Вже зовсім скоро ваше життя зміниться. І це буде та позитивна трансформація, на яку ви так довго чекали, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на City Magazine.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Для Козорогів 2025 рік став важливим етапом у стосунках. Ви змогли подолати дрібні непорозуміння, а кохання стало зрілим. Зовсім настане час для нового розділу.

Астрологи натякають, що ваш партнер вже давно має очікуване колечко. Однак ще вибирає момент, коли ж це краще зробити. З високою ймовірністю це станеться ще у грудні. Але не дивуйтеся, якщо пропозиція пролунає вже у 2026 році. Стільки всього потрібно підготувати!

Риби

Гороскоп для Риб

Деяким представникам цього знаку зодіаку справді пощастило. У них вже є та людина, з якою вони відчули справжнє кохання. А вже зовсім скоро ваші дороги переплетуться ще міцніше!

Партнер збирається зробити вам пропозицію. Астрологи впевнені, що це станеться в одну з важливих для вас дат або навіть в новорічну ніч!