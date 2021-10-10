Новий тиждень цієї осені принесе багато позитивних емоцій закоханим парам. Більше про свої стосунки у найближчі дні – читайте у любовному гороскопі на тиждень.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Овнам цього тижня варто очікувати позитивних змін у любовному житті, а стосунки з партнером складатимуться дуже добре.Астрологи радять вам приділяти більше часу другій половинці, наприклад, влаштуйте романтичну вечерю. Це зблизить вас ще більше та принесе гармонію у стосунки.

А самотнім Овнам варто переглянути свої бажання та понизити очікування до кандидатів на ваше серце. Вже незабаром доля об’єднає вас з людиною, яка стане дуже близькою.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Цього тижня Тельці матимуть чудовий настрій, і це допоможе вирішити проблеми у вашому любовному житті. Проведіть час зі своїм партнером та скажіть, як сильно ви його/її кохаєте. Разом ви зможете подолати всі перешкоди, якщо будете дослухатися один до одного.

Одинокі Тельці самі створюють собі проблеми. Не зациклюйтеся на пошуку нових стосунків. Зірки готують вам когось особливого, і ви вже скоро зустрічнетеся.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Любовне життя Близнюків вимагатиме вашої уваги та вирішення проблем з партнером. Прийшов час вирішити всі конфлікти в парі. Щоб отримати бажане, вам доведеться шукати компроміси та дослухатися один до одного. А вихідні проведіть разом у романтичній атмосфері.

Самотні Близнюки цього тижня нарешті наважаться на зустріч з людиною, яка вас давно цікавить. Не хвилюйтеся, удача на вашому боці – все пройде добре. Але не покладайте великі надії на цей день.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Ракам цього тижня варто виділити більше часу для свого партнера, адже через справи та роботу ви рідше бачитеся. Вам потрібно зупинитися та поговорити з близькою людиною. Спробуйте згадати ваші перші побачення та втільте їх у життя, це допоможе освіжити стосунки і поверне романтику.

Натомість самотні Раки мають стати відкритішими для людей, лише тоді ви зустрінете того, хто змусить вас повірити в кохання. Частіше ходіть на побачення та знайомтеся з новими людьми.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Любовне життя Левів цього тижня буде дещо напруженим. Тому постарайтеся підтримати свого партнера і не нехтуйте його потребами. Це забезпечить гармонію між вами. Не накручуйте себе та разом сплануйте вихідні чи відпустку лише для вас двох.

А самотні Леви мають частіше виходити з дому і знайомитися з людьми. Замість того, щоб скаржитися, що ви самотні, зробіть те, чого найбільше хочете. І більше фліртуйте з іншими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Дівам у найближчі дні потрібно бути обережними у відносинах, адже між вами все буде доволі напружено. Вся ця напруга та невпевненість можуть призвести до конфліктів. Але намагайтеся контролювати ситуацію – не влаштовуйте сварки. Будьте спокійними і покажіть коханій людині свою любов.

Натомість самотнім Дівам варто більше розважатися. Спробуйте щось, про що давно мріяли та не думайте про нові стосунки. Ваша людина познайомиться з вами випадково, ви не зможете це спланувати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Терези цього тижня зможуть нарешті отримати гармонію та щастя у стосунках. Тому зараз не варто псувати їх та влаштовувати необгрунтовані “сцени ревнощів”. Проведіть час з партнером та обговоріть спільні плани на майбутнє.

А одиноким Терезам не треба витрачати час на безглуздий флірт, натомість зосередьтеся на пошуках стабільних стосунків. Але не думайте про відновлення стосунків з минулим партнером.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Скорпіони цього тижня будуть даремно хвилюватися про те, що ваш партнер не кохає вас. Відкиньте ці думки, адже з вами дійсно ваша людина. Згадайте про щасливі моменти разом та заспокойтеся. Згодом ви станете ще ближчими один до одного.

Натомість самотні Скорпіони мають більше довіряти людям та не відмовляти у знайомствах. Щось дуже цікаве вас чекає вже зовсім скоро, тож будьте готові до нових стосунків.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Стрільці цього тижня будуть відчувати приплив енергії та мати гарний настрій. Ви зможете провести багато часу зі своїм партнером. Настав час вирішити деякі невирішені проблеми у ваших стосунках. Невелика поїздка буде чудовою для вас, адже зблизить вас ще більше.

А самотні Стрільці мають наважится зробити крок, щоб познайомитися з людиною, яка вам давно подобається. Не варто хвилюватися, все пройде добре. Головне – будьте собою. Якщо ви відчуєте, що це ваша людина, то не відпускайте її/його.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Стосунки Козерогів цього тижня будуть складатися позитивно. Ви наблизитеся до свого партнера і зізнаєтеся йому/їй у свої справжніх почуттях. У ваші парі буде панувати романтична атмосфера та пристрасть. Ви будете відчувати щастя та підтримку.

А самотні Козероги у найближчі дні зустрінуть нову людину, яка внесе у ваше життя нові емоції. Вам буде добре разом, але про серйозні стосунки поки говорити не варто.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Водолії цього тижня мають уникати розмов, які змусять вас або вашого партнера почуватися незручно. Ви зможете весело провести час зі своїм партнером. Для цього сплануйте вихідні разом. Вам обом зараз потрібні відпочинок та романтика.

А одинокі Водолії нарешті зважаться на крок, який вплине на ваше майбутнє. Не бійтеся нових знайомств, адже так ви зможете знайти своє кохання вже найближчим часом.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 11 – 17 жовтня 2021

Стосунки Риб цього тижня покращаться, якщо ви станете більш гнучкими та відкритими. Розслабтеся, заспокойтеся та проведіть вечір розмов зі своїм партнером. Відверто поговоріть про проблеми, які вас обох хвилюють і виріште їх.

А самотні Риби матимуть сприятливий тиждень, адже він зможе принести вам знайомства та почуття закоханості, на які ви так довго чекали.