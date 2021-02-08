Ми підготували для всіх знаків Зодіаку любовний гороскоп на цей тиждень з 8 по 14 лютого 2021 року. Хто знайде свою другу половинку, а хто – ще більше закохається в свого партнера та чим вразить День закоханих – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

У любовному гороскопі на тиждень 8 – 14 лютого 2021 року ви дізнаєтеся, які пари чудово проведуть День святого Валентина, а хто може зіткнутися з новим скандалом. Чого чекати у стосунках різним знакам Зодіаку – читайте у матеріалі.

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Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 року для всіх знаків Зодіаку



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 року для Овна

Овни цього тижня будуть перебувавати у позитивному настрої після занепокоєння та роздумів через стосунки. Астрологи радять вам залишити свою невпевненість, щоб приділити більше часу коханій людині. Гарною ідеєї буде поїздка за місто на вихідних або приємний сюрприз до Дня закохних. Це освіжить ваші почуття, і ви станете ближчими один до одного.

А самотнім Овнам не варто цього тижня чекати, що ви зустрінете кохання всього свого життя. Це буде трохи згодом, а зараз насолоджуйтеся свободою та визначтеся, чого справді хочете від життя.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 ​лютого 2021 року для Тельця

Цей тиждень принесе у любовні стосунки Тельців близькість та пристрасть. Ви будете багато говорити з партнером і зможете вирішити всі конфлікти. Це покращить ваші стосунки. А на вихідних не забудьте привітати близьку людину з Днем закоханих та сказати їй/йому, як сильно кохаєте.

Натомість самотні Тельці нарешті позбудуться своєї невпевненості. Це допоможе вам усвідомити, ким ви є насправді і чого ви прагнете від стосунків. І лише тоді ви знайдете своє кохання.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 ​лютого 2021 року для Близнюків

Стосунки Близнюків цього тижня будуть дуже гармонійнми. Баланс і щастя дуже важливі для вас обох, тому ви зробите все можливе, щоб мати це у своїх стосунках. Суперечки вирішаться, а всі проблеми ви обговорите. І на День закоханих деякі представники цього знаку Зодіаку отримають пропозицію руки та серця.

Самотнім Близнюкам варто більше відпочивати. Ви познайомитеся з цікавими людьми. Але не відхиляйте їхні пропозиції на побачення, це допоможе вам розвіятися.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 ​лютого 2021 року для Рака

Ракам цього тижня треба залишити невпевненість позаду і бути прямолінійними зі своїм партнером. Задавайте конкретні питання та відверто кажіть, що вас не влаштовує у стосунках. Лише так ви зможете вирішити всі конфлікти. І хоча цей тиждень принесе вам напруженість емоцій, на вихідних ви будете мати багато пристрасті та чуттєвості.

Одинокі Раки зможуть познайомитися та зацікавити одну приємну вам людину. Не бійтеся фліртувати з іншими, бо це піде вам на користь. Але про серйозні стосунки поки думати зарано.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 ​лютого 2021 року для Лева

Для Левів цей тиждень принесе чуттєвість та багато емоцій. Ви знайдете цікаві способи висловити свою любов. Але, щоб вирішити всі проблеми в стосунках, потрібно більше говорити та разом шукати компроміс. До Дня закоханих ви отримаєте приємний сюрприз від коханої людини.

Якщо самотні Леви зараз шукають другу половинку, то не робіть це дуже відкрито. Адже іноді ви занадто наполегливі з деякими людьми. Не женіться за серйозними стосунками, кохання саме вас знайде.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 року для Діви

Цього тижня Діви мають шанс освіжити стосунки з коханою людиною. Будь-які ідеї додадуть пристрасті і почуття закоханості. Між вами спалахне іскра, і ви будете насолоджуватися один одним. До Дня закоханих приділіть більше часу коханій людині та влаштуйте романтичну вечерю.

Самотні Діви у найближчі дні відчують закоханість до людини зі свого оточення. Але не варто одразу зізнаватися в коханні, спочатку з'ясуйте, як до вас ставиться він/вона.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 року для Терезів

Цього тижня любовне життя Терезів буде переживати період спокою, рівноваги та пристрасті. Ви прагнете стабільності та гармонії у стосунках і будете йти до цього. За допомогою розмови ви зможете вирішити будь-які непорозуміння у парі. Вам захочеться веселитися разом із партнером, і це можна втілити в День закоханих.

А самотні Терези зустрінуть цікаву людину, з якою зможуть побудувати романтичні стосунки. Але спочатку проведіть якийсь час разом, щоб краще дізнатися один одного.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 ​лютого 2021 року для Скорпіона

Скорпіони цього тижня відчують пристрасть, сексуальність і чуттєвість до свого партнера. Зараз краще уникати сварок та більше часу проводити один з одним. А на День закоханих приготуйте подарунок близькій людині та влаштуйте собі романтичний вечір, де буде багато пристрасті.

А одинокі Скорпіони отримають можливість зацікавити людину, яка змушує ваше серце битися швидше. Настав час зізнатися у коханні до нього/неї, вам можуть відповісти взаємністю.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 ​лютого 2021 року для Стрільця

Стрільці будуть мати багато комфорту, якого ви так бажаєте у своїх стосунках. На початку тижня все буде йти спокійно, а вже на вихідних ви отримаєте нові емоції з другою половинкою. Заплануйте собі побачення мрії та насолоджуйтесь прекрасною атмосферою та компанією один одного.

Самотні Стрільці, які поки не знайшли своє кохання, повинні визначити якості, які вам важливі у стосунках. Там буде легше знайти другу половинку та побудувати любовне життя.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 ​лютого 2021 року для Козерога

Козероги відчують потребу зв’язатися зі своїм партнером. Адже минулі сварки та образи обтяжили ваші стосунки, тому в найближчі дні вам потрібно висловлювати свої почуття до коханої людини та показати пристрасть. А розмови допоможуть вам покращити стосунки. До Дня закоханих замовте столик у ресторані чи їжу додому та просто проведіть час разом за розмовами.

Самотні Козероги мають всі шанси підкорити серце людини, яка вам давно подобається. Знайдіть цікаву ідею, яка точно вразить цю людину та підготуйте подарунок.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14​ лютого 2021 року для Водолія

Якщо раніше Водолії відчували напругу у стосунках, то цього тижня ви зможете поспілкуватися зі своїм партнером і пояснити всі непорозуміння. Це покращить ситуацію між вами. Загалом, тиждень пройде чудово, адже ваша кохана людина підготувала вам подарунок. Можливо, ваші стосунки вийдуть на новий рівень.

Самотні Водолії цього тижня отримають нове знайомство. Поводьтеся з новою людиною відкрито та не бійтеся бути собою. Саме це і приваблює інших людей.



Любовний гороскоп на тиждень 8 – 14 ​лютого 2021 року для Риб

Цей тиждень допоможе Рибам прийняти важливі рішення. Тепер ви можете вирішити колишні проблеми, які шкодили вашим стосункам. Покажіть коханій людині, як сильно ви його/її кохаєте та влаштуйте приємний сюрприз. Це завжди оживляє стосунки та приносить чарівну атмосферу.

Самотні Риби цього тижня зможуть зустріти цікаву людину. Впевненість надасть вам шарму та переваги. І ви закохаєте в себе співрозмовника.