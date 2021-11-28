Астрологічний гороскоп розповість, як складуться ваші стосунки, хто буде мати нові незабутні побачення, а хто може зіпсувати стосунки черговою сваркою. Нижче читайте любовний гороскоп на тиждень від LifeStyle24.

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Любовний гороскоп для Овна на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Овни цього тижня будуть задоволені своїм любовним життям. Ви отримаєте любов і підтримку від коханої людини та зможете разом вирішите всі непорозуміння. На вихідних радимо влаштувати романтичний вечір чи запланувати поїздку за місто лише вдвох. Це додасть гармонії у ваші стосунки.

А самотнім Овнам треба наважитися зробити перший крок до людини, яка вас давно цікавить. Повірте, він/вона відчувають те саме до вас, тому не зволікайте. З цього може вийти щось справді серйозне.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Тельцям цього тижня варто спробувати зблизитися зі своїм партнером і розповісти про свої справжні почуття. Астрологи радять на цей час забути про все негативне, через що між вами виникали сварки. Проведіть вихідні разом та влаштуйте сюрприз один одному. Це покращить ваші стосунки.

Самотні Тельці мають більше спілкуватися з новими людьми, знайомитися та фліртувати. Це допоможе вам зустріти цікаву людину, з якою у вас можуть початися романтичні стосунки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Близнюки цього тижня будуть мати емоційні проблеми з партнером. Вас знову турбуватимуть конфлікти, які ви не можете ніяк вирішити.Спробуйте знайти компроміс та більше довіряйте один одному. У найближчі дні не варто допускати нової сварки, бо це може погано для вас закінчитися.

Астрологи стверджують, що одиноким Близнюкам планети допоможуть зустріти людину, про яку вони давно мріють. Будьте готові до нового роману.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Цей тиждень може визначити майбутнє для стосунків Раків. Але перш ніж приймати будь-які рішення, проведіть чесну розмову, яка покаже, чи готова ваша половинка до змін. Ваш партнер справді любить вас і готовий/готова до серйозних кроків.

Натомість одиноким Ракам потрібно частіше виходити з дому, гуляти з друзями та не думати про самотність. Постійне перебування вдома не змінить вашого життя. Якщо хочете змін та нових стосунків – знайомтеся і фліртуйте з іншими.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Любовне життя Левів цього тижня проходитиме чудово. Але ви повинні зменшити кількість негативу і роздратування, щоб зберегти гарний настрій та хороші стосунки з партнером. Висловіть свою любов і ніжність, і тоді тиждень буде прекрасним. Прислухайтеся до коханої людини та зізнавайтеся у почуттях.

Одинокі Леви не мають дозволяти собі розчаруватися та засмучуватися через свою самотність. Незабаром у ваше життя прийде нове кохання, тож чекайте.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Цього тижня Діви помітять, що не все у вашому любовному житті так добре. Останніми днями ви часто перебуваєте у конфліктах або сварках. Але до кінця тижня вам вдасться підійти до свого партнера, помиритися і поліпшити ваші стосунки. Вихідні проведіть разом в романтичній атмосфері.

Самотнім Дівам треба більше часу проводити з друзями і частіше виходити з дому. Насолоджуйтеся своєю свободою, а вже незабаром планети допоможуть знайти те, що ви шукаєте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Цього тижня Терези будуть багато сумніватися у партнерові, і якщо ви не контролюватимете це, то можете зашкодити своїм стосункам. Подумайте, чого ви насправді хочете, і поговоріть зі своїм партнером. Ви завжди зможете знайти компроміс, якщо цього захочете.

А одиноким Терезам треба навчитися бути добрими з собою, незалежно від того, перебуваєте ви у стосунках чи ні. Тоді ваще аура покращиться, і ви станете привабливішими для інших людей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Стосунки Скорпіонів цього тижня стикнуться з деякими проблемами, але зараз не час їх вирішувати. Відкладіть їх, якщо хочете уникнути конфліктів і зробіть те, що сподобається вам обом. Ви можете розібратися зі своїми проблемами пізніше, адже ціі дні варто присвятити коханій людині.

Самотні Скорпіони мають розширити коло спілкування, щоб змінити своє любовне життя. Так ви зможете легко знайти те, що шукаєте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

У стосунках Стрільців є речі, які вам не подобаються, і ви самі повинні їх змінити. Щиро поговоріть з коханою людиною і спробуйте знайти рішення разом. Окрім того, покращити стосунки допоможе романтичний вечір чи спільна відпустка.

А в житті одиноких Стрільців з‘явиться нова людина, яка зможе створити щасливі стосунки з вами у майбутньому.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Цього тижня Козероги будуть чуттєвими і пристрасними, тому ви повинні використати це у любовному житті. Контролюйте свої емоції та заплануйте романтичний вечір. Це допоможе вам та вашому партнеру чудово провести час разом.

Самотнім Козерогам варто позбутися своєї самотності. Не замикайтеся в собі та добре проведіть час з друзями. Незабаром ви знайдете нове кохання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

Цього тижня Водолії будуть мати напружені стосунки. Ви можете відчувати, що застрягли в глухому куті. Але зберігайте спокій і більше говоріть зі своєю другою половинкою, щоб знайти рішення. І не робіть те, про що потім будете шкодувати. Скажіть партнеру про свої почуття.

Самотні Водолії мають бути готовими до нових стосунків, Нова людина, яка вам сподобається, приємно здивує вас своїми діями.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021

У любовному житті Риб цього тижня все проходитиме гладко, і це змусить вас почуватися щасливими. Ви зіткнетеся з деякими труднощами, які внесуть стрес у ваші стосунки. Але залишайтеся спокійними, і тоді все буде добре. Не переносьте особисті проблеми на партнера і відчуйте його/її підтримку.

А самотні Риби мають більше виходити з друзями та чудово проводити час. Лише так ви зможете зустріти когось цікавого, з ким побудуєте щасливі стосунки.