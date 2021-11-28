Астрологический гороскоп расскажет, как сложатся ваши отношения, кто будет иметь новые незабываемые свидания, а кто может испортить отношения очередной ссорой. Ниже читайте любовный гороскоп на неделю от LifeStyle24.

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Любовный гороскоп для Овна на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

Овны на этой неделе будут довольны своей любовной жизнью. Вы получите любовь и поддержку от любимого человека и сможете вместе решить все недоразумения. На выходных советуем устроить романтический вечер или запланировать поездку за город только вдвоем. Это добавит гармонии в ваши отношения.

А одиноким Овнам надо решиться сделать первый шаг к человеку, который вас давно интересует. Поверьте, он/она чувствует то же самое к вам, поэтому не медлите. Из этого может получиться что-то действительно серьезное.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

Тельцам на этой неделе стоит попробовать сблизиться со своим партнером и рассказать о своих истинных чувствах. Астрологи советуют на это время забыть обо всем негативном, из-за чего между вами возникали ссоры. Проведите выходные вместе и устройте сюрприз друг другу. Это улучшит ваши отношения.

Одинокие Тельцы должны больше общаться с новыми людьми, знакомиться и флиртовать. Это поможет вам встретить интересного человека, с которым у вас могут начаться романтические отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

Близнецы на этой неделе будут иметь эмоциональные проблемы с партнером. Вас снова будут беспокоить конфликты, которые вы не можете никак решить. Попробуйте найти компромисс и больше доверяйте друг другу. В ближайшие дни не стоит допускать новой ссоры, потому что это может плохо для вас закончиться.

Астрологи утверждают, что одиноким Близнецам планеты помогут встретить человека, о котором они давно мечтают. Будьте готовы к новому роману.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

Эта неделя может определить будущее для отношений Раков. Но прежде чем принимать какие-либо решения, проведите честный разговор, который покажет, готова ли ваша половинка к переменам. Ваш партнер действительно любит вас и готов/готова к серьезным шагам.

Между тем одиноким Ракам нужно чаще выходить из дома, гулять с друзьями и не думать об одиночестве. Постоянное пребывание дома не изменит вашу жизнь. Если хотите перемен и новых отношений – знакомьтесь и флиртуйте с другими.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

Любовная жизнь Львов на этой неделе будет проходить замечательно. Но вы должны уменьшить количество негатива и раздражения, чтобы сохранить хорошее настроение и хорошие отношения с партнером. Выразите свою любовь и нежность, и тогда неделя будет прекрасной. Прислушивайтесь к любимому человеку и признавайтесь в чувствах.

Одинокие Львы не должны позволять себе разочароваться и расстраиваться из-за своего одиночества. Вскоре в вашу жизнь придет новая любовь, поэтому ждите.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

На этой неделе Девы заметят, что не все в вашей любовной жизни так хорошо. В последние дни вы часто находитесь в конфликтах или ссорах. Но к концу недели вам удастся подойти к своему партнеру, помириться и улучшить ваши отношения. Выходные проведите вместе в романтической атмосфере.

Одиноким Девам нужно больше времени проводить с друзьями и чаще выходить из дома. Наслаждайтесь своей свободой, а уже вскоре планеты помогут найти то, что вы ищете.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

На этой неделе Весы будут много сомневаться в партнере, и если вы не будете контролировать это, вы можете навредить своим отношениям. Подумайте, чего вы на самом деле хотите, и поговорите со своим партнером. Вы всегда сможете найти компромисс, если этого захотите.

А одиноким Весам нужно научиться быть добрыми к себе, независимо от того, состоите вы в отношениях или нет. Тогда ваще аура улучшится, и вы станете привлекательнее для других людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

Отношения Скорпионов на этой неделе столкнутся с некоторыми проблемами, но сейчас не время их решать. Отложите их, если хотите избежать конфликтов, и сделайте то, что понравится вам обоим. Вы можете разобраться со своими проблемами позже, так как эти дни стоит посвятить любимому человеку.

Одинокие Скорпионы должны расширить круг общения, чтобы изменить свою любовную жизнь. Так вы сможете легко найти то, что ищете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

В отношениях Стрельцов есть вещи, которые вам не нравятся, и вы сами должны их изменить. Искренне поговорите с любимым человеком и попытайтесь найти решение вместе. Кроме того, улучшить отношения поможет романтический вечер или совместный отпуск.

А в жизни одиноких Стрельцов появится новый человек, который сможет создать счастливые отношения с вами в будущем.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

На этой неделе Козероги будут чувственными и страстными, поэтому вы должны использовать это в любовной жизни. Контролируйте свои эмоции и планируйте романтический вечер. Это поможет вам и вашему партнеру отлично провести время вместе.

Одиноким Козерогам стоит избавиться от своего одиночества. Не замыкайтесь в себе и хорошо проведите время с друзьями. Вскоре вы обретете новую любовь.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

На этой неделе Водолеи будут иметь напряженные отношения. Вы можете чувствовать, что застряли в тупике. Но сохраняйте спокойствие и больше говорите со своей второй половинкой, чтобы найти решение. И не делайте то, о чем потом будете жалеть. Скажите партнеру о своих чувствах.

Одинокие Водолеи должны быть готовы к новым отношениям, новый человек, который вам понравится, приятно удивит вас своими действиями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021

В любовной жизни Рыб на этой неделе все будет проходить гладко, и это заставит вас чувствовать себя счастливыми. Вы столкнетесь с некоторыми трудностями, которые внесут стресс в ваши отношения. Но оставайтесь спокойными, и тогда все будет хорошо. Не переносите личные проблемы на партнера и почувствуйте его/ее поддержку.

А одинокие Рыбы должны больше выходить с друзьями и прекрасно проводить время. Только так вы сможете встретить кого-то интересного, с кем построите счастливые отношения.