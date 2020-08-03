Весь тиждень буде доволі неочікуваним для всіх знаків Зодіаку. Когось чекає романтичний вечір та сюрпризи, а інші – так не зможуть вирішити всі конфлікти у парі. Яким буде новий тиждень з 3 серпня по 9 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку – читайте наш любовний гороскоп.

Ви можете дізнатися, як складуться ваші романтичні стосунки, згідно з гороскопом, у період з 3 по 9 серпня 2020 року. Кому пощастить у коханні, а кому краще вгамувати свої емоції на початку місяця – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Любовний гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Овна

Любовне життя Овнів цього тижня буде чудовим, ваші стосунки явно покращуються. Ви самі хочете проявляти інтерес до свого партнера, щоб зблизитися. І це створить глибокий зв’язок між вами. Тому не звертайте уваги на якісь дрібниці та насолоджуйтеся почуттями одне одного.

Щодо самотніх Овнів, то астрологи запевняють, що ваша пристрасть зробить вас чарівними у найближчі дні, а тому ви зустрінете кілька цікавих людей, з якими ви маєте спільні риси. Тож, можливо, час вжити заходів і таки вивести ваші стосунки на наступний рівень?

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Тельця

Тельців чекає попереду романтичний тиждень, який точно вас вразить. З коханою людиною ви у найближчі дні забудете про будь-які неприємності свого повсякденного життя і зможете відпочити. Спокій та гармонія між вами – це найкраще ліки від всіх проблем. Вам разом буде дуже весело і партнер буде щасливим.

Натомість одиноким Терезам у найближчі дні варто не засмучуватися щодо свого особистого життя. Не втрачайте надії, у вас вже ще попереду. А поки насолодіться своєю свободою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Близнюків

Цей тиждень ідеально підійде, щоб Близнюки виявили нарешті свою романтичну сторону. Влаштуйте для другої половинки незабутнє побачення чи просто чудовий день, незалежно від того, чи є для цього привід. Так ви зблизитеся, забувши про всі свої проблеми в стосунках.

Шарм і самовпевненість зроблять Близнюків без пари дуже привабливими в очах потенційних партнерів. Тому максимально використовуйте цю позитивну енергію, тоді цього тижня у вас з’явиться безліч шанувальників. Але не спішіть відкривати своє серце.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Рака

Цей тиждень принесе для Раків цікаві та пікантні моменти. Але вам варто переосмислити своє ставлення до партнера. Адже ви просите їх дати вам набагато більше, ніж вони можуть, і це може дещо зіпсувати стосунки. Наприкінці тижня втручання інших людей спричинять конфлікти, тому вам краще одразу відкрито поговорити з партнером.

А самотні Раки в найближчі дні будуть відчувати себе вільними та активними. Своєю неприступністю та зацікавленням у житті ви зможете зацікавити багатьох. Адже ви теж маєте право на кохання.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Лева

Левам, які перебувають у відносинах, період з 3 по 9 серпня буде складатися дуже позитивно. Ви отримаєте незабутні моменти, які зблизять вас з партнером. А ви самі будете задоволені своїми стосунками, адже відчуватимете себе коханими та щасливими. Ваш партнер дуже підтримує вас, і це приносить полегшення і спокій.

Натомість одиноких Левів чекає неприємна розмова. До вас захоче повернутися людина з вашого минулого, але подумайте добре перед тим, як приймати рішення про відновлення стосунків.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Діви

Дівам цього тижня варто зосередитися на своєму партнерові. Подумайте про свої стосунки, чи вас все влаштовує і відверто скажіть про свої почуття другій половинці. Адже, якщо ви уникатимете проблем та просто чекатимете, що все якось самостійно зміниться, то цього не буде. Стосунки у ваших руках.

А самотні Діви повинні будуть приймати складне рішення – почати нові відносини чи побути якийсь час наодинці. Ви зможете зрозуміти себе, якщо будете дослухатися. І не бійтеся будь-якого розвитку подій, все буде на краще.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Терезів

Терезів очікує позитивний тиждень, адже стосунки з другою половинкою будуть складатися найкращим чином. Тому астрологи радять просто насолоджуватися компанією свого партнера і щиро говорити про своє кохання. Разом ви подолаєте всі перешкоди на своєму шляху.

Одинокі Терези в найближчі дні можуть зустріти дуже цікаву людину і зрозумієте її найглибші почуття до вас. Ваша пристрасть керуватиме вами, і так ви отримаєте очікуваний результат.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Скорпіона

Скорпіони на початку серпня зможуть легко вирішити деякі питання у своєму любовному житті, які турбують вас вже давно. Ваш партнер допоможе, підтримуючи вас та бажаючи вирішити всі незгоди, аби бути поруч з вами. Тому відверто поговоріть про свої стосунки, це допоможе зберегти їх.

Натомість самотнім Скорпіонам астрологи радять скористатися цим статусом, щоб пофліртувати з кимось та зачарувати протилежну стать. І не згадуйте про минулі стосунки, це не варте того.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Стрільця

Стрільців чекає щасливий тиждень з другою половинкою. Ви зможете керувати своїми емоціями та зрозуміти партнера. Це позитивно позначиться на ваших відносинах, надасть вам сили відкритись один одному і висловити свої найглибші почуття. Тож, ц найближчі дні пристрасть і романтика відіграватимуть помітну роль.

А одиноких Стрільців чекає приємна зустріч. Ви зустрінете людину, яка похитне ваш емоційний світ і мотивуватиме вас вирішити попрощатися зі своєю самотністю. Зробіть все, що у ваших силах, аби завоювати серце цієї людини.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Козерога

Цей тиждень допоможе Козерогам зрозуміти та висловити свої внутрішні бажання та потреби. Робіть більше задля другої половинки, але й самі просіть того ж. Лише спільними силами та почуттями ви створите щасливі стосунки.

Самотнім Козерогам не варто у період з 3 по 9 серпня ховатися від світу у своїй самотності. Не відвертайте всі зізнання у коханні, навіть якщо це людина з вашого кола друзів. Можливо, вас чекає щось цікаве разом.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Водолія

На цьому тижні Водоліям потрібно буде приділити час і увагу своїм стосункам. Суперечки можуть бути викликані непорозумінням у спілкуванні, тому поводьтеся обережно. Уникайте бути егоїстичним щодо свого партнера та скажіть про свої щирі почуття.

Одиноким Водоліям не можна припиняти пошуки своєї другої половинки. Не сприймайте думку інших людей серйозно та поводитесь у своєму любовному житті як вам хочеться.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня 2020 року для Риб

Цей тиждень у Риб буде дуже гарячим і перспективним. Ви та ваш партнер можете пережити деякі незабутні моменти – будь-то просто побачення чи пропозиція руки і серця. І не забувайте нагадувати другій половинці про своє кохання.

Самотні Риби зможуть знайти те, що їм потрібно. Але при цьому не забувайте про власне життя та не поспішайте з висновками про нових людей.