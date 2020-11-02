Як складуться ваші любовні стосунки цього тижня? Комусь точно пощастить у коханні, бо ви матимете багато романтики, проте інші можуть своїм настроєм зіпсувати відносини, тож варто бути обережними. Читайте любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

LifeStyle 24 підготував актуальну інформацію про те, як складуться стосунки різних знаків Зодіаку вже цього тижня. Більше – читайте у нашому гороскопі.

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Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Овна

Стосунки Овнів цього тижня будуть сповнені щастя, любові та ніжності. Навіть якщо ви з партнером мали важкі часи, це вже в минулому. У найближчі дні між вами вже налагодиться і зміниться на краще. Додати гармонії у стосунки зможе відверта розмова та романтичний вечір. Подаруйте коханій людині свій час та хороший настрій.

А самотні Овни будуть мати чудові стосунки з оточуючими. Окрім того, ви заведете нових друзів, добре проведете час і забудете про свою самотність. Вам зараз не варто думати про кохання, воно вас саме знайде, коли прийде час

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Тельця

Тельці у період з 2 по 8 листопада зможуть вирішити всі проблеми та конфлікти, які виникли у стосунках з другою половинкою. Контролюйте свої емоції щодо деяких речей та не провокуйте партнера на сварку. Зараз вам треба просто побути разом та відкинути всі негаразди.

Натомість одинокі Тельці будуть чудово проводити час. З часом ви помітите, що хтось з вашого оточення "не рівно до вас дихає". Придивіться до цього кандидата, можливо, у вас складуться хороші стосунки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Близнюків

Близнюкам можуть зробити свої стосунки ще кращими цього тижня. У вашому любовному житті будуть позитивні зміни. Радимо влаштувати приємний сюрприз коханій людині або ж проведіть вихідні разом. Це завжди зближує пару та дає відчуття коханні.

Самотнім Близнюкам треба починати нові стосунки, адже кандидат на вашу серце постійно поруч. Дайте йому шанс, але не квапте події.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Рака

Цей тиждень буде спокійним для Раків та їх партнерів. Але це не означає, що вам немає куди рухатися. Насправді будь-які зміни пожвавлять ваше любовне життя. Влаштуйте неочікуваний сюрприз другій половинці та зізнайтеся в коханні.

А самотні Раки цього тижня можуть зустріти своє кохання. Будьте обережні, адже нова людина, яка прийде у ваше життя, просто заполонить ваше серце. Ви поринете в кохання "з головою".

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Лева

Любовне життя Левів може стати кращим, якщо ви приділите увагу та покажете свої почуття партнерові. І не варто забагато часу витрачати на роботу, ви маєте знайти час і для коханої людини, якщо не хочете зіпсувати стосунки. Чудовою ідеєю для вас буде спільна поїздка за місто на вихідні.

А одинокі Леви у пошуку кохання лише даремно витрачають час. Насолоджуйтеся своєю свободою, а кохання вас саме знайде. Головне налаштуватися на це та при знайомстві з новими людьми бути собою.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Діви

Дівам цього тижня краще не дратувати свого партнера. Астрологи радять менше влаштовувати сварок та не змушувати партнера вас ревнувати, бо це може лише зашкодити стосункам. Будьте піддатливими та уникайте конфліктів. І покажіть партнерові, що ви готові пробачати дрібні сварки.

Самотні Діви у найближчий час познайомляться з багатьма новими людьми, які їх зацікавлять, але чи варто з кимось починати стосунки – вирішувати вам. Спочатку впевніться, що ви до цього готові.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Терезів

Стосунки Терезів цього тижня теж будуть чудовими, проте вам варто узгодити графік з другою половинкою. Якщо ви все менше часу проводите разом, то змінюйте щось. Інакше між вами виникатиме ще більше сварок та конфліктів. Коханій людині варто приділяти кожну вільну хвилину та справді любити.

А самотнім Терезам треба запастися терпінням, і тоді час винагородить вас. Людина з вашого минулого приємно здивує, але подумайте двічі перед тим, як відновлювати старі стосунки. Вибір за вами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Скорпіона

Стосунки Скорпіонів цього тижня будуть особливо чуттєвими та грайливими. Ви матимете чудовий настрій і це передасться коханій людині. За допомогою такою романтики та пристрасті ви активізуєте свої стосунки. І в такий чудовий час особливо не варто згадувати минулі образи.

Натомість одинокі Скорпіони у найближчі дні будуть багато розважатися із друзями. Бажаємо вам весело провести час, адже цього тижня на нові стосунки чекати не варто. Все буде згодом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Стрільця

Стрільці цього тижня будуть мати як хороші моменти, так і погані, які віддалять вас від партнера. Якщо ж ви хочете врівноважити ситуацію, вам слід бути більш примирливими. Покажіть коханій людині на що здатні заради неї/нього та зізнайтеся у своїх почуттях. Це зблизить вас ще більше.

А самотні Стрільці мають не боятися нових знайомств. Цього тижня ви зможете зачарувати людину, яка вам сподобалася. Головне – не "грайте" когось іншого, будьте собою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Козерога

Стосунки Козерогів будуть складатися позитивно цього тижня. Але ви можете зробити їх ще кращими. До прикладу, для того, щоб зблизитися з партнером, вам потрібно висловити свої почуття та зробити щось приємне для нього/неї. Адже ваше любовне життя у ваших руках.

Самотні Козероги у найближчі дні познайомляться з новими людьми, з якими зможуть добре провести час. Проте не пускайте людину в своє серце занадто швидко, спочатку варто краще один одного дізнатися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Водолія

Водолії цього тижня мають відверто поговорити зі своїм партнером, якщо ви хочете вирішити всі проблеми, які обтяжують ваші стосунки. Можливо, між вами не все ідеально, але ж головне – що вам добре разом і ви справді кохаєте один одного. Зізнайтеся у почуттях та підтримайте кохану людину.

А одиноким Водоліям не варто впадати у відчай. Гарно проведіть час і будьте готові до якихось неочікуваних подій у любовному житті. Що саме приготувала для вас доля – поки невідомо.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року для Риб

Цього тижня планети будуть допомагати Рибам і їх партнерам чудово провести час. Проте вам варто дещо змінити у стосунках, якщо вас це турбує. Краще проведіть відверту розмову і скажіть про свої думки. Разом ви зможете все виправити і зробити стосунки ще кращими.

Самотні Риби цього тижня будуть багато фліртувати та знайомитися з новими людьми. Ви отримаєте багато задоволення, але чи вийде з цього щось серйозне – покаже час.