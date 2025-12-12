Астрологи розповіли про знаки зодіаку, які можуть зрадити у стосунках. Але ніколи не забувайте: зрада – це вибір людини. Причини можуть бути різними. Зрадити може як ця трійка, так і ті ж Скорпіони, яких вважають найвірнішими, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Терези

Насправді це дещо несподівано. Терези завжди вирізняються прагнення до гармонії. Вони тактовні та товариські. І з цього випливає найцікавіший момент. Терези дійсно люблять фліртувати.

Важливо, щоб це бажання почало зникати, коли Терези опиняються у серйозних стосунках. Але так стається не завжди.

Близнюки

Близнюки потребують особливої уваги у стосунках. Якщо партнерові не вдається цього забезпечити, то вони можуть почати шукати когось на стороні.

Козоріг

Козороги часто бувають надто вимогливими у стосунках. Іноді зустрічаються випадки, коли вони шукають в партнері і щастя, і підтримки, і стабільності, і все одразу. Зазвичай складно знайти усе це одразу в одному партнерів. Тому вони можуть почати рухатися не туди.