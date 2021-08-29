Головне зараз – не провокувати партнера конфлікт та уникати сварок. Адже ви самі можете керувати своїм любовним життям. Тож, даруйте коханій людині більше тепла та радості і він /вона буде відповідати взаємністю. Яким буде ваше особисте та інтимне життя – читайте гороскоп на тиждень.

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Любовний гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Цього тижня Овни отримають багато романтики та уваги від партнера. За словами астрологів, ваші дні будуть сповнені пристрасті та любові, тому не дозволяйте сваркам зіпсувати цю чудову атмосферу. На вихідних ви гарно проведете час з другою половинкою і будете захоплені стосунками.

Натомість самотні Овни на початку осені познайомляться із новою людиною, яка дуже зацікавить вас. Ви навіть можете спробувати побудувати з ним/нею стосунки, але не поспішайте з цим.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Тельці у період з 30 серпня по 5 вересня зможуть покращити свої стосунки. Ви разом з партнером знайдете собі спільне заняття, і це ще більше об’єднає вас і зміцнить ваш зв’язок. Тож ви вчергове переконаєтеся, що біля вас – справді ваша людина.

А одиноких Тельців чекає багато нових зустрічей та знайомств. Зокрема, одна з ним хоче принести вам кохання. Але будьте уважними і не відкривайтеся одразу, краще поступово дізнавайтеся один одного.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Близнюків чекає дуже вдалий тиждень у любовному житті. У найближчі дні ви зможете вирішити будь-які проблеми чи непорозуміння. Головне – будьте чуйними до свого партнера та йдіть на компроміси. Окрім того, вам варто відверто поговорити про стосунки, це допоможе заспокоїти напруженість між вами.

Натомість самотні Близнюки наразі не готові до серйозних стосунків. Залиште все між вами та кандидатом на ваше серце на тому рівні, на якому все є зараз. Не поспішайте та спробуйте краще дізнатися один одного.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Ракам цього тижня може здатися, що вони заплуталися у своїх стосунках. Тому вам варто спробувати це вирішити. Бо якщо ви не позбудетесь цього, то не зможете перейти до чогось більш серйозного. Краще вирішити ваш конфлікт зараз, інакше ви створите ще більше проблем. Поворіть про вас та знайдіть компроміс.

А одиноким Ракам астрологи радять бути більш відкритими та не сидіти вдома. Ходіть на побачення та зустрічі, веселіться та фліртуйте. Так ви можете знайти своє кохання.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Особисте життя Левів у найближчі дні складатиметься дивовижно, але вам теж варто докласти для цього більше зусиль. Покажіть своїй другій половинці, що ви його/її любите, або проведіть романтичних вечір разом. Ви отримаєте спільні радісні моменти, і це зробить вас щасливими.

А самотнім Левам не варто втрачати можливості у пошуку кохання. Адже цього тижня багато людей виявлять до вас інтерес. Приймати залицяння чи відхиляти їх – справа ваша.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Дівам у період з 30 серпня по 5 вересня потрібно буде проявляти ініціативу і виправити погану ситуацію. Не чекайте, поки ваш партнер зробить перший крок, вам вже давно пора поговорити про стосунки. Зробіть це цього тижня і тоді ваші стосунки поліпшаться. І не забувайте, що партнер потребує вашого часу та присутності.

Самотнім Дівам астрологи радять бути більш ризикованими та йти до мети. Якщо вас зацікавила людина, скажіть їй про це. Можливо, одне побачення може все змінити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Терезам цього тижня доведеться виправити помилки у своїх стосунках. Можливо, вам доведеться мати справу з минулим, але не варто порівнювати свою другу половинку з минулим партнером, бо ви можете про це з часом пошкодувати. Зізнайтеся коханій людині у почуттях та підготуйте сюрприз.

Самотні Терези можуть бути спокійні, адже вони цього тижня будуть в центрі уваги. Вами зацікавляться багато людей, а тому вас чекає нелегкий вибір.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Скорпіонам астрологи рекомендують не діставати свого партнера та більше довіряти один одному. Ви, ймовірно, вже пережили невелику кризу в стосунках, тож зараз насолоджуйтеся чарівними моментами між вами. Висловлюйте другій половинці свою любов та підтримку.

А в одиноких Скорпіонів цього тижня збуватимуться всі бажання. Але контролюйте свій ентузіазм, щоб це не зіпсувало приємну атмосферу у вашому житті. А про стосунки вам поки думати зарано.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

У своєму любовному житті Стрільці відчують деяку напругу, пов’язану зі стосунками. Тримайте себе в руках, аби не влаштувати сварку, бо конфлікт може завдати збитків вашим стосункам. Зараз вам не варто намагатися щось змінити у відносинах. Краще влаштуйте романтичну вечерю та проведіть час з партнером.

Натомість самотнім Стрільцям астрологи радять не погоджуватися на щось менше, ніж ви очікували. Подумайте, що ви цінуєте у протилежній статі та відповідально ставтеся до пошуків кохання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

На цьому тижні любовне життя Козерогів буде сповнене приємних сюрпризів. Зокрема, вас чекають пристрасні зізнання від партнера, а романтика і пристрасть будуть переслідувати вас. Попереду будуть чудові дні, сповнені кохання та емоцій. Тож, насолоджуйтеся приємною атмосферою та компанією один одного.

А до самотніх Козерогів підійде цікава людина, яка зможе змінити ваші ставлення до стосунків. Можливо, ви навіть захочете попрощатися зі своєю самотністю.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

Водолії у період з 30 серпня по 5 вересня захочуть певних змін у собі, які ваш партнер помітить і оцінить. Це також допоможе оживити ваші стосунки. Головне – не стійте на місці, робіть щось, що лише покращуватиме ваше любовне життя. Вихідні проведіть разом з коханою людиною, втілюючи ваші спільні бажання.

Самотні Водолії у найближчі дні можуть підвищити свою впевненість, і завдяки цьому ви зможете завоювати серце будь-кого. Тож, якщо вам хтось подобається – поговоріть з ним/нею.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021

На цьому тижні любовне життя Риб значно покращиться. Ви будете мати настрій для оригінальних та особливих вражень, а також відчуєте потребу всіляко піклуватися про свого партнера. Такі дії зблизять вас. Тож, робіть все, що може вразити другу половинку.

Натоміть у житті самотніх Риб може зустрітися колишній партнер. Якщо ви хочете знову піти цією дорогою, переконайтеся, що це дійсно того варте. Можливо, не варто робити поспішних рішень, аби просто не відчувати себе самотніми.