Перший тиждень 2026 року розпочнеться з повного Місяця у знаку Раків, який спонукатиме не рватися одразу "в бій". Спершу потрібно розібратися з пріоритетами та трішки відпочити. Лише потім вирушайте в дорогу, розповідає 24 Канал з посиланням на Russh.

Гороскоп на 2026 рік для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2026 рік для Овнів

В Овнів починається новий етап у житті. Наприкінці січня Нептун заходить у ваш знак на роки. Це глибоко змінить погляди, мрії та бачення своєї дороги.

У січні важливо сфокусувати на кар'єрі та власному оточенні. Всесвіт немов підказує – ось-ось у вашому житті станеться позитивний ривок вперед. Але потрібно себе підготувати.

Дайте собі чесну відповідь щодо цілей та прагнень. Важливо знайти справу, де ви будете готові віддаватися на усі 100%.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2026 рік для Тельців

Тема роботи та подорожей тісно переплітається у житті Тельців у січні. А повний Місяць на початку січня допоможе розібратися з власними бажаннями. Ви зрозумієте, чого насправді хочете від життя. Та зараз важливо зосередитися на довгострокових цілях.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2026 рік для Близнюків

Січень підсвітить одразу дві важливі теми – близькість та гроші. Деякі незакриті питання знову "вирвуться на волю" та будуть проговорені з близькою людиною. Близнюки відчують, що деякі старі правила потрібно змінювати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2026 рік для Раків

Особливий початок року буде на Близнюків. Повня спонукатиме звернути увагу на власні потреби. Зараз важливо проговорити вголос, чого ви хочете від життя та які ваші подальші плани на рік.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 2026 рік для Левів

Спокійним цей місяць точно не буде. Прийде багато спілкувань, випадкових зустрічей та нових запрошень. Соціальне життя оживає. А разом з ним прийде розуміння, хто саме справді заряджає вас енергією.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 2026 рік для Дів

Всесвіт підказує, що настав момент змінити деякі звички. Можливо, варто підкоригувати робочий графік. Задумайтеся, як ефективніше використовувати час та зусилля на роботі і вдома.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2026 рік для Терезів

Важливо відповісти собі, що саме подобається у вашому партнері, а що – ні. Пам'ятайте, що не варто "розчинятися" в іншій людині. Треба думати і про себе! Це буде місяць перезавантаження стосунків, яке зробить їх лише сильнішими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2026 рік для Скорпіонів

Всесвіт підштовхує Скорпіонів більше знайомитися з людьми. Так ви знайдете те коло спілкування, де вам буде дійсно комфортно. Нові можливості, які відкриються зараз, не є випадковими. Вони віддзеркалюють ту версію вас, яку хочете проявити найбільше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2026 рік для Стрільців

Зорі спонукатимуть Стрільців звернути увагу на власні витрати. Ви на шляху до того, аби навчитися цінувати свій час та зусилля. Скоро настане вдалий момент, щоб говорити про підвищення на роботі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2026 рік для Козорогів

Козороги увірвуться в 2026 рік на власних умовах. Саме в січні будьте готові до зміни планів і навіть життєвих пріоритетів. Немає нічого страшного в тому, аби почати все спочатку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2026 рік для Водоліїв

Водоліям доведеться переосмислити свою роль на роботі. Якщо хочете досягти більшого успіху – потрібно брати на себе більше відповідальності.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2026 рік для Риб

Січень 2026 року допоможе Рибам визначитися, чого вони насправді хочуть зараз від життя: стабільності чи експериментів. Всесвіт допоможе відчути вам і одне, і інше вже у січні.