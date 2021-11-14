Деяких закоханих вже у найближчі чекають нові приємні зустрічі, побачення та багато пристрасті, а деякі знаки Зодіаку можуть посваритися з коханою людиною. Більше деталей – читайте у любовному гороскопі на тиждень 15 – 21 листопада 2021 року.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Овнам цього тижня потрібно поводитися більш розумно та не допускати помилок у стосунках. Астрологи запевняють, що ви зможете вирішити всі конфлікти, якщо будете робити перші кроки до примирення та йти на компроміси. На вихідних ви з партнером зможете розслабитися і добре провести час, і це зблизить вас.

Натомість самотні Овни цього тижня будуть мати багато зустрічей та нових знайомств. Можливо, ви знайдете своє кохання, адже у найближчі дні вами будуть всі захоплюватися.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Тельцям варто перестати ігнорувати проблеми з партнером – краще зробіть все можливе, щоб виправити їх та покращити стосунки. На вихідних влаштуйте приємний сюрприз для коханої людини, це зміцнить ваші стосунки. Вас чекає багато пристрасті та романтики.

Одиноким Тельцям треба припинити почуватися нещасними. Радійте від своєї свободи, а кохання вас обов'язково знайде, коли прийде час, і це станеться вже незабаром.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Близнюкам треба більше часу проводити з партнером. Знайдіть собі спільне захоплення або займіться справами, які піднімуть настрій вам обом і оживлять стосунки. Зблизившись, ви захочете поговорити про своє спільне майбутнє. Можливо, незабаром ваші стосунки вийдуть на новий рівень.

Натомість самотнім Близнюкам зірки допоможуть познайомитися з цікавими людьми. Але не поспішайте одразу створювати нові стосунки, спочатку дізнайтеся один одного краще.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Цей тиждень буде дуже позитивним для Раків, оскільки ви та ваш партнер надзвичайно зблизитеся один з одним. Висловіть свою любов та підтримку коханій людині. На найближчий час заплануйте відпустку чи вихідні за містом, щоб розслабитися разом та наповнитися енергією.

А самотнім Ракам варто брати все в свої руки і не чекати, що стосунки самі собою розпочнуться. Ви повинні зробити перший крок до людини, яка вам давно подобається. Вже пора зізнатися у своїх почуттях.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Стосунки Левів цього тижня можуть вийти на інший рівень, оскільки ваша пристрасть та щире кохання оживить іскру між вами. Тож, не втратьте її, через випадкову свірку чи суперечку. Насолоджуйтеся своїми стосунками, адже поруч людина, яка справді кохає вас, і це взаємно.

Одиноким Левам теж не варто сидіти на місці і чекати, що інші допоможуть. Візьміть справи у свої руки, знайомтеся з новими людьми та зізнавайтеся у своїх почуттях.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Дівам астрологи рекомендують зблизитися зі своїм партнером і провести романтичний вечір разом. Це допоможе відчути кохання, незважаючи на рутину повсякденного життя. До прикладу, сплануйте романтичну вечерю або навіть невелику поїздку, яка підбадьорить вас. Ваша друга половинка це оцінить.

А самотнім Дівам зараз варто просто розважатися із друзями. На одній з таких зустрічей вас чекає приємний сюрприз, але не квапте події. З цього може вийти щось серйозне.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Цього тижня Терезам потрібно виправити деякі проблеми в стосунках, щоб вони не псували атмосферу в парі. Уникайте конфліктів та зробіть приємне другій половинці. Проведіть вихідні разом, це допоможе зміцнити ваш зв’язок і отримати насолоду один від одного.

Одинокі Терези можуть змінити своє життя самостійно, якщо ви робитимете перші кроки. Адже ми самі творимо своє щастя. І якщо вам хтось подобається – зізнайтеся у цьому.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Скорпіонам варто подумати про зміну своєї поведінки. Якщо ви не будете дослуховуватися до партнера і постійно провокуватимете сварку, то ці стосунки довго не триватимуть. Краще розслабтеся і робіть те, що подобається вам обом. І обов’язково скажіть коханій людині про свої почуття.

А самотнім Скорпіонам треба припинити "ховатися" від людей. Вийдіть з друзями, розважайтеся та знайомтеся з протилежною статтю. В якийсь момент ви зустрінете людину, яку шукаєте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Стрільці зараз повинні прийняти більш відповідальну позицію щодо ваших стосунків. Цього тижня вам потрібно чесно поговорити зі своїм партнером, щоб знати, куди рухатися далі і чи вас все влаштовує. Якщо щось потребує змін, то зробіть це. Лише так ви зможете стати щасливими у стосунках.

Одиноким Стрільцям варто навчитися робити перші кроки. Адже ви вже давно зацікавилися однією людиною і боїтеся підійти. Цього тижня це варто зробити, якщо ви хочете створити стосунки з нею/ним.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 15 – 21 листопада 2021

У любовному житті Козерогів є речі, які їх не задовольняють, тому вам цього тижня треба поговорити з партнером і вирішити їх. Це принесе гармонію і зміцнить стосунки. Після цього проведіть час з коханою людиною та зізнайтеся у своїх щирих почуттях. А на вихідні заплануйте романтичну вечерю.

Самотнім Козерогам треба нарешті придивитися до свого оточення. Хтось з ваших знайомих щиро вами зацікавився і мріє побудувати стосунки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Особисте життя Водоліїв цього тижня покращиться – спілкування з вашим партнером буде ідеальним, і ви разом будете відчувати кохання. Якщо вас щось турбує, то тут допоможе відверта та чесна розмова. І не дозволяйте нікому втручатися у ваші стосунки, робіть так. як каже ваше серце.

Самотнім Водоліям варто наважитися на зустріч, яка може змінити ваше життя. Незабаром ви познайомитеся з людиною, з якою зможете побудувати щасливі стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 15 – 21 листопада 2021

Рибам цього тижня потрібно бути більш відкритими до свого партнера, це допоможе вам зблизитися та відчути, що поруч справді ваша людина. У вас буде час спланувати невеликий, романтичний відпочинок, який допоможе розслабитися і відпочити від рутини.

А одиноким Рибам треба насолоджуватися своєї свободою. Живіть своїм життям, а кохання вас знайде неочікувано. Головне на початку стосунків – не поспішати.