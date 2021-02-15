В любовном гороскопе на неделю 15 – 21 февраля 2021 года вы узнаете, какие пары ждет счастье и приятные моменты, а кто снова начнет скандалить с любимым человеком.

Обратите внимание Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Овна

Овнам на этой неделе стоит больше общаться с партнером и избегать манипуляций, это может привести к ссоре. Если вы начнете больше требовать от любимого человека, вы нарушите баланс в ваших отношениях. Но уже на выходных ваши отношения восстановят равновесие и вы проведете романтический вечер вместе.

Зато одиноким Овнам на этой неделе вряд ли удастся найти любимого человека. Но вам стоит присмотреться к своему окружению, возможно, среди них есть кто-то, кому вы уже давно нравитесь.

Телец (21 апреля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Тельца

Эта неделя будет очень интересной для любовной жизни Тельцов, ведь сейчас вы занимаетесь своим внутренним миром, а это помогает поддерживать отношения. Астрологи советуют быть честными с собой и своим партнером, и не позволять своим эмоциям создать конфликт. Также вас ждет приятный сюрприз от любимого человека.

В то же время у одиноких Тельцов любовная жизнь тоже улучшится. Эта неделя – хороший период, чтобы завести интересное новое знакомство или даже начать отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Близнецов

Отношения Близнецов на этой неделе будут довольно напряженными. Но сейчас вам лучше быть открытым со своим партнером. Поэтому поговорите с ней/ним откровенно и попробуйте учесть потребности друг друга. Лишь к концу недели ситуация наладится. Главное – сделать так, чтобы ваш партнер чувствовал себя счастливым.

А одинокие Близнецы последнее время зацикливаются только на работе. Но она не поможет вам построить отношения. Если хотите найти любовь – чаще выходите из дома и знакомьтесь с другими.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Рака

Раки на этой неделе смогут сблизиться со своим партнером. Для этого стоит уделить больше времени друг другу. Обязательно проявляйте свою любовь и интерес к любимому человеку но не создавайте ссоры. Ваши отношения в ваших руках, сделайте их счастливыми.

А одинокие Раки должны быть готовы к новым отношениям. Ведь совсем скоро вас ждет встреча, которая изменит вашу жизнь. Поэтому, не отклоняйте предложения к знакомствам.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Льва

Эта неделя принесет Львам прекрасную возможность обсудить некоторые важные вопросы со своим партнером. Вы можете почувствовать излишнюю эмоциональность или какую-то неуверенность в себе. Но не позволяйте этому разрушать теплую атмосферу между вами. Наслаждайтесь честностью и любовью в своих отношениях.

Одинокие Львы должны больше времени уделять себе и своему развитию. А любовь появится со временем, когда вы этого не будете ждать.

К теме Любовный гороскоп на 2021 для всех знаков Зодиака: какой будет ваша личная жизнь

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Девы

На этой неделе Девы будут чувствовать себя счастливыми, ведь ваш партнер будет делать для вас все возможное, чтобы вы чувствовали баланс и спокойствие. Вы сможете справиться с любыми неожиданными проблемами в вашей любовной жизни. Поэтому, наслаждайтесь любовью родного человека и улучшайте свои отношения.

А одинокие Девы могут внезапно начать новые отношения. Но вам следует контролировать страх или волнение, которые возникнут между вами и человеком, который вас заинтересует. Не торопитесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Весов

Весам на этой неделе надо попытаться преодолеть свою эмоциональную неуверенность. Ведь ваш партнер не всегда готов удовлетворить любые ваши требования, только для того, чтобы успокоить вас или вашу ревность. Вы должны сосредоточиться на своих отношениях и делать все, чтобы укрепить их. Будьте внимательны к партнеру.

А одиноким Весам не стоит думать о новой любви. Вам надо сначала решить другие жизненные ситуации, а уже потом открываться новым людям для отношений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе должны решить все недоразумения в отношениях. На выходных вы обсудите все вопросы, которые отдаляют вас с партнером и вместе найдете решение. Это поможет почувствовать облегчение и пополнить вашу энергию, чтобы вы вдвоем могли двигаться вперед.

А одинокие Скорпионы наконец-то решатся к первому шагу. Ваш шарм и манера общения помогут подойти к человеку, который вас интересует. Не бойтесь отказа, ведь с другой стороны – все может пройти удачно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Стрельца

Стрельцы будут чувствовать одиночество на этой неделе, и это может вызвать странные мысли о партнере. В любом случае, в ваших отношениях сейчас есть ваш страх, которого следует избавиться. На выходных вы сможете "сгладить" любые проблемные ситуации и вернете гармонию в ваши отношения.

А одинокие Стрельцы в ближайшие дни встретят человека из своего прошлого. Стоит или нет давать второй шанс – выбор за вами. Но обдумайте все реально.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Козерога

Козероги почувствуют напряжение в личной жизни на этой неделе. В частности, на это может повлиять неуверенность в отношениях или чрезмерное внимание второй половинки. Поэтому обсудите это со своим партнером, выскажите свои мысли и найдите общее решение проблем, которые беспокоят ваши отношения.

А одинокие Козероги вряд ли за эту неделю изменят свою любовную жизнь. Не ждите новых знакомств, так как вы еще не готовы к серьезным отношениям.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Водолея

Водолеи на этой неделе почувствуют сильную тягу ко всему новому и неизведанному. Поэтому в ваших отношениях могут появиться эксперименты и много страсти. Вы сможете решить все проблемы, если будете слушать друг друга и больше времени проводить вместе. Устройте себе на выходных романтический ужин или поездку за город.

Одинокие Водолеи будут много вспоминать о своем предыдущем партнере. Но хорошо обдумайте решение о возвращении в старые отношения. Возможно, лучше начать что-то с новым человеком?

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 года для Рыб

Эта неделя для Рыб будет спокойной, если вы будете полностью честными со своим партнером. Иногда могут возникнуть моменты, когда нужно будет делать что-то вместе и держать баланс в отношениях. Поэтому устройте себе вечер разговоров и выскажите все, что вам не нравится. Попробуйте измениться один ради другого.

А одинокие Рыбы в ближайшие дни могут случайно встретить интересного человека, который изменит вашу жизнь. Будьте собой и откройтесь друг другу, чтобы лучше узнать и начать новые отношения.