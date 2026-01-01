Цей рік змусить багатьох переглянути свої очікування від стосунків. Багатьом з нас захочеться справжнього кохання, а не коротких інтрижок, розповідає 24 Канал з посиланням на Vice.

Любовний гороскоп на 2026 рік для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Овнів

2026 рік принесе Овнам позитивні зміни в особистому житті. Ви нарешті зрозумієте, чого насправді очікуєте від партнера. Самотні Овни можуть знайти кохання усього свого життя на одному із культурних заходів.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Тельців

Останні роки для декого з Тельців були непростими в плані стосунків. Але 2026-й готує для них справжній прорив. Ви зустрінете людину, якій нарешті зможете відкритися без хвилювань.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Близнюків

2026 рік виведе стосунки Близнюків на новий рівень. Це буде серйозний крок вперед. Можливий як спільний переїзд, так і пропозиція.

Рак (22 червня – 22 липня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Раків

Раки нарешті будуть задоволеними. Ваша турбота, щирість і доброта повернуться сторицею. А на декого з вас чекатиме явно несподіваний розвиток історії, адже дружба раптово переросте в кохання.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Левів

У 2026 році Леви отримають ту ж теплу енергію, яку дарують іншим. Багато хто буде в захваті від вашої харизми, а хтось навіть закохається у вас з першого погляду. Самотні Леви отримають багато шансів на яскраві знайомства.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Дів

Діви можуть відчути певну втому від того, що постійно йдуть на компроміси. На вас чекає перезавантаження стосунків. На певний час потрібно буде відмовитися від "напівтонів". Важливо прямо говорити, чого ви хочете.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Терезів

2026 рік для Терезів – час перезавантаження. Ви перестанете ігнорувати власні потреби заради "гарної картинки". Цей рік може принести стосунки, де ви зрозумієте, чого насправді хочете.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Скорпіонів

Рік може бути досить непростим для Скорпіонів. Вже восени ретроградний рух Венери підійме питання, які ви давно відкладали. Можливі тимчасові труднощі у взаємодії з партнером, а хтось навіть наважиться поставити крапку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Стрільців

Дорогі Стрільці, ваша харизма буде на максимумі у 2026 році. Але тут потрібно бути обережними. Уникайте "гри" на почуттях. Дайте собі чесну відповідь, чи не обіцяєте ви більше, ніж готові дати.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Козорогів

Початок року може бути емоційно нестабільним. Але саме деякі непрості ситуації відкриють шлях до глибшого порозуміння з партнером. Саме цього року друзі та партнери доведуть свою відданість.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Водоліїв

Непростий, але цікавий рік очікує на Водоліїв. Можливе як завершення стосунків, які трималися лише на звичці, так і їх переосмислення. Важливо залишатися щирими зі своїм партнером.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Любовний гороскоп на 2026 рік для Риб

Риби знайдуть людину, яка підтримуватиме вас та любитиме по-справжньому. А токсичні історії нарешті дійдуть до свого завершення.