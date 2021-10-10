Новая неделя этой осени принесет много положительных эмоций влюбленным парам. Больше о своих отношениях в ближайшие дни – читайте в любовном гороскопе на неделю.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп для Овна на неделю 11 – 17 октября 2021

Овнам на этой неделе стоит ожидать положительных изменений в любовной жизни, а отношения с партнером будут складываться очень хорошо. Астрологи советуют вам уделять больше времени второй половинке, например, устроить романтический ужин. Это сблизит вас еще больше и принесет гармонию в отношения.

А одиноким Овнам стоит пересмотреть свои желания и снизить ожидания к кандидатам на ваше сердце. Уже вскоре судьба объединит вас с человеком, который станет очень близким.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельца на неделю 11 – 17 октября 2021

На этой неделе у Тельцов будет отличное настроение, и это поможет решить проблемы в вашей любовной жизни. Проведите время со своим партнером и скажите, как сильно вы его/ее любите. Вместе вы сможете преодолеть все препятствия, если будете прислушиваться друг к другу.

Одинокие Тельцы сами создают себе проблемы. Не зацикливайтесь на поиске новых отношений. Звезды готовят вам кого-то особенного, и вы уже скоро встретитесь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 11 – 17 октября 2021

Любовная жизнь Близнецов потребует вашего внимания и решения проблем с партнером. Пришло время решить все конфликты в паре. Чтобы получить желаемое, вам придется искать компромиссы и прислушиваться друг к другу. А выходные проведите вместе в романтической атмосфере.

Одинокие Близнецы на этой неделе наконец решатся на встречу с человеком, который вас давно интересует. Не волнуйтесь, удача на вашей стороне – все пройдет хорошо. Но не возлагайте большие надежды на этот день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Рака на неделю 11 – 17 октября 2021

Ракам на этой неделе стоит выделить больше времени для своего партнера, ведь из-за дел и работы вы реже видитесь. Вам нужно остановиться и поговорить с близким человеком. Попробуйте вспомнить ваши первые свидания и воплотите их в жизнь, это поможет освежить отношения и вернет романтику.

Зато одинокие Раки должны стать более открытыми для людей, только тогда вы встретите того, кто заставит вас поверить в любовь. Чаще ходите на свидания и знакомьтесь с новыми людьми.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп для Льва на неделю 11 – 17 октября 2021

Любовная жизнь Львов на этой неделе будет несколько напряженной. Поэтому постарайтесь поддержать своего партнера и не пренебрегайте его потребностями. Это обеспечит гармонию между вами. Не накручивайте себя и вместе спланируйте выходные или отпуск только для вас двоих.

А одинокие Львы должны чаще выходить из дома и знакомиться с людьми. Вместо того, чтобы жаловаться, что вы одиноки, сделайте то, чего больше всего хотите. И больше флиртуйте с другими.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Девы на неделю 11 – 17 октября 2021

Девам в ближайшие дни нужно быть осторожными в отношениях, ведь между вами все будет довольно напряженно. Все это напряжение и неуверенность могут привести к конфликтам. Но старайтесь контролировать ситуацию – не устраивайте ссоры. Будьте спокойны и покажите любимому человеку свою любовь.

Зато одиноким Девам стоит больше развлекаться. Попробуйте что-то, о чем давно мечтали и не думайте о новых отношениях. Ваш человек познакомится с вами случайно, вы не сможете это спланировать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов на неделю 11 – 17 октября 2021

Весы на этой неделе смогут наконец получить гармонию и счастье в отношениях. Поэтому сейчас не стоит портить их и устраивать необоснованные "сцены ревности". Проведите время с партнером и обсудите совместные планы на будущее.

А одиноким Весам не надо тратить время на бессмысленный флирт, сосредоточьтесь на поисках стабильных отношений. Но не думайте о восстановлении отношений с прошлым партнером.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 11 – 17 октября 2021

Скорпионы на этой неделе будут зря волноваться о том, что ваш партнер не любит вас. Отбросьте эти мысли, ведь с вами действительно ваш человек. Вспомните о счастливых моментах вместе и успокойтесь. Впоследствии вы станете еще ближе друг к другу.

Зато одинокие Скорпионы должны больше доверять людям и не отказывать в знакомствах. Что-то очень интересное ждет вас уже совсем скоро, поэтому будьте готовы к новым отношениям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 11 – 17 октября 2021

Стрельцы на этой неделе будут чувствовать прилив энергии и будут с хорошим настроением. Вы сможете провести много времени со своим партнером. Пришло время решить некоторые нерешенные проблемы в ваших отношениях. Небольшая поездка будет превосходной для вас, ведь сблизит вас еще больше.

А одинокие Стрельцы должны решиться сделать шаг, чтобы познакомиться с человеком, который вам давно нравится. Не стоит волноваться, все пройдет хорошо. Главное – будьте собой. Если вы почувствуете, что это ваш человек, то удерживайте ее/его.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерога на неделю 11 – 17 октября 2021

Отношения Козерогов на этой неделе будут складываться позитивно. Вы приблизитесь к своему партнеру и признаетесь ему/ей в свои настоящих чувствах. В вашей паре будет господствовать романтическая атмосфера и страсть. Вы будете чувствовать счастье и поддержку.

А одинокие Козероги в ближайшие дни встретят нового человека, который внесет в вашу жизнь новые эмоции. Вам будет хорошо вместе, но о серьезных отношениях пока говорить не стоит.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолея на неделю 11 – 17 октября 2021

Водолеи на этой неделе должны избегать разговоров, которые заставят вас или вашего партнера чувствовать себя неудобно. Вы сможете весело провести время со своим партнером. Для этого спланируйте выходные вместе. Вам обоим сейчас нужны отдых и романтика.

А одинокие Водолеи наконец решатся на шаг, который повлияет на ваше будущее. Не бойтесь новых знакомств, ведь так вы сможете найти свою любовь в ближайшее время.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на неделю 11 – 17 октября 2021

Отношения Рыб на этой неделе улучшатся, если вы станете более гибкими и открытыми. Расслабьтесь, успокойтесь и проведите вечер разговоров со своим партнером. Откровенно поговорите о проблемах, которые вас обоих волнуют и решите их.

У одиноких Рыб будет благоприятная неделя, ведь она сможет принести вам знакомства и чувство влюбленности, которые вы так долго ждали.