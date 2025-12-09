Завершення року часто посилює наші емоції та інколи підштовхує на не завжди доречні кроки. Астрологи вважають, що саме зараз надзвичайно важливо уникати сварок. Вони можуть поставити під загрозу стосунки цих знаків зодіаку, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Дорогі Близнюки, тандем Марса та Сатурна буквально випробовуватиме ваше терпіння. Вам буде здаватися, що непорозумінь з коханою людиною стає аж надто багато.

І саме тут можна наробити багато помилок. Астрологи радять Близнюкам діяти з холодним розумом. Відкиньте емоції. Постарайтеся заспокоїти партнера і себе. Якщо вдасться це зробити, то ви зможете перевести незадоволення у щиру розмову. Саме вона допоможе вирішити усі непорозуміння.

Лев

Гороскоп для Левів

Зорі вимагають, аби Леви були чесним перед собою та своїм партнером. Ви інколи можете ігнорувати певні проблеми. Але так вони лише накопичуються. І з часом взагалі можуть "вибухнути".

Ваш партнер давно хоче щиро пояснити, що йому не подобається у стосунках. Будьте готовими вислухати його. Але й самі скажіть, що хотіли б змінити. Ваші стосунки багато в чому залежать від того, як ви навчитеся вирішувати спільні проблеми.