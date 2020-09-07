Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Овна

На этой неделе в гороскопе астрологи советуют Овнам делать все, чтобы восстановить и укрепить отношения. К концу недели вы будете чувствовать, что что-то между вами и вашим партнером не так, но не создавайте лишних конфликтов. Попробуйте уладить все недоразумения между вами и верните в отношения былую страсть.

Одиноким Овнам надо быть готовыми к новым знакомствам. В ближайшие дни вам представится возможность заинтересовать нескольких человек. Но не спешите им открываться.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Тельца

Любовная жизнь Тельцов требует хорошего отношения и комплиментов второй половинке. Именно это поможет в период с 7 по 13 сентября избежать ссор. Вам стоит прийти к согласию во всех вопросах и решить давно начатые проблемы. Тогда со временем вы улучшите отношения и снова влюбитесь друг в друга.

Одиноких Тельцов ждут важные события, которые помогут поднять вашу самоуверенность и познакомят вас с интересным человеком, с которым у вас может сложиться будущее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Близнецов

На этой неделе Близнецам стоит быть осторожными, чтобы избежать конфликтов в паре. Прекратите постоянно думать о проблемах в своих отношениях. Поймите, что все не так плохо и расслабьтесь. Вместо этого проведите прекрасное время с партнером и добавьте романтики в свою любовную жизнь. Конец недели принесет вам душевный покой.

А одинокие Близнецы в ближайшие дни прекрасно проведут время в компании друзей. Попробуйте расслабиться и не думайте о своем одиночестве. Это сейчас свобода, которой надо наслаждаться.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Рака

Раки на этой неделе должны уделить внимание второй половинке: устройте свидание или романтический вечер. Скажите любимому человеку о своих чувствах, это поможет вам стать ближе друг к другу. Если же между вами возникнут споры, то не игнорируйте их, попробуйте сразу прийти к компромиссу.

При этом одинокие Раки на этой неделе будут особенно привлекать представителей противоположного пола. Сейчас прекрасное время, чтобы максимально использовать каждую возможность для чего-то нового в своей любовной жизни. Однако, не следует действовать легкомысленно.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Льва

На этой неделе любовная жизнь Львов приобретет новые краски, и чем больше вы будете говорить друг с другом, тем лучше будут становиться ваши отношения. Ваш партнер поймет все ваши желания и осуществит их, чтобы доказать вам свою любовь. Так что наслаждайтесь прекрасным временем друг с другом.

А одинокие Львы встретят новых людей, которые их заинтересуют. Несколько кандидатов на ваше сердце придадут уверенности. Но выбирайте с умом и не увлекайтесь своими чувствами.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Девы

Дев в ближайшие дни ждет много страсти, заботы и внимания от вашего партнера. Вторая половинка сделает все, чтобы удовлетворить ваши желания. В гороскопе предполагается, что вам надо идти навстречу этому – к примеру, можете устроить свидание для партнера. Это покажет вашу любовь друг к другу.

Одиноких Дев ждет очень перспективный период. Да, вы в ближайшие дни познакомитесь с очень интересным человеком через своих друзей. Эти отношения могут сделать вас счастливыми.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Весов

Весам в период с 7 по 13 сентября стоит попытаться сохранить свои отношения, ведь в вашей жизни может появиться бывший партнер. Поэтому, не ведитесь на эти провокации и докажите второй половинке, что действительно ее/его любите и не хотите возвращаться в прошлое.

А любовная жизнь одиноких Весов вскоре должна измениться. Вас ждут позитивные перемены и много возможностей познакомиться с нужным человеком, с которым у вас могут сложиться замечательные отношения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Скорпионов

В течение этой недели Скорпионы будут чувствовать себя энергичными и полными жизни. Используйте это на благо ваших отношений и проведите замечательное время с партнером, отбросив все споры. Сделайте сюрприз или подарок второй половинке и скажите, что любите его/ее.

Одинокие Скорпионы смогут познакомиться с интересным человеком, если не отклонят приглашение на свидание. Если вы хотите просто пожить для себя – то делайте это, но новые друзья вам тоже не помешают в жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Стрельца

Отношения Стрельцов в ближайшие дни потребуют большего участия, в частности вы можете получить новые обязанности. Но не сдавайтесь и идите до конца, ваша настойчивость поможет укрепить отношения. И не стоит начинать ссоры или конфликты, если вы действительно хотите быть с любимым человеком.

Одинокие Стрельцы на этой неделе смогут развлечься и насладиться компанией своих близких и друзей. И это то, что вам надо – зарядитесь этой энергией перед поиском любви.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Козерога

Этот неделя будет положительным для вашей любовной жизни. Ваше хорошее настроение поможет вам провести чудесное время с друзьями и партнером. А в конце недели сможете отдохнуть рядом со своей второй половинкой и почувствовать, что вас действительно любят. Поэтому, если вы счастливы, делайте все, чтобы сохранить ваши отношения.

А одинокие Козероги на этой неделе встретят интересного человека, который повлияет на вашу жизнь. Вам будет хорошо вместе, но делать ли эти отношения серьезными – решать вам.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Водолея

На этой неделе Водолеи будут полны любовью, с которой вы будете делиться со всеми. Сейчас идеальное время, если вы хотите стать ближе с партнером или откровенно поговорить. Не бойтесь открыться, ведь результат вознаградит вас. Вы приблизитесь к своему партнеру и оба извлеките пользу из этого.

Одинокие Водолеи найдут своих людей, которые очаруют. Вы получите прекрасную возможность развлечься и насладиться компанией интересного человека.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 года для Рыб

Рыб ждет прекрасная неделя для вашей любовной жизни, которая будет насыщена теплыми семейными моментами. Ваши близкие люди захотят быть рядом с вами. Поэтому, уделите время любимому человеку и признайтесь в чувствах. Возможно, вам стоит перейти на новый уровень в отношениях.

А одинокие Рыбы, как пишет любовный гороскоп, вскоре могут встретить свою вторую половинку. Однако не стоит показывать себя с лучшей стороны, будьте собой и этим очаруете партнера.