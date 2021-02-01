24 канал подготовил любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака. Поэтому, кто найдет свою вторую половинку, а кому стоит искать компромиссы в отношениях – читайте в материале.

Источник: Любовный гороскоп на неделю от LifeStyle 24

Некоторые пары прекрасно проведут эту неделю в волшебной атмосфере, а другие – могут устроить очередной скандал партнеру. Кому удастся услышать друг друга, а кто найдет любовь – читайте любовный гороскоп на неделю от LifeStyle 24.

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Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



​Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Овна

Любовная жизнь Овнов будет довольно спокойной. Любые конфликты между вами и вашим партнером будут сдержанными и не приведут к серьезным ссорам. Больше слушайте друг друга, это будет поддерживать ваши отношения гармоничными.

А одинокие Овны познакомятся с новым человеком, который произведет на них неотразимое впечатление. Вы должны решить, разрешить ли этому человеку стать частью вашей жизни. Здесь доверяйте своему сердцу и внутреннему чутью.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Тельца

Отношения Тельцов на этой неделе будут улучшаться. Вы способны контролировать свои импульсы и быть сдержанными в конфликтах. В результате вы будете чувствовать себя спокойно и счастливо вместе со своим партнером. Возможно, сейчас у вас нет страсти, но иногда нужно просто быть рядом со второй половинкой, наслаждаясь друг другом.

А одиноким Тельцам сейчас не стоит думать о начале новых отношений. Побудьте пока один, это поможет понять, чего вы хотите от жизни. А любовь вас найдет со временем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Близнецов

В любовной жизни Близнецы стремятся к независимости. Если у вас есть нереальные требования от партнера, то это может испортить отношения, ведь для вас свобода в отношениях важна. Но если оба из вас хотят оставаться уникальными, вы сможете поддерживать гармонию между собой и своими отношениями.

А одинокие Близнецы не готовы поступиться своей свободой ради того, кто не соответствует вашим ожиданиям. Вы уверенно чувствуете себя и без отношений.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Рака

Ракам на этой неделе удастся сохранить ваши отношения, избегая ссор. Вы сможете разъединить свою личную и профессиональную жизнь. А на выходных вы вместе с партнером убежите от всего мира, чтобы провести время только вдвоем. Вы будете наслаждаться друг другом и чувствовать счастье.

Одинокие Раки в ближайшие дни смогут заинтересовать особенного человека в своей жизни. Но не спешите сразу перевести это на новый уровень, пусть все плывет по "течению" жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Льва

Львы на этой неделе будут требовать индивидуальности и личного пространства в вашей любовной жизни. Вы хотите свободы и не хотите слушать требований от партнера. Сейчас он должен доказать, достоен ли быть рядом с вами. Ведь если он уважает вашу личность и потребности, то не будет пытаться управлять вами.

Если в последнее время Львы были одинокими, то эта неделя не изменит вашего статуса. Вы не начнете новых отношений. Но, конечно, ты никогда не знаешь, как все сложится окончательно.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Девы

На этой неделе любовная жизнь Дев будет сбалансированной. Рациональность ваших действий поможет вернуть гармонию в отношения. Напряжение между вами и партнером погаснет, и вы будете чувствовать себя спокойно рядом с любимым человеком. Ваша любовная жизнь будет прекрасной и приятной.

Одинокие Девы могут привлечь нового человека в свою жизнь. Если в вашем окружении, кто-то, кто проявляет к вам свои чувства, сделайте шаг к нему/ней. Всегда стоит попробовать, чем просто ждать чего-то.

Весы (24 сентября – 23 октября)



​Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Весов

На этой неделе Весы могут провести хорошие моменты со своим партнером благодаря интересным предложениям. Результат времени, проведенного вместе, подарит вам спокойствие и позитивный настрой. Но контролируйте свои вспышки гнева, поскольку, кажется, это может привести к конфликту.

А одинокие Весы должны чаще выходить из дома и гулять с друзьями. Возможно, именно в какой-то такой день вы найдете свою любовь. Поэтому будьте готовы и не отрицайте предложения познакомиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Скорпиона

Любовная жизнь Скорпионов идет правильным путем, без особых напряжений и проблем. Вам удается найти баланс, который приносит вам внутреннее спокойствие. Вы поддерживаете общение в своих отношениях, а это помогает решить все недоразумения. А выходные усиливают чувство любви, вы проведете романтическое время.

Одинокие Скорпионы не должны искать любви, ибо она сама вас найдет, когда придет время. Вам сейчас стоит наслаждаться своей свободой и реализовывать себя.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



​Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Стрельца

Стрельцы на этой неделе будут иметь позитивный настрой. Возможно, вы будете говорить с партнером о ваших отношениях или обсудите перспективы, которые вас ждут. Если вы хотите что-то изменить, то найдете общий путь. Отношения могут выйти на новый уровень.

А в любовной жизни одиноких Стрельцов случится что-то неожиданное. Это может быть новое знакомство, интересное событие или признание в любви от неожиданного человека. Сейчас все возможно.

Козерог (22 декабря – 20 января)



​Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Козерога

Козерогам удастся избежать споров и конфликтов с партнером, а любовная жизнь будет складываться довольно хорошо. Отношение любимого человека к вам принесет спокойствие. Вы сможете найти гармонию в паре. Также, советуем сделать приятный сюрприз второй половинке.

Одинокие Козероги на этой неделе будут излучать положительную ауру, которая делает вас привлекательным для других. Это принесет вам много новых знакомств, но выбор, начинать ли новые отношения, за вами.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Водолея

Эта неделя будет побуждать Водолеев взять дело в свои руки и решить некоторые проблемы, которые давно беспокоят ваши отношения. Это принесет приятный покой в отношениях. Вы будет чувствовать любовь и благодарность к своему партнеру, и это будет взаимно. Пока воздержитесь от ссор.

А к одиноким Водолеям в ближайшие дни подойдет человек, чтобы выразить свои сокровенные чувства. Вы будете удивлены, но сможете ответить взаимностью, если действительно этого захотите.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Рыб

Эта неделя для Рыб – хорошее время для выражения чувств. Через откровенный разговор вы приблизитесь к своему партнеру и сможете поставить цели для ваших отношений. Если вы хотите сделать следующий шаг в отношениях, то сделайте это.

А одинокие Рыбы могут сейчас чувствовать себя очень одинокими и даже иметь депрессию из-за этого. Но эта неделя может принести вам неожиданные события, которые удивят вас.