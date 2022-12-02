Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку: хто віднайде своє кохання у 2023 році

Рік Чорного Водяного Кролика, за прогнозами астрологів, буде напрочуд сприятливим для спілкування та початку романтичних стосунків. Ті, хто досі не має пари, зможуть знайти її цьогоріч, а ті, хто вже перебувають у стосунках, матимуть змогу надалі їх розвивати – щоправда, не без труднощів.

Прийдешній рік обіцяє багато випробувань та приємних моментів разом із коханою людиною. Знаки зодіаку мають бути уважними та турботливими, щоб усе йшло гладко та без проблем.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього року одинокі Овни зможуть віднайти своє кохання у неочікуваній людині, яка була поруч та допомагала. Нове романтичне захоплення може вивести Овнів з емоційного анабіозу та нарешті відчути себе краще.

Ті, хто вже має пару, матимуть невеликі конфлікти на початку року. Простий діалог та обговорення проблем будуть ключем до стабілізації стосунків – якщо Овни не будуть впертими та зможуть вчасно поступитися, їхньому особистому життю нічого не загрожуватиме.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Одиноким Тельцям у рік Чорного Кролика не буде нудно – за ними упадатимуть одразу кілька потенційних партнерів. Тельцям доведеться обирати – та прихована любов до адреналіну може спонукнути Тельців до інтриг та любовних трикутників.

Тельцям, які вже мають пару, важливо дослухатися до свого партнера чи партнерки. Через часту зверхність та впертість Тельців можуть виникати суперечки, проте загалом рік пройде спокійно та стабільно.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Від самотності Близнюків цього року може врятувати новий знайомий чи знайома – спонтанне знайомство може призвести до розвитку пристрасних та яскравих стосунків. Та Близнюкам важливо тримати свої емоції на короткому повідку, щоб не "перегоріти" та не покинути свою пару за кілька місяців.

Ті Близнюки, які вже перебувають у стосунках, матимуть стабільний та трохи нудний рік. Не переживайте – те, що у вас немає метеликів у животі – лише нова, серйозніша фаза ваших відносин.

Раки (22 червня – 22 липня)

Емоційні Раки також зможуть закохатися – об'єктом зацікавлення може стати близький друг чи подруга, або ж колега на роботі. Ракам варто відкинути свою скромність та розповісти про почуття першими – рішучість допоможе з'явитися новому етапу в житті Раків.

На тих, хто вже перебуває у тривалих стосунках, чекатиме переїзд та багато спільної роботи. Те, що ви робите разом, ваші зацікавлення та спільна діяльність ще більше зблизить вас та гарантуватиме щасливий та емоційно зрілий рік.

Леви (23 липня – 23 серпня)

Одинокі Леви у Рік Чорного Кролика матимуть багато романтичних пригод – імовірні інтрижки з багатьма людьми, які небайдужі до вас. Та треба бути обережнішими – розважаючись, Леви ненароком можуть розбити серце людині, яка їх щиро кохає.

Леви у стосунках стикнуться з проблемами та незадоволенням – ваш партнер може не влаштовувати вас у побутових аспектах. Щоб зберегти стосунки, важливо обговорити все з коханою людиною та працювати над довірою і взаєморозумінням.

Діви (24 серпня – 23 вересня)

Цього року одиноким Дівам буде важко знайти людину до душі – пошуки другої половинки можуть бути емоційно виснажливими. Та Дівам не варто опускати руки – не зациклюйтеся на пошуку стосунків, і кохана людина зможе з'явитися зовсім неочікувано.

Для тих, хто вже перебуває в стосунках, рік Чорного Кролика підготував стабільність та оновлену пристрасть. Насолоджуйтеся один одним та не бійтеся казати про свої почуття – саме приємні слова допоможуть Дівам та їхній другій половинці вийти на новий рівень відносин.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Самотні Терези цьогоріч можуть стати жертвами нерозділеного кохання, яке може вибити представників цього знаку зодіаку зі звичного ритму. Та не варто зациклюватися – в середині року на Терезів чекатиме людина, яка може змінити все їхнє життя.

Терези, які вже перебувають у відносинах, матимуть спокійний, ніжний та приємний рік, ідеальний для подорожей, романтичних прогулянок та інших атракцій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам, які не змогли знайти другу половинку торік, не вдасться її віднайти і в рік Чорного Кролика. Попри те, що навколо буде багато людей, які вами захоплюються та люблять, ви не зможете знайти справжнє кохання.

Для неодиноких Скорпіонів рік видасться також доволі сутужним – сварки у стосунках та незадоволення вашої другої половинки можуть призвести до розриву довготривалих стосунків. Щоб уникнути цього, прислухайтеся до партнера та будьте чуйнішими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Самотні Стрільці з самого початку нового року зможуть почати нові відносини. Харизма та яскравість представників цього знаку зодіаку зіграє свою роль – Стрільці зможуть почати нові, пристрасні та цікаві відносини.

Стрільці, які вже мають пару, можуть мати невеликі побутові сварки та розбіжності в думках з партнером. Та при цьому стосунки стануть більш злагодженими та природними для Стрільців та їхньої другої половинки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, які досі не знайшли собі пару, матимуть чудову нагоду закохатися цього року – на горизонті скоро з'явиться людина, якою Козероги будуть захоплюватися, та яка зможе зробити їх цілковито щасливими.

Для Козерогів у стосунках рік Чорного Кролика видасться проблемним – ваш партнер чи партнерка можуть знудитися та засумувати в стосунках. Докладіть усіх зусиль, щоб ваша друга половинка була щаслива, і рік пройде гладко.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водолії, які вже доволі довго перебувають без пари, матимуть можливість віднайти почуття у знайомій людині. Не варто зачиняти своє серце для почуттів – самотнім Водоліям пора згадати, що означає кохання.

Водолії, які вже мають стосунки, мають працювати над собою, щоб покращити відносини та розраховувати на довготривалі й серйозні стосунки. Не дозволяйте минулому псувати ваше теперішнє та не ностальгуйте за колишніми – це може значно погіршити ваші нинішні стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рік Чорного Кролика для самотніх Риб буде насичений короткочасними стосунками, які розважать Риб, та не принесуть бажаного щастя. Під кінець року Риби таки зможуть знайти людину, яка змусить їх почуватися щасливими.

Риби, які вже перебувають у відносинах, мають уважно поставитися до прохань та бажань свого партнера. Це не означає, що треба виконувати всю роботу за нього або неї, проте в емоційному плані дослухайтеся до вашої другої половинки – це може не тільки покращити ваш зв'язок, але і врятувати від спільних проблем у майбутньому.