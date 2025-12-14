Та є й зворотна сторона "монети". Овни – запальні, а інколи навіть занадто імпульсивні. Вони можуть розгорітися буквально за секунди, а потім так само швидко охолонути. Саме тому їм надважливо знайти "ту саму" або "того самого", хто витримає цей темп та не злякається вогню, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

До теми Які знаки зодіаку найбільше зраджують: хто у списку

Хто найкраще підходить Овнам?

Не дивно, що Овни шукають у стосунках пригоди і навіть певну "гру". Одна з найгірших речей для них – якщо партнер сковує їхні "крила". Він навпаки має надихнути летіти ще вище.

Овен + Овен

Це справді запальна історія, яка "підпалить" усіх. Пристрасть, адреналін та просто шалений темп – вони не захочуть зупинятися. Обох тягне до лідерства, тому їм варто вчитися шукати компроміси.

Овен + Лев

Це щось дуже схоже на попередню пару. Леви відчувають вогонь Овнів та не намагаються його загасити. Вони навпаки – додають ще більше полум'я. Пристрасті у цій парі буде багато. І головне – ви не втратите іскру.

Овен + Близнюки

Вогонь та повітря – прекрасна комбінація. Близнюки дають Овна відчуття свободи та вільний простір для маневру. Це все прекрасно доповнюється драйвом та впевненістю від Овнів. Разом вони – прекрасна команда для пригод та спільного життя. Також у цій парі завжди буде місце для інтелектуального зростання.

Овен + Терези

Тут на перший план виходить зовсім інша історія. Овен та Терези – протилежності, які доповнюють один одного. Про енергію та нестримність Овнів ми вже знаємо. Терези ж пропонують спокій, баланс та виваженість. Вони мають чого повчитися один в одного. Між ними діє ледь чи не магічна сила, яка допоможе створити міцну сім'ю.

Овен + Стрілець

Ці двоє явно обожнюватимуть один одного. У їхніх стосунках – багато пристрасті, взаємної підтримки та гумору. Емоцій теж буде багато. Інколи навіть занадто. Тому їм важливо навчитися чути один одного.