Зорі підводять ці знаки зодіаку до однієї думки – перестаньте відтягувати зміни. Треба взятися за себе, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Овен

Гороскоп для Овнів

Всесвіт приготує випробування вже в лютому 2026 року, коли Сатурн увійде у ваш знак. Саме ця планета відповідає за дисципліну, обмеження, зрілість та довгостроковий успіх.

Овни не бояться викликів і люблять діяти імпульсивно. Але саме зараз вам потрібно працювати над дисципліною та структурою у житті. Мисліть стратегічно.

Спершу будуть відчуття, ніби життя вганяє Овнів у рамки. Але це не покарання. Саме так ви сформуєте сильнішу версію себе, яка буде діяти більш продумано, а не імпульсивно та "на емоціях".

Лев

Гороскоп для Левів

2026 рік допоможе Левам відпустити те, що перестало приносити вам користь. Це можуть бути токсичні стосунки, друзі чи робота, яка почала занадто сильно виснажувати. Можливо, вам доведеться сказати "прощавай". А далі – знову розквітнути.

Вже наприкінці червня до вашого знаку входить Юпітер, який відповідає за достаток та процвітання. Тоді ви сповна відчуєте насолоду від пройденого випробування.