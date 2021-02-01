24 канал підготував любовний гороскоп на тиждень з 1 по 7 лютого 2021 року для всіх знаків Зодіаку. Тож, хто знайде свою другу половинку, а кому варто шукати компроміси в стосунках – читайте у матеріалі.

Джерело: Любовний гороскоп на тиждень від LifeStyle 24

Деякі пари судово проведуть цей тиждень у чарівній атмосфері, а інші – можуть влаштувати черговий скандал партнеру. Кому вдасться почути один одного, а хто знайде кохання – читайте у матеріалі.

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Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Овна

Любовне життя Овнів буде доволі спокійним. Будь-які конфлікти між вами та вашим партнером будуть стриманими та не призведуть до серйозних сварок. Більше чуйте один одного, це буде підтримувати ваші стосунки гармонійними.

А самотні Овни познайомляться з новою людиною, яка складе на них чарівне враження. Ви маєте вирішити, чи дозволити цій людині стати частиною вашого життя. Тут довіряйте своєму серцю та внутрішньому чуттю.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Тельця

Стосунки Тельців цього тижня будуть покращуватися. Ви здатні контролювати свої імпульси та бути стриманими у конфліктах. В результаті ви почуватиметеся спокійно і щасливо разом зі своїм партнером. Можливо, зараз у вас немає пристрасті, але іноді потрібно просто бути поруч зі другою половино, насолоджуючись один одним.

А одиноким Тельцям зараз не варто думати про початок нових стосунків. Побудьте поки наодинці, це допоможе зрозуміти, чого ви хочете від життя. А кохання вас знайде з часом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Близнюків

У любовному житті Близнюки прагнуть незалежності. Якщо у вас є нереальні вимоги від партнера, то це може зіпсувати стосунки, адже для вас свобода в стосунках важлива. Але якщо обоє з вас хочуть залишатися унікальними, ви зможете підтримувати гармонію між собою та своїми стосунками.

А самотні Близнюки не готові поступитися своєю свободою заради того, хто не відповідає вашим очікуванням. Ви впевнено почуваєтеся і без стосунків.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Рака

Ракам цього тижня вдасться зберегти ваші стосунки, уникаючи сварок. Ви зможете роз’єднати своє особисте та професійне життя. А на вихідних ви разом з партнером втечете від всього світу, щоб провести час лише вдвох. Ви будете насолоджуватися один одним та відчувати щастя.

Одинокі Раки у найближчі дні зможуть зацікавити особливу людину у своєму житті. Але не поспішайте одразу перевести це на новий рівень, нехай все пливе за "течією" життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Лева

Леви цього тижня будуть вимагати індивідуальності та особистого простору у вашому любовному житті. Ви хочете свободи і не слухатимете вимог від партнера. Зараз вони мають довести, чи гідні вони бути поруч із вами. Адже якщо вони поважають вашу особистість та потреби, то не намагатимуться керувати вами.

Якщо останнім часом Леви були самотніми, то цей тиждень не змінить вашого статусу. Ви не почнете нових стосунків. Але, звичайно, ти ніколи не знаєш, як все складеться остаточно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Діви

На цьому тижні любовне життя Дів буде збалансованим. Раціональність ваших дій допоможе повернути гармонію у стосунки. Напруга між вами і партнером згасне, і ви будете почувати себе спокійно поруч з коханою людиною. Ваше любовне життя буде чарівним і приємним.

Самотні Діви можуть залучити нову людину у своє життя. Якщо у вашому оточенні, є хтось, хто виявляє до вас свої почуття, зробіть крок до нього/неї. Завжди варто спробувати, ніж просто чекати чогось.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Терезів

Цього тижня Терези можуть провести гарні моменти зі своїм партнером завдяки цікавим пропозиціям. Результат часу, проведеного разом, подарує вам спокій та позитивний настрій. Але контролюйте свої спалахи гніву, оскільки, здається, це може спричинити конфлікт.

А одинокі Терези мають частіше виходити з дому та гуляти з друзями. Можливо, саме в якийсь такий день ви знайдете своє кохання. Тому будьте готові та не відхиляйте пропозиції познайомитися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Скорпіона

Любовне життя Скорпіонів йде правильним шляхом, без особливих напружень та проблем. Вам вдається знайти баланс, який приносить вам внутрішній спокій. Ви підтримуєте спілкування у своїх стосунках, а це допомагає вирішити всі непорозуміння. А вихідні посилюють почуття кохання, ви проведете романтичний час.

Самотні Скорпіони не повинні шукати кохання, бо воно саме вас знайде, коли прийде час. Вам зараз варто насолоджуватися своєю свободою та реалізовувати себе.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Стрільця

Стрільці цього тижня будуть мати позитивний настрій. Можливо, ви будете говорити з партнером про ваші стосунки чи обговорите перспективи, які вас чекають. Якщо ви хочете щось змінити, то знайдете спільний шлях. Стосунки можуть вийти на новий рівень.

А в любовному житті самотніх Стрільців трапиться щось несподіване. Це може бути нове знайомство, цікава подія чи зізнання в коханні від неочікуваної людини. Зараз все можливо.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Козерога

Козерогам вдасться уникнути суперечок та конфліктів з партнером, а любовне життя буде складатися доволі добре. Ставлення коханої людини до вас принесе спокій. Ви зможете знайти гармонію в парі. Також, радимо зробити приємний сюрприз другій половинці.

Самотні Козероги цього тижня будуть випромінювати позитивну ауру, яка робить вас привабливим для інших. Це принесе вам багато нових знайомств, але вибір, чи починати нові стосунки, за вами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Водолія

Цей тиждень спонукатиме Водоліїв взяти справу у свої руки і вирішити деякі проблеми, які давно турбують ваші стосунки. Це принесе приємний спокій у стосунки. Ви будету відчувати любов і вдячність до свого партнера, і це буде взаємно. Поки утримайтеся від сварок.

А до самотніх Водоліїв у найближчі дні підійде людина, щоб висловити свої таємні почуття. Ви будете здивовані, але зможете відповісти взаємністю, якщо справді цього захочете.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року для Риб

Цей тиждень для Риб – гарний час для висловлення почуттів. Через відверту розмову ви наблизитеся до свого партнера та зможете поставити цілі для ваших стосунків. Якщо ви хочете зробити наступний крок у стосунках, то зробіть це.

А одинокі Риби можуть зараз почуватися дуже самотніми та навіть мати депресію через це. Але цей тиждень може принести вам раптові події, які здивують вас.