Яким буде любовний гороскоп для вас цього тижня? Хтось зможе знайти своє кохання, а інші лиш зруйнують стосунки черговими конфліктами. Тож, читайте любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Журналісти LifeStyle 24 зібрали найактуальну інформацію про те, як складуться стосунки різних знаків Зодіаку з їхніми половинками цього тижня. Більше – читайте у гороскопі.

Цікаво! Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Овна

Овнам цього тижня варто чекати на приємні зміни, які допоможуть вам зблизитися з партнером. Ви отримаєте багато позитивних емоцій та кохання. Тож, будьте відкритими один з одним і не забувайте радувати один одного несподіванками та компліментами.

Натомість самотні Овни незабаром можуть зустріти нове кохання. Несподіване знайомство дасть вам багато натхнення. Але не поспішайте робити серйозні кроки в особистому житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Тельця

З початку цього тижня у стосунках Тельців буде панувати напруга та роздратування. Тривога, яку ви відчуваєте щодня через численні зобов’язання у парі, дуже втомили вас. Через це ви можете зірватися на партнера та створити конфлікт. Ближче до вихідних все налагодиться і ситуація покращиться. Радимо вам дослухатися та пвдтримувати один одного.

А одиноком Тельцям варто зробіть перший крок назустріч людини, яка вас цікавить. Не бійтеся нових стосунків і завойовуйте серце нового обранця.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Близнюків

Близнюкам варто змінити своє ставлення до партнера та не створювати постійні конфлікти в парі. Намагайтеся бути більш позитивними та висловлювати свої почуття коханій людині, а не постійно засуджувати партнера без причини. Ви повинні цінувати те, що маєте, і покращувати стосунки.

А самотнім Близнюкам буде щастити цього тижня. Астороги запевняють, що зірки на вашому боці і посилять вашу чуттєвість та шарм. Ви зможете заполонити серце людини, яка вам небайдужа.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Рака

Ракам варто припинити постійно скаржитися на партнера, бо йому/їй це набридне і вашим стосункам настане кінець. Вам потрібно розслабитися і бути турботливішими до другої половинки. До прикладу, можна влаштувати вечір романтики чи запланувати на вихідні романтичну поїздку за місто.

А для самотніх Раків є хороші новини – цього тижня на вас чекає нове та захоплююче знайомство, яке може кардинально змінити ваше любовне життя на краще.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Лева

У стосунках Левів можуть виникнути певні труднощі чи проблеми. Тому вам варто діяти обережно, аби уникнути помилок та зберегти кохання в парі. Очікуйте деяких змін у стосунках, які спочатку можуть вас шокувати, але насправді вони будуть чудовими.

А одиноким Левам варто частіше виходити з дому та заводити нові знайомства. Лише так ви знайдете своє кохання та створите собі щасливе любовне життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Діви

Любовне життя Дів цього тижня буде складатися якнайкраще. Ви можете запалити іскру у парі та зблизитися з коханою людиною. Також не треба дозволяти іншим людям руйнувати те, що ви і ваш партнер побудували разом. Йдіть тільки вперед і показуйте свої почуття один одному.

А самотнім Дівам варто змініть свій підхід у пошуку кохання. Не перебільшуйте про свої досягнення, бо цим ви нічого не досягнете. Бідьте собою і не бійтеся робити перші кроки .

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Терезів

Цього тижня Терези мають усвідомити, що стосунки не завжди будуть спокійними і гладкими. Іноді між вами виникатимуть моменти напруженості та розбіжності, тому треба вміти підлаштовуватися. Не чекайте, що все йтиме за вашим планом, та дозвольте вашій долі керувати вашим любовним життям, так буде найкраще.

Астрологи радять самотнім Терезам забути про свої минулі стосунки та не вестися на слова колишніх партнерів. У вас вже нове життя і повірте – воно буде ще кращим у любовній сфері.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Скорпіона

Скорпіони зможуть "навести порядок" у своєму любовному житті та покращити його: зокрема, ви отримаєте кілька прекрасних моментів із партнером. Ви навіть можете знову закохатися один в одного. І навіть якщо на вихідних виникнуть певні проблеми, ви з легкістю їх подолаєте.

Натомість одиноким Скорпіонам варто частіше виходити з друзями та розважатися. Проте в особистому житті цього тижня не варто чекати чогось нового. Насолоджуйтеся своєю свободою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Стрільця

За словами астрологів, справи у стосунках Стрільців удуть йти чудово, тому ви можете розслабитися і насолоджуватися цим. Проводьте більше часу з коханою людиною та знадіть для себе нове хобі, яке лише зблизить вас.

Натомість у самотніх Стрільців може з'явитися думка про те, щоб повернутися до свого колишнього партнера, проте добре подумайте, перш ніж зробити цей крок. Чи справді ваші минулі стосунки варті другого шансу? Можливо, не варто повторювати старі помилки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Козерога

Козерогам треба стати м’якшими до свого партнера та не бути роздратованими чм холодними у стосунках. Покажіть себе у позитивних моментах та зробіть щось приємне коханій людині, це оживить іскру між вами. Робіть все, аби зберегти гармонію та щастя у ваших стосунках.

А самотні Козероги цього тижня будуть почуватися дуже сумно і розчаровано, особливо у вихідні дні. Спробуйте позбутися поганого настрою та зустріньтеся з друзями, аби повеселитися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Водолія

Водолії у стосунках мають взяти все у свої руки і спробувати виправити всі помилки та конфлікти. Контролюйте себе і намагайтеся задовольнити потреби партнера. Адже ви самі можете змінити своє любовне життя, тож зробіть це. А ще радимо приємно здивувати кохану людину, це завжди зміцнює стосунки.

Самотні Водолії мають частіше знайомитися з новими людьми. Не втрачайте надію на щасливе життя і зірки допоможуть вам у тому, що ви шукаєте.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року для Риб

У любовному житті Рибам потрібно стати більш спокійними і відкритими для обговорення, замість того, щоб вперто стояти на своєму. Спробуйте провести відверту розмову зі своїм партнером, щоб знайти спільну мову. Якщо вам вдасться це зробити, ви обоє будете щасливими.

А самотнім Рибам варто причинити чекати, що інші люди допоможуть вам у пошуку кохання. Ви господар свого життя, тож робіть те, що вважаєте правильним для стосунків. У вас все вдасться, адже удача на вашому боці.