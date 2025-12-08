Астрологи вже не раз наголошували, що 2026 рік стане сприятливим фактично для всіх знаків зодіаку. Але важливо розібратися з пріоритетами та знати, куди ви йдете у житті.

10 питань, щоб підбити підсумки 2025 року

Астролог Анастасія Бучковська склала список з 10 питань, які допоможуть вам оцінити 2025 рік. Пам'ятайте, що грудень ще триває. Ви ще маєте час втілити в життя принаймні одне з бажань. А може й навіть більше!

Питання, щоб підбити підсумки 2025 року:

  • Що я зрозуміла для себе цього року? (Які риси проявилися сильніше? Що здивувало?)
  • Які люди стали для мене важливими і чому? (Що я відчула поруч з ними?)
  • Що я нарешті відпускаю? (Переживання, очікування, порівняння, ілюзії?)
  • Який момент цього року був найтеплішим? І чому саме він?
  • За що я можу подякувати собі? (Навіть за найменші кроки).
  • Що було найскладнішим, але навчило мене найбільшого?
  • Які мої кордони стали чіткішими? (І як це змінило моє життя?)
  • Що я хочу забрати з собою в новий рік? (Звички, думки, теплі традиції, людей).
  • Що я хочу відчути в новому році? (Спокій, любов, ясність, силу, натхнення?)
  • Чого я хочу для себе вперше? (Що давно хочеться, але я боялася дозволити?).