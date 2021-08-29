Главное сейчас – не провоцировать партнера на конфликт и избегать ссор. Ведь вы сами можете управлять своей любовной жизнью. Поэтому дарите любимому человеку больше тепла и радости и он будет отвечать взаимностью. Какой будет ваша личная и интимная жизнь – читайте гороскоп на неделю.

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Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп для Овна на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

На этой неделе Овны получат много романтики и внимания от партнера. По словам астрологов, ваши дни будут полны страсти и любви, поэтому не позволяйте ссорам испортить эту замечательную атмосферу. На выходных вы хорошо проведете время со второй половинкой и будете увлечены отношениями.

Зато одинокие Овны в начале осени познакомятся с новым человеком, который очень заинтересует вас. Вы даже можете попытаться построить с ним/ней отношения, но не спешите с этим.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Тельцы в период с 30 августа по 5 сентября смогут улучшить свои отношения. Вы вместе с партнером найдете себе совместное занятие, и это еще больше объединит вас и укрепит вашу связь. Поэтому вы в очередной раз убедитесь, что возле вас – действительно ваш человек.

А одиноких Тельцов ждет много новых встреч и знакомств. В частности, одна из них хочет принести вам любовь. Но будьте внимательными и не открывайтесь сразу, лучше постепенно узнавайте друг друга.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Близнецов ждет очень удачная неделя в любовной жизни. В ближайшие дни вы сможете решить любые проблемы или недоразумения. Главное – будьте чуткими к своему партнеру и идите на компромиссы. Кроме того, вам стоит откровенно поговорить об отношениях, это поможет успокоить напряженность между вами.

Зато одинокие Близнецы пока не готовы к серьезным отношениям. Оставьте все между вами и кандидатом на ваше сердце на том уровне, на котором все есть сейчас. Не спешите и попробуйте лучше узнать друг друга.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Ракам на этой неделе может показаться, что они запутались в своих отношениях. Поэтому вам стоит попробовать это решить. Потому что если вы не избавитесь от этого, то не сможете перейти к чему-то более серьезному. Лучше решить ваш конфликт сейчас, иначе вы создадите еще больше проблем. Поворите о вас и найдите компромисс.

А одиноким Ракам астрологи советуют быть более открытыми и не сидеть дома. Ходите на свидания и встречи, веселитесь и флиртуйте. Так вы можете найти свою любовь.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Личная жизнь Львов в ближайшие дни будет складываться изумительно, но вам тоже стоит приложить для этого больше усилий. Покажите своей второй половинке, что вы его/ее любите, или проведите романтических вечер вместе. Вы получите общие радостные моменты, и это сделает вас счастливыми.

А одиноким Львам не стоит упускать возможности в поиске любви. Ведь на этой неделе многие люди проявят к вам интерес. Принимать ухаживания или отклонять их – дело ваше.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Девам в период с 30 августа по 5 сентября нужно будет проявлять инициативу и исправить плохую ситуацию. Не ждите, пока ваш партнер сделает первый шаг, вам уже давно пора поговорить об отношениях. Сделайте это на этой неделе и тогда ваши отношения улучшатся. И не забывайте, что партнер нуждается в вашем времени и присутствии.

Одиноким Девам астрологи советуют быть более рискованными и идти к цели. Если вас заинтересовал человек, скажите ему об этом. Возможно, одно свидание может все изменить.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Весам на этой неделе придется исправить ошибки в своих отношениях. Возможно, вам придется иметь дело с прошлым, но не стоит сравнивать свою вторую половинку с прошлым партнером, потому что вы можете об этом со временем пожалеть. Признайтесь любимому человеку в чувствах и подготовьте сюрприз.

Одинокие Весы могут быть спокойны, ведь они на этой неделе будут в центре внимания. Вами заинтересуются многие люди, а потому вас ждет нелегкий выбор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Скорпионам астрологи рекомендуют не доставать своего партнера и больше доверять друг другу. Вы, вероятно, уже пережили небольшой кризис в отношениях, поэтому сейчас наслаждайтесь волшебными моментами между вами. Выражайте второй половинке свою любовь и поддержку.

А у одиноких Скорпионов на этой неделе будут сбываться все желания. Но контролируйте свой энтузиазм, чтобы это не испортило приятную атмосферу в вашей жизни. А об отношениях вам пока думать рано.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

В своей любовной жизни Стрельцы почувствуют некоторое напряжение, связанное с отношениями. Держите себя в руках, чтобы не устроить ссору, потому что конфликт может нанести ущерб вашим отношениям. Сейчас вам не стоит пытаться что-то изменить в отношениях. Лучше устройте романтический ужин и проведите время с партнером.

Зато одиноким Стрельцам астрологи советуют не соглашаться на меньшее, чем вы ожидали. Подумайте, что вы цените в противоположном поле, и ответственно относитесь к поискам любви.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

На этой неделе любовная жизнь Козерогов будет полна приятных сюрпризов. В частности, вас ждут страстные признания от партнера, а романтика и страсть будут преследовать вас. Впереди будут замечательные дни, полные любви и эмоций. Поэтому, наслаждайтесь приятной атмосферой и компанией друг друга.

А одиноких Козерогов ждет интересный человек, который сможет изменить ваши отношения. Возможно, вы даже захотите попрощаться со своим одиночеством.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

Водолеи в период с 30 августа по 5 сентября захотят определенных изменений в себе, которые ваш партнер заметит и оценит. Это также поможет оживить ваши отношения. Главное не стойте на месте, делайте что-то, что только улучшит вашу любовную жизнь. Выходные проведите вместе с любимым человеком, воплощая ваши общие желания.

Одинокие Водолеи в ближайшие дни могут повысить свою уверенность, и благодаря этому вы сможете завоевать сердце любого. Поэтому, если вам кто-то нравится – поговорите с ним/ней.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 30 августа – 5 сентября 2021

На этой неделе любовная жизнь Рыб значительно улучшится. У вас будет настроение для оригинальных и особых впечатлений, а также почувствуете потребность всячески заботиться о своем партнере. Такие действия сблизят вас. Поэтому делайте все, что может поразить вторую половинку.

В жизни одиноких Рыб может встретиться бывший партнер. Если вы хотите снова пойти этой дорогой, убедитесь, что это действительно того стоит. Возможно, не стоит принимать поспешных решений, чтобы просто не чувствовать себя одинокими.