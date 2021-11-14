Некоторых влюбленных уже в ближайшее время ожидают новые приятные встречи, свидания и много страсти, а некоторые знаки Зодиака могут повздорить с любимым человеком. Подробнее читайте в любовном гороскопе на неделю 15 – 21 ноября 2021 года.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп для Овна на неделю 15 – 21 ноября 2021

Овнам на этой неделе нужно вести себя разумнее и не допускать ошибок в отношениях. Астрологи уверяют, что вы сможете разрешить все конфликты, если будете делать первые шаги по примирению и идти на компромиссы. В выходные вы с партнером сможете расслабиться и хорошо провести время, и это сблизит вас.

А одиноких Овнов на этой неделе будет много встреч и новых знакомств. Возможно, вы обретете свою любовь, ведь в ближайшие дни вами будут все восхищаться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельца на неделю 15 – 21 ноября 2021

Тельцам стоит перестать игнорировать проблемы с партнером – лучше сделайте все возможное, чтобы исправить их и улучшить отношения. На выходных устройте приятный сюрприз для любимого человека, это укрепит ваши отношения. Вас ждет много страсти и романтики.

Одиноким Тельцам нужно перестать чувствовать себя несчастными. Радуйтесь своей свободе, а любовь вас обязательно найдет, когда придет время, и это произойдет уже скоро.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 15 – 21 ноября 2021

Близнецам нужно больше времени проводить с партнером. Найдите себе совместное увлечение или займитесь делами, которые поднимут настроение вам обоим и оживят отношения. Сблизившись, вы захотите поговорить о своем общем будущем. Возможно, в скором времени ваши отношения выйдут на новый уровень.

Зато одиноким Близнецам звезды помогут познакомиться с интересными людьми. Но не спешите сразу создавать новые отношения, сначала узнайте друг друга лучше.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Рака на неделю 15 – 21 ноября 2021

Эта неделя будет очень позитивной для Раков, поскольку вы и ваш партнер очень сблизитесь друг с другом. Выразите свою любовь и поддержку любимому человеку. В ближайшее время планируйте отпуск или выходные за городом, чтобы расслабиться вместе и наполниться энергией.

А одиноким Ракам следует брать все в свои руки и не ждать, что отношения начнутся сами собой . Вы должны сделать первый шаг навстречу человеку, который вам давно нравится. Пора признаться в своих чувствах.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп для Льва на неделю 15 – 21 ноября 2021

Отношения Львов на этой неделе могут выйти на другой уровень, поскольку ваша страсть и искренняя любовь оживят искру между вами. Поэтому, не погасите ее, из-за случайной ссоры или спора. Наслаждайтесь своими отношениями, ведь человек рядом с вами действительно любит вас, и это взаимно.

Одиноким Львам тоже не стоит сидеть на месте и ждать, что другие помогут. Возьмите дела в свои руки, знакомьтесь с новыми людьми и признавайтесь в своих чувствах.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Девы на неделю 15 – 21 ноября 2021

Девам астрологи рекомендуют сблизиться со своим партнером и провести романтический вечер вместе. Это поможет ощутить любовь, несмотря на рутину повседневной жизни. К примеру, спланируйте романтический ужин или даже небольшую поездку, которая приободрит вас. Ваша вторая половинка это оценит.

А одиноким Девам сейчас стоит просто развлекаться с друзьями. На одной из таких встреч вас ждет приятный сюрприз, но не торопите события. Из этого может получиться что-то серьезное.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов на неделю 15 – 21 ноября 2021

На этой неделе Весам нужно исправить некоторые проблемы в отношениях, чтобы они не портили атмосферу в паре. Избегайте конфликтов и сделайте приятное второй половинке. Проведите выходные вместе, это поможет укрепить вашу связь и насладиться друг от друга.

Одинокие Весы могут изменить свою жизнь самостоятельно, если вы сделаете первые шаги. Мы ведь сами творим свое счастье. И если вам кто-то нравится – признайтесь в этом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 15 – 21 ноября 2021

Скорпионам следует подумать, как изменить свое поведения. Если вы не будете прислушиваться к партнеру и будете постоянно провоцировать ссору, то эти отношения долго не продлятся. Лучше расслабьтесь и делайте то, что нравится вам обоим. И обязательно скажите любимому человеку о своих чувствах.

А одиноким Скорпионам нужно прекратить "спрятаться" от людей. Выйдите с друзьями, развлекайтесь и знакомьтесь с противоположным полом. В какой-то момент вы встретите человека, которого ищете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 15 – 21 ноября 2021

Стрельцы сейчас должны занять более ответственную позицию в ваших отношениях. На этой неделе вам нужно честно поговорить со своим партнером, чтобы знать, куда двигаться дальше и устраивает ли вас все. Если что-то требует изменений, сделайте это. Только так вы можете стать счастливыми в отношениях.

Одиноким Стрельцам следует научиться делать первые шаги. Вы ведь уже давно заинтересовались одним человеком и боитесь подойти. На этой неделе это следует сделать, если вы хотите создать отношения с ней/ним.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерога на неделю 15 – 21 ноября 2021

В любовной жизни Козерогов есть вещи, которые их не устраивают, поэтому вам на этой неделе нужно поговорить с партнером и решить их. Это принесет гармонию и укрепит отношения. После этого проведите время с любимым человеком и признайтесь в своих искренних чувствах. А на выходные запланируйте романтический ужин.

Одиноким Козерогам надо наконец-то присмотреться к своему окружению. Кто-то из ваших знакомых искренне заинтересовался вами и мечтает построить отношения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолея на неделю 15 – 21 ноября 2021

Личная жизнь Водолеев на этой неделе улучшится – общение с вашим партнером будет идеальным, и вы вместе испытаете любовь. Если вас что-то беспокоит, то поможет откровенный и честный разговор. И не позволяйте никому вмешиваться в ваши отношения, поступайте так, как велит ваше сердце.

Одиноким Водолиям стоит решиться на встречу, которая может изменить вашу жизнь. В скором времени вы познакомитесь с человеком, с которым сможете построить счастливые отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на неделю 15 – 21 ноября 2021

Рыбам на этой неделе нужно быть более открытыми к своему партнеру, это поможет вам сблизиться и почувствовать, что рядом действительно ваш человек. У вас будет время спланировать маленький, романтичный отдых, который поможет расслабиться и отдохнуть от рутины.

А одиноким Рыбам нужно наслаждаться своей свободой. Живите своей жизнью, а любовь вас найдет неожиданно. Главное в начале отношений – не торопиться.