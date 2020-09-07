Цікаво Гороскоп сумісності пар для всіх знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Овна

Цього тижня у гороскопі астрологи радять Овнам робити все, аби відновити та зміцнити стосунки. До кінця тижня ви будете відчувати, що щось між вами і вашим партнером не так, але не створюйте зайвих конфліктів. Спробуйте владнати всі непорозуміння між вами та поверніть у стосунки минулу пристрасть.

Натомість самотнім Овнам треба бути готовими до нових знайомств. У найближчі дні вам випаде можливість зацікавити кількох людей. Але не поспішайте їм відкриватися.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Тельця

Любовне життя Тельців вимагає хорошого ставлення та компліментів другій половинці. Саме це допоможе у період з 7 по 13 вересня уникнути сварок. Вам варто дійти згоди у всіх питанням та вирішити давно початі проблеми. Тоді з часом ви покращите стосунки та знову закохаєтеся один в одного.

Одиноких Тельців чекають важливі події, які допоможуть підняти вашу самовпевненість та познайомлять вас з цікавою людиною, з якою у вас може скластися майбутнє.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Близнюків

Цього тижня Близнюкам варто бути обережними, щоб уникнути конфліктів у парі. Припиніть постійно думати про проблеми у своїх стосунках. Зрозумійте, що все не так погано і розслабтеся. Натомість проведіть чудовий час з партнером та додайте романтики у ваше любовне життя. Кінець тижня принесе вам душевний спокій.

А самотні Близнюки у найближчі дні чудово проведуть час у компанії друзів. Спробуйте розслабитися та не думайте про свою самотність. Це наразі свобода, якою треба насолоджуватися.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Рака

Раки цього тижня мають приділити увагу другій половинці: влаштуйте побачення чи романтичний вечір. Скажіть коханій людині про свої почуття, це допоможе вам стати ближчими один до одного. Якщо ж між вами виникнуть суперечки, то не ігноруйте їх, спробуйте одразу дійти компромісу.

Натомість самотні Раки цього тижня будуть особливо приваблювати представників протилежної статі. Зараз чудовий час, щоб максимально використати кожну можливість для чогось нового у своєму любовному житті. Однак, не слід діяти легковажно.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Лева

Цього тижня любовне життя Левів набуде нових фарб, і чим більше ви будете говорити один з одним, тим кращі ставатимуть ваші стосунки. Ваш партнер зрозуміє всі ваші бажання і здійснить їх, щоб довести вам свою любов. Тож, насолоджуйтеся чудовим часом один з одним.

А одинокі Леви зустрінуть нових людей, які їх зацікавлять. Кілька кандидатів на ваше серце додадуть впевненості. Але вибирайте з розумом і не захоплюйтеся своїми почуттями.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Діви

Дів у найближчі дні чекає багато пристрасті, турботи та уваги від вашого партнера. Друга половинка зробить все, щоб задовольнити ваші бажання. У гороскопі передбачається, що вам треба йти назустріч цьому – до прикладу, можете влаштувати побачення для партнера. Це покаже вашу любов один до одного.

Самотніх Дів чекає дуже перспективний період. Так, ви у найближчі дні познайомитесь із дуже цікавою людиною через своїх друзів. Ці стосунки можуть зробити вас щасливими.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Терезів

Терезам у період з 7 по 13 вересня варто спробувати зберегти свої стосунки, адже у вашому житті може з’явитися колишній партнер. Тож, не ведіться на ці провокації та доведіть другій половинці, що дійсно її/його любите і не хочете повертатися в минуле.

А любовне життя самотніх Терезів незабаром має змінитися. Вас чекають позитивні зміни та багато можливостей познайомитися з потрібною людиною, з якою у вас можуть скластися чудові стосунки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Скорпіонів

Протягом цього тижня Скорпіони будуть відчувати себе енергійними та повними життя. Використовуйте це на благо ваших стосунків і проведіть чудовий час з партнером, відкинувши всі суперечки. Зробіть сюрприз чи подарунок другій половинці та скажіть, що кохаєте його/її.

Одинокі Скорпіони зможуть познайомитися з цікавою людиною, якщо не відхилятимуть запрошення на побачення. Якщо ви хочете просто пожити для себе – то робіть це, але нові друзі вам теж не завадять у життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Стрільця

Стосунки Стрільців у найближчі дні вимагатимуть більшої участі, зокрема ви можете отримати нові обов’язки. Але не здавайтеся та йдіть до кінця, ваша наполегливість допоможу зміцнити стосунки. І не варто починати сварки чи конфлікти, якщо ви справді хочете бути з коханою людиною.

Самотні Стрільці цього тижня зможуть розважитися та насолодитися компанією своїх близьких та друзів. І це те, що вам треба – зарядіться цією енергією перед пошуком кохання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Козерога

Цей тиждень буде позитивним для вашого любовного життя. Ваш гарний настрій допоможе вам провести чудово час з друзями та партнером. А в кінці тижня зможете відпочити поруч зі своїм другою половинкою та відчути, що вас дійсно люблять. Тож, якщо ви щасливі, робіть все, аби зберегти ваші відносини.

А одинокі Козероги цього тижня зустрінуть цікаву людину, яка вплине на ваше життя. Вам буде добре разом, але чи робити ці стосунки серйозними – вирішувати вам.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Водолія

Цього тижня Водолії будуть сповнені любов’ю, з якою ви будете ділитися зі всіма. Зараз ідеальний час, якщо ви хочете стати ближчими з партнером чи відверто поговорити. Не бійтеся відкритися, адже результат винагородить вас. Ви наблизитеся до свого партнера і обоє отримаєте користь з цього користь.

Самотні Водолії знайдуть своїх людей, які зачарують. Ви отримаєте чудову можливість розважитися і насолодитися компанією цікавої людини.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 року для Риб

Риб чекає прекрасний тиждень для вашого любовного життя, який буде насичений теплими сімейними моментами. Ваші близькі люди захочуть бути поряд з вами. Тож, приділіть час коханій людині і зізнайтеся у щирих почуттях. Можливо, вам варто перейти на новий рівень у стосунках.

А самотні Риби, як пише любовний гороскоп, незабаром можуть зустріти свою другу половинку. Проте не варто показувати себе з кращого боку, будьте собою і цим зачаруєте партнера.