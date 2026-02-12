Астрологи розповіли, чого очікувати усім знакам зодіаку цього четверга, пише Astrology.

Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 лютого для Овнів

Найважливіші справи на роботі краще виконати вже вранці. Тоді день пройде спокійно та без зайвих нервів. Також не поспішайте сьогодні з висновками. Деякі деталі щодо напруженої ситуації розкриються наступного тижня.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 лютого для Тельців

Тельцям захочеться втекти від усього світу. Тому ввечері обмежте спілкування з людьми і нарешті відпочиньте. Роботи цього тижня було аж надто багато.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 лютого для Близнюків

Якщо хтось замкнувся в собі, не тисніть на людину. Дайте їй заспокоїтися, і вже через кілька годин розмова буде значно конструктивнішою.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 лютого для Раків

Сьогодні важливо виконати усі завдання, які виникнуть упродовж робочого дня. Та не забувайте про баланс. Хто добре ввечері відпочине – почуватиме себе на всі 100%.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 12 лютого для Левів

Леви можуть на певний час зануритися в минуле. Кожному з нас потрібно час від часу поностальгувати.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 12 лютого для Дів

У розмові з близькою людиною може статися конфлікт. Спробуйте не зриватися на крики. Краще спокійно обговорити проблему. Вона не є настільки критичною, як може спершу здаватися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 лютого для Терезів

Деякі старі речі вже пасувало б викинути. Час звільнити місце для чогось нового. Тому заплануйте шопінг на найближчі вихідні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 лютого для Скорпіонів

Якщо купуєте дорогу річ, ретельно все перевіряйте. Сьогодні є ризик натрапити на шахраїв.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 лютого для Стрільців

Напружена ситуація на роботі спонукатиме зробити вибір. Подумайте, чи дійсно ви хочете залишатися в такому колективі. Однак важливо зважити усі "за" та "проти".

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 лютого для Козорогів

Козорогам важливо навчитися стримувати власні негативні емоції. Якщо опануєте це вміння, то ще багато разів будете собі дякувати у майбутньому.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 лютого для Водоліїв

Нестандартні ідеї принесуть успіх Водоліям. Також не бійтеся змінювати плани. Це лише піде вам на користь.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 лютого для Риб

Астрологи радять Рибам зосередитися на собі. А роботу важливо виконувати якісно. Не дозволяйте собі халтурити.