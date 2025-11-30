Астрологи розповіли, хто порине у пригоди вже на початку 2026-го. Хтось зустріне Новий рік там, де давно мріяв поїхати, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Ganesha.

Хто поїде у романтичну подорож?

Телець

Гороскоп для Тельців

2026 рік стане по-справжньому чудовим для Тельців. Ваші стосунки вийдуть на новий рівень, а Венера постійно спонукатиме до теплих розмов та шалених сюрпризів. Один з них станеться і в січні. Тельці зустрінуть Новий рік там, куди дуже хочуть поїхати. Але вже зараз потрібно натякнути про це партнеру.

Лев

Гороскоп для Левів

2026 рік розпочнеться для Левів з тепла та порозуміння в особистому житті. Вас переповнюватимуть позитивні емоції, адже кохана людина запропонує невеличку авантюрну поїздку. Навіть не думайте від неї відмовлятися!

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Астрологи радять Водоліям запланувати поїздку вже у січні-лютому 2026 року. Зорі допоможуть вам зміцнити емоційний зв'язок. Спільна пригода ідеально для цього підходить! Але постарайтесь поїхати саме удвох. Без друзів чи знайомих.