Тандем цих двох планет принесе важливу розмову для двох знаків зодіаку. Будьте готові почути правду. Деякі ілюзії доведеться відкинути. Але саме це допоможе нарешті вдихнути на повні груди, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Овен

Гороскоп для Овнів

Ви раптово глянете на ситуацію, яка вас тривожила, у зовсім іншому світлі. Глибока розмова або навіть одна випадкова подія допоможе розкласти все по поличках. І найдивніше, що допомогу тут ви отримаєте від людини, від якої взагалі цього не очікували.

Найважливіше, що ви нарешті відпустите цей емоційний тягар. Далі буде легше.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Найближчі тижні на роботі можуть бути дещо напруженими. Хочеться закрити усі завдання до Нового року. Інколи темп буде настільки скаженим, що вже нічого не захочеться. А додайте до цього ще й домашні справи…

Астрологи рекомендують не тримати все в собі. Розкажіть про свої труднощі близькій людині. Ви отримаєте допомогу. І зрештою все почне складатися в логічну картину. Ви побачите, як досягти потрібного балансу. Практичне рішення прийде саме тоді, коли воно буде настільки потрібним.