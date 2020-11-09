Каким будет любовный гороскоп для вас на этой неделе? Кто-то сможет найти свою любовь, а другие лишь разрушат отношения очередными конфликтами. Поэтому читайте любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака.

Журналисты LifeStyle 24 собрали самую актуальную информацию о том, как сложатся отношения разных знаков Зодиака с их половинками на этой неделе. Больше – читайте в гороскопе.

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Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Овна

Овнам на этой неделе стоит ждать приятных изменений, которые помогут вам сблизиться с партнером. Вы получите много положительных эмоций и любви. Поэтому будьте открытыми и не забывайте радовать друг друга неожиданностями и комплиментами.

Зато одинокие Овны вскоре могут встретить новую любовь. Неожиданное знакомство даст вам много вдохновения. Но не спешите предпринимать серьезные шаги в личной жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Тельца

С начала этой недели в отношениях Тельцов будут царить напряжение и раздражение. Тревога, которую вы испытываете ежедневно из-за многочисленных обязательств в паре, очень утомила вас. Из-за этого вы можете сорваться на партнера и создать конфликт. Ближе к выходным все наладится и ситуация улучшится. Советуем вам прислушиваться и поддерживать друг друга.

А одиноким Тельцам стоит сделайте первый шаг навстречу интересующему вас человеку. Не бойтесь новых отношений и завоевывайте сердце нового избранника.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Близнецов

Близнецам стоит изменить свое отношение к партнеру и не создавать постоянные конфликты в паре. Старайтесь быть более позитивными и выражать свои чувства любимому человеку, а не постоянно осуждать партнера без причины. Вы должны ценить то, что имеете, и улучшать отношения.

А одиноким Близнецам будет везти на этой неделе. Астороги уверяют, что звезды на вашей стороне и усилят вашу чувственность и шарм. Вы сможете покорить сердце человека, который вам небезразличен.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Рака

Ракам стоит прекратить постоянно жаловаться на партнера, потому что ему/ей это надоест и вашим отношениям наступит конец. Вам нужно расслабиться и быть более заботливыми ко второй половинке. К примеру, можно устроить вечер романтики или запланировать на выходные романтическую поездку за город.

А для одиноких Раков есть хорошие новости – на этой неделе вас ждет новое и увлекательное знакомство, которое может кардинально изменить вашу любовную жизнь к лучшему.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Льва

В отношениях Львов могут возникнуть определенные трудности или проблемы. Поэтому вам стоит действовать осторожно, чтобы избежать ошибок и сохранить любовь в паре. Ожидайте некоторых изменений в отношениях, которые сначала могут шокировать вас, но на самом деле они будут великолепными.

А одиноким Львам стоит чаще выходить из дома и заводить новые хзнакомства. Только так вы найдете свою любовь и создадите себе счастливую любовную жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Девы

Любовная жизнь Дев на этой неделе будет складываться как нельзя лучше. Вы можете зажечь искру в паре и сблизиться с любимым человеком. Также не нужно позволять другим людям разрушать то, что вы и ваш партнер построили вместе. Идите только вперед и показывайте свои чувства друг другу.

А одиноким Девам стоит изменить свой подход в поиске любви. Не преувеличивайте свои достижения, потому что этим вы ничего не добьетесь. Будьте собой и не бойтесь делать первые шаги.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Весов

На этой неделе Весы должны осознать, что отношения не всегда будут спокойными и гладкими. Иногда между вами будут возникать моменты напряженности и разногласия, поэтому надо уметь подстраиваться. Не ждите, что все будет идти по вашему плану, и позвольте вашей судьбе управлять вашей любовной жизнью, так будет лучше всего.

Астрологи советуют одиноким Весам забыть о своих прошлых отношениях и не вестись на слова бывших партнеров. У вас уже новая жизнь и поверьте – она будет еще лучше в любовной сфере.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Скорпиона

Скорпионы смогут "навести порядок" в своей любовной жизни и улучшить ее: в частности, вы получите несколько прекрасных моментов с партнером. Вы даже можете снова влюбиться друг в друга. И даже если на выходных возникнут определенные проблемы, вы с легкостью их преодолеете.

Зато одиноким Скорпионам стоит чаще выходить с друзьями и развлекаться. Однако в личной жизни на этой неделе не стоит ждать чего-то нового. Наслаждайтесь своей свободой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Стрельца

По словам астрологов, дела в отношениях Стрельцов будут идти прекрасно, поэтому вы можете расслабиться и наслаждаться этим. Проводите больше времени с любимым человеком и найдите для себя новое хобби, которое только сблизит вас.

Зато у одиноких Стрельцов может появиться мысль о том, чтобы вернуться к своему бывшему партнеру, однако хорошо подумайте, прежде чем сделать этот шаг. Действительно ли ваши прошлые отношения стоят второго шанса? Возможно, не стоит повторять старые ошибки.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Козерога

Козерогам надо стать мягче к своему партнеру и не быть раздраженными или холодными в отношениях. Покажите себя в положительных моментах и сделайте что-то приятное любимому человеку, это оживит искру между вами. Делайте все, чтобы сохранить гармонию и счастье в ваших отношениях.

А одинокие Козероги на этой неделе будут чувствовать себя очень грустно и разочарованно, особенно в выходные дни. Попробуйте избавиться от плохого настроения и встретьтесь с друзьями, чтобы повеселиться.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Водолея

Водолеи в отношениях должны взять все в свои руки и попытаться исправить все ошибки и конфликты. Контролируйте себя и старайтесь удовлетворить потребности партнера. Ведь вы сами можете изменить свою любовную жизнь, поэтому сделайте это. А еще советуем приятно удивить любимого человека, это всегда укрепляет отношения.

Одинокие Водолеи должны чаще знакомиться с новыми людьми. Не теряйте надежду на счастливую жизнь и звезды помогут вам в том, что вы ищете.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 года для Рыб

В любовной жизни Рыбам нужно стать более спокойными и открытыми для обсуждения вместо того, чтобы упрямо стоять на своем. Попробуйте провести откровенный разговор со своим партнером, чтобы найти общий язык. Если вам удастся это сделать, вы оба будете счастливы.

А одиноким Рыбам не стоит ожидать, что другие люди помогут вам в поиске любви. Вы хозяин своей жизни, поэтому делайте то, что считаете правильным для отношений. У вас все удастся, ведь удача на вашей стороне.