноким Овнам цього тижня навряд чи вдасться знайти кохану людину. Але вам варто придивитися до свого оточення, можливо, серед них є хтось, кому ви вже давно подобаєтеся.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Тельця

Цей тиждень буде дуже цікавим для любовного життя Тельців, адже зараз ви займаєтеся своїм внутрішнім світом, а це допомагає підтримувати стосунки. Астрологи радять бути чесними з собою та своїм партнером, і не дозволяти своїм емоціям утворити конфлікт. Також вас чекає приємний сюрприз від коханої людини.

Водночас у самотніх Тельців любовне життя теж покращиться. Цей тиждень – хороший період, щоб завести цікаве нове знайомство або навіть почати стосунки.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Близнюків

Стосунки Близнюків цього тижня будуть доволі напруженими. Але зараз вам краще бути відкритим зі своїм партнером. Тому поговоріть з нею/ним відверто та спробуйте врахувати потреби один одного. Лише до кінця тижня ситуація налагодиться. Головне – зробити так, щоб ваш партнера почувався щасливим.

А одинокі Близнюки останнім часом зациклюються лише на роботі. Але вона не допоможе вам побудувати стосунки. Якщо хочете знайти кохання – частіше виходьте з дому та знайомтеся з іншими.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Рака

Раки цього тижня зможуть зблизитися зі своїм партнером. Для цього варто приділити більше часу один одному. Обов’язково виявляйте свою любов та інтерес до коханої людини та не утворюйте сварки. Ваші стосунки у ваших руках, тож зробіть їх щасливими.

А самотні Раки мають бути готові до нових стосунків. Адже зовсім скоро вас чекає зустріч, яка змінить ваше життя. Тож, не відхиляйте пропозиції до знайомств.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Лева

Цей тиждень принесе Левам чудову можливість обговорити деякі важливі питання зі своїм партнером. Ви можете відчути зайву емоційність або якусь невпевненість у собі. Але не дозволяйте цьому руйнувати теплу атмосферу між вами. Насолоджуйтесь чесністю та любов'ю у своїх стосунках.

Одинокі Леви мають більше часу приділяти собі та своєму розвитку. А кохання з'явиться з часом, коли ви цього не чекатимете.

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Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Діви

Цього тижня Діви будуть почуватися щасливими, адже ваш партнер буде робити для вас все можливе, щоб ви відчували баланс і спокій. Ви зможете впоратися з будь-якими раптовими проблемами у вашому любовному житті. Тож, насолоджуйтеся коханням рідної людини та покращуйте свої стосунки.

А самотні Діви можуть раптово почати нові стосунки. Але вам варто контролювати страх чи хвилювання, які виникнуть між вами та людиною, яка вас зацікавить. Не поспішайте.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Терезів

Терезам цього тижня треба спробувати подолати свою емоційну невпевненість. Адже ваш партнер не завжди готовий задовольнити будь-які ваші вимоги, лише для того, щоб заспокоїти вас чи ваші ревнощі. Ви маєте зосередитися на своїх стосунках і робити все, щоб зміцнити їх. Будьте уважними до партнера.

А самотнім Терезам не варто думати про нове кохання. Вам треба сперш вирішити інші життєві ситуації, а вже потім відкриватися новим людям для стосунків.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Скорпіона

Скорпіони цього тижня зможуть вирішити всі непорозуміння у стосунках. На вихідних ви обговорите усі питання, які віддаляють вас з партнером та разом знайдете рішення. Це допоможе відчути полегшення і поповнити вашу енергію, щоб ви вдвох могли рухатися вперед.

А самотні Скорпіони нарешті наважаться до першого кроку. Ваш шарм та манера спілкування допоможуть підійти до людини, яка вас цікавить. Не бійтеся відмови, адже з іншого боку – все може пройти вдало.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Стрільця

Стрільці будуть відчувати самотність цього тижня, і це може викликати дивні думки про партнера. У будь-якому випадку, у ваших стосунках зараз є ваш страх, якого варто позбутися. На вихідних ви зможете "згладити" будь-які проблемні ситуації та повернете гармонію у ваші стосунки.

А самотні Стрільці у найближчі дні зустрінуть людину зі свого минулого. Варто чи ні давати другий шанс – вибір за вами. Але обдумайте все реально.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Козерога

Козероги відчують напруження в особистому житті цього тижня. Зокрема, на це може вплинути невпевненість у стосунках чи надмірна увага другої половинки. Тому обговоріть це зі своїм партнером, висловіть свої думки та знайдіть спільне рішення проблемам, які турбують ваші стосунки.

А одинокі Козероги навряд чи за цей тиждень змінять своє любовне життя. Не чекайте нових знайомств, оскільки ви ще не готові до серйозних стосунків.



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Водолія

Водолії цього тижня відчують сильну тягу до всього нового і незвіданого. Тому у ваших стосунках можуть з'явитися експерименти та багато пристрасті. Ви зможете вирішити всі проблеми, якщо будете слухати один одного та більше часу проводити разом. Влаштуйте собі на вихідних романтичну вечерю чи поїздку за місто.

Одинокі Водолії багато згадуватимуть про свого попереднього партнера. Але добре обдумайте рішення про повернення у старі стосунки. Можливо, краще почати щось з новою людиною?



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року для Риб

Цей тиждень для Риб буде спокійним, якщо ви будете повністю чесними зі своїм партнером. Часом виникатимуть моменти, коли потрібно буде робити щось разом та тримати баланс у стосунках. Тому влаштуйте собі вечір розмов та висловіться про все, що вам не подобається. Спробуйте змінитися один заради одного.

А самотні риби у найближчі дні можуть випадково зустріти цікаву людину, яка змінить ваше життя. Будьте собою та відкрийтеся один одному, щоб краще дізнатися та почати нові стосунки.