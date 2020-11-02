Как сложатся ваши любовные отношения на этой неделе? Кому-то точно повезет в любви, потому что вы будете иметь много романтики, однако другие могут своим настроением испортить отношения, поэтому стоит быть осторожными. Читайте любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака.

LifeStyle 24 подготовил актуальную информацию о том, как сложатся отношения разных знаков Зодиака уже на этой неделе. Больше – читайте в нашем гороскопе.

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Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Овна

Отношения Овнов на этой неделе будут полны счастья, любви и нежности. Даже если у вас с партнером были трудные времена, это уже в прошлом. В ближайшие дни между вами уже наладится и изменится к лучшему. Добавить гармонии в отношения сможет откровенный разговор и романтический вечер. Подарите любимому человеку свое время и хорошее настроение.

А одинокие Овны будут иметь прекрасные отношения с окружающими. Кроме того, вы заведете новых друзей, хорошо проведете время и забудете о своем одиночестве. Вам сейчас не стоит думать о любви, она вас сама найдет, когда придет время

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Тельца

Тельцы в период с 2 по 8 ноября смогут решить все проблемы и конфликты, которые возникли в отношениях со второй половинкой. Контролируйте свои эмоции относительно некоторых вещей и не провоцируйте партнера на ссору. Сейчас вам надо просто побыть вместе и отбросить все невзгоды.

Зато одинокие Тельцы будут прекрасно проводить время. Со временем вы заметите, что кто-то из вашего окружения "не ровно к вам дышит". Присмотритесь к этому кандидату, возможно, у вас сложатся хорошие отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Близнецов

Близнецам могут сделать свои отношения еще лучше на этой неделе. В вашей любовной жизни будут положительные изменения. Советуем устроить приятный сюрприз любимому человеку или же проведите выходные вместе. Это всегда сближает пару и дает ощущение любви.

Одиноким Близнецам надо начинать новые отношения, ведь кандидат на ваше сердце постоянно рядом. Дайте ему шанс, но не торопите события.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Рака

Эта неделя будет спокойной для Раков и их партнеров. Но это не значит, что вам некуда упасть. На самом деле любые изменения оживлят вашу любовную жизнь. Устройте неожиданный сюрприз второй половинке и признайтесь в любви.

А одинокие Раки на этой неделе могут встретить свою любовь. Будьте осторожны, ведь новый человек, который придет в вашу жизнь, просто заполонит ваше сердце. Вы окунетесь в любовь "с головой".

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Льва

Любовная жизнь Львов может стать лучше, если вы уделите внимание и покажете свои чувства партнеру. И не стоит слишком много времени тратить на работу, вы должны найти время и для любимого человека, если не хотите испортить отношения. Отличной идеей для вас будет совместная поездка за город на выходные.

А одинокие Львы в поиске любви только зря тратят время. Наслаждайтесь своей свободой, а любовь вас найдет. Главное настроиться на это и при знакомстве с новыми людьми быть собой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Девы

Девам на этой неделе лучше не раздражать своего партнера. Астрологи советуют меньше устраивать ссор и не заставлять партнера вас ревновать, потому что это может только навредить отношениям. Будьте податливыми и избегайте конфликтов. И покажите партнеру, что вы готовы прощать мелкие ссоры.

Одинокие Девы в ближайшее время познакомятся со многими новыми людьми, которые их заинтересуют, но стоит ли с кем-то начинать отношения – решать вам. Сначала убедитесь, что вы к этому готовы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Весов

Отношения Весов на этой неделе тоже будут замечательными, однако вам стоит согласовать график со второй половинкой. Если вы все меньше времени проводите вместе, то меняйте что-то. Иначе между вами будет возникать еще больше ссор и конфликтов. Любимому человеку стоит уделять каждую свободную минуту и действительно любить.

А одиноким Весам надо запастись терпением, и тогда время вознаградит вас. Человек из вашего прошлого приятно удивит, но подумайте дважды перед тем, как восстанавливать старые отношения. Выбор за вами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Скорпиона

Отношения Скорпионов на этой неделе будут особенно чувственными и игривыми. У вас будет отличное настроение и это передастся любимому человеку. С помощью такой романтики и страсти вы активизируете свои отношения. И в такое замечательное время особо не стоит вспоминать былые обиды.

Зато одинокие Скорпионы в ближайшие дни будут много развлекаться с друзьями. Желаем вам весело провести время, ведь на этой неделе новых отношений ждать не стоит. Все будет впоследствии.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Стрельца

Стрельцы на этой неделе будут иметь как хорошие моменты, так и плохие, которые отдалят вас от партнера. Если же вы хотите уравновесить ситуацию, вам следует быть более примирительными. Покажите любимому человеку на что способны ради него / нее и признайтесь в своих чувствах. Это сблизит вас еще больше.

А одинокие Стрельцы должны не бояться новых знакомств. На этой неделе вы сможете очаровать человека, который вам понравился. Главное – не "играйте" кого-то другого, будьте собой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Козерога

Отношения Козерогов будут складываться положительно на этой неделе. Но вы можете сделать их еще лучше. К примеру, для того, чтобы сблизиться с партнером, вам нужно выразить свои чувства и сделать что-то приятное для него/нее. Ведь ваша любовная жизнь в ваших руках.

Одинокие Козероги в ближайшие дни познакомятся с новыми людьми, с которыми смогут хорошо провести время. Однако не пускайте человека в свое сердце слишком быстро, сначала стоит лучше друг друга узнать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Водолея

Водолеи на этой неделе должны откровенно поговорить со своим партнером, если вы хотите решить все проблемы, которые отягощают ваши отношения. Возможно, между вами не все идеально, но ведь главное – что вам хорошо вместе и вы действительно любите друг друга. Признайтесь в чувствах и поддержите любимого человека.

А одиноким Водолеям не стоит отчаиваться. Хорошо проведите время и будьте готовы к каким-то неожиданным событиям в любовной жизни. Что именно приготовила для вас судьба – пока неизвестно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 года для Рыб

На этой неделе планеты будут помогать Рыбам и их партнерам прекрасно провести время. Однако вам стоит кое-что изменить в отношениях, если вас это беспокоит. Лучше проведите откровенный разговор и скажите о своих мыслях. Вместе вы сможете все исправить и сделать отношения еще лучше.

Одинокие Рыбы на этой неделе будут много флиртовать и знакомиться с новыми людьми. Вы получите много удовольствия, но получится ли из этого что-то серьезное – покажет время.