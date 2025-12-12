Астрологи закликають передчасно не розслаблятися. У вас ще є достатньо часу, аби закрити деякі завдання та розв'язати проблеми до кінця 2025 року, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 грудня для Овнів

У вас не буде багато часу вранці на відпочинок, адже справ трішки набереться. Утім, Овни з легкістю виконають відповідальне завдання. А вже в другій половині відчуєте прекрасний п'ятничний настрій.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 грудня для Тельців

Наберіться терпіння. Якщо доведеться переконувати колег у вашому баченні, як розв'язати проблему, то говоріть спокійно. Не варто підвищувати голос.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 грудня для Близнюків

У Близнюків може виникнути бажання піти проти правил. Це – нестандартний хід. Але задумайтеся, бо можуть бути неприємні наслідки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 грудня для Раків

Постарайтесь не метушитися вранці. Випийте каву. І повільно занурюйтеся в роботу. Вже ближче до середини дня ви увійдете у звичний ритм.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 12 грудня для Левів

Не варто робити поганих вчинків іншим людям. Навіть якщо вони сильно вам не подобаються. Пам'ятайте про карму.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 12 грудня для Дів

Сьогодні може бути надто багато негативних емоцій. Астрологи радять не брати все близько до серця. А вже ближче до вечора розслабтеся.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 грудня для Терезів

Якщо працюєте над проєктом, не перевантажуйте його зайвими деталями. Краще все зробити добре, ніж доопрацьовувати все-все-все, щоб воно виглядало ідеально.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 грудня для Скорпіонів

Інколи краще визнати власні помилки та попросити в близьких людей про допомогу. Нічого страшного в цьому немає. Вам допоможуть вийти з темної смуги.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 грудня для Стрільців

Раптові перешкоди чи страх невдачі можуть вивести вас з рівноваги. Але пам'ятайте, що в цей момент треба просто зробити крок вперед. У вас все вийде!

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 грудня для Козорогів

П'ятниця буде сприятливою для творчості. Краще зайнятися тим, що ви взагалі ніколи не робили.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 грудня для Водоліїв

Не сидіть багато в соцмережах. Та й узагалі краще відкинути телефон. Зустріньтеся друзями та проведіть вечір в колі близьких людей.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 грудня для Риб

Астрологи прогнозують сьогодні містичний день для Риб. Можливо, ви отримаєте знак від Всесвіту. Або ж це буде відчуття дежавю, яке наштовхне вас на цікаву думку.