Вся неделя будет достаточно неожиданной для всех знаков Зодиака. Кого-то ждет романтический вечер и сюрпризы, а другие – так и не смогут решить все конфликты в паре. Какой будет новая неделя с 3 августа по 9 августа 2020 года для всех знаков Зодиака – читайте наш любовный гороскоп.

Вы можете узнать, как сложатся ваши романтические отношения, согласно гороскопу, в период с 3 по 9 августа 2020 года. Кому повезет в любви, а кому лучше успокоить свои эмоции в начале месяца – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Любовный гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Овна

Любовная жизнь Овнов на этой неделе будет замечательной, ваши отношения явно улучшаются. Вы сами хотите проявлять интерес к своему партнеру, чтобы сблизиться. И это создаст глубокую связь между вами. Поэтому не обращайте внимания на какие-то мелочи и наслаждайтесь чувствами друг друга.

Относительно одиноких Овнов, то астрологи уверяют, что ваша страсть сделает вас неотразимыми в ближайшие дни, а потому вы встретите несколько интересных людей, с которыми у вас есть общие черты. Поэтому, возможно, время принять меры и таки вывести ваши отношения на следующий уровень?

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Тельца

Тельцов ждет впереди романтическая неделя, которая точно вас поразит. С любимым человеком вы в ближайшие дни забудете о любых неприятностях своей повседневной жизни и сможете отдохнуть. Спокойствие и гармония между вами – это лучшее лекарство от всех проблем. Вам вместе будет очень весело и партнер будет счастливым.

В то же время одиноким Весам в ближайшие дни стоит не расстраиваться из-за своей личной жизни. Не теряйте надежды, у вас уже еще впереди. А пока насладитесь своей свободой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Близнецов

Эта неделя идеально подойдет, чтобы Близнецы обнаружили наконец свою романтическую сторону. Устройте для второй половинки незабываемое свидание или просто замечательный день, независимо от того, есть ли для этого повод. Так вы сблизитесь, забыв обо всех своих проблемах в отношениях.

Шарм и самоуверенность сделают Близнецов без пары очень привлекательными в глазах потенциальных партнеров. Поэтому максимально используйте эту положительную энергию, тогда на этой неделе у вас появится множество поклонников. Но не спешите открывать свое сердце.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Рака

Эта неделя принесет Ракам интересные и пикантные моменты. Но вам стоит переосмыслить свое отношение к партнеру. Ведь вы просите его дать вам гораздо больше, чем он может, и это может несколько испортить отношения. В конце недели вмешательства других людей вызовут конфликты, поэтому вам лучше сразу открыто поговорить с партнером.

А одинокие Раки в ближайшие дни будут чувствовать себя свободными и активными. Своей неприступностью и интересом в жизни вы сможете заинтересовать многих. Ведь вы тоже имеете право на любовь.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Льва

У Львов, которые находятся в отношениях, период с 3 по 9 августа будет складываться очень положительно. Вы получите незабываемые моменты, которые сблизят вас с партнером. А вы сами будете довольны своими отношениями, ведь будете чувствовать себя любимыми и счастливыми. Ваш партнер очень поддерживает вас, и это приносит облегчение и спокойствие.

В то же время одиноких Львов ждет неприятный разговор. К вам захочет вернуться человек из вашего прошлого, но подумайте хорошо перед тем, как принимать решение о возобновлении отношений.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Девы

Девам на этой неделе стоит сосредоточиться на своем партнере. Подумайте о своих отношениях, все ли вас устраивает и откровенно скажите о своих чувствах второй половинке. Ведь, если вы будете избегать проблем и просто ждать, что все как-то самостоятельно изменится, то этого не будет. Отношения в ваших руках.

А одинокие Девы должны будут принимать сложное решение – начать новые отношения или побыть некоторое время наедине. Вы сможете понять себя, если будете прислушиваться. И не бойтесь любого развития событий, все будет к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Весов

Весов ожидает позитивная неделя, ведь отношения со второй половинкой будут складываться лучшим образом. Поэтому астрологи советуют просто наслаждаться компанией своего партнера и искренне говорить о своей любви. Вместе вы преодолеете все препятствия на своем пути.

Одинокие Весы в ближайшие дни могут встретить очень интересного человека и понять его самые глубокие чувства к вам. Ваша страсть будет руководить вами, и так вы получите ожидаемый результат.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Скорпиона

Скорпионы в начале августа смогут легко решить некоторые вопросы в своей любовной жизни, которые беспокоят вас уже давно. Ваш партнер поможет, поддерживая вас и желая решить все разногласия, чтобы быть рядом с вами. Поэтому откровенно поговорите о своих отношениях, это поможет сохранить их.

В то же время одиноким Скорпионам астрологи советуют воспользоваться этим статусом, чтобы пофлиртовать с кем-то и очаровать противоположный пол. И не вспоминайте о прошлых отношениях, это не стоит того.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Стрельца

Стрельцов ждет счастливая неделя со второй половинкой. Вы сможете управлять своими эмоциями и понять партнера. Это положительно скажется на ваших отношениях, предоставит вам силы открыться друг другу и выразить свои самые глубокие чувства. Поэтому, в ближайшие дни страсть и романтика будут играть заметную роль.

А одиноких Стрельцов ждет приятная встреча. Вы встретите человека, который пошатнет ваш эмоциональное мир и будет мотивировать вас решить расстаться со своим одиночеством. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы завоевать сердце этого человека.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Козерога

Эта неделя поможет Козерогам понять и выразить свои внутренние желания и потребности. Делайте больше для второй половинки, но и сами просите того же. Только общими силами и чувствами вы создадите счастливые отношения.

Одиноким Козерогам не стоит в период с 3 по 9 августа прятаться от мира в своем одиночестве. Не отвергайте все признания в любви, даже если это человек из вашего круга друзей. Возможно, вас ждет что-то интересное вместе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Водолея

На этой неделе Водолеям нужно будет уделить время и внимание своим отношениям. Споры могут быть вызваны недоразумением в общении, поэтому ведите себя осторожно. Избегайте быть эгоистичным в отношении своего партнера и скажите о своих искренних чувствах.

Одиноким Водолеям нельзя прекращать поиски своей второй половинки. Не воспринимайте мнение других людей серьезно и управляйте своей любовной жизнью как вам хочется.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 3 – 9 августа 2020 года для Рыб

Эта неделя у Рыб будет очень горячей и перспективной. Вы и ваш партнер можете пережить некоторые незабываемые моменты – будь то просто свидание или предложение руки и сердца. И не забывайте напоминать второй половинке о своей любви.

Одинокие Рыбы смогут найти то, что им нужно. Но при этом не забывайте о собственной жизни и не спешите с выводами относительно новых людей.