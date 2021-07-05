Деяких пари будуть відчувати кохання та щастя, а інші можуть влаштувати чергову сварку з партнером. Яким буде ваше особисте життя – читайте любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Овна

Цього тижня у стосунках Овнів можуть виникнути проблеми. А все через те, що ваш партнер часом занадто ревнує, влаштовує сварки та засмучує вас. Астрологи радять спробувати вирішити цю проблему – відверто все обговоріть та зізнайтеся, що вас не влаштовує. І частіше говоріть один одному, що кохаєте.

Самотні Овни цього тижня можуть зустріти цікаву людину, з якою захочуть побудувати стосунки. Але це може виявитися не ваша людина, і довго такі стосунки не триватимуть. Тож, переконайтеся, чи дійсно цього хочете.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Тельця

Стосунки Тельців з коханою людиною можуть зіпсувати суперечки та незгоди стосунки. За словами астрологів, це може змусити вас задуматися про те, що варто щось змінюваати. Спочатку розберіться у своїй голові, а потім спробуйте вирішити всі конфлікти з партнером. А вихідні проведіть разом в романтичній обстановці.

Самотнім Тельцям цього тижня не вистачатиме романтики, і вам може захотітися почати нові стосунки. Астрологи радять придивитися до свого оточення, адже "ваша людина" може виявитися вашим другом чи колегою. З таких стосунків може щось вийти, тому спробуйте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Близнюків

Близнюкам цього тижня не вистачатиме підтримки та взаєморозуміння від другої половинки. Але не бійтеся про це сказати йому/їй, щоб не виникло непорозуміння чи конфлікту. Адже у вашій парі справді є сильне почуття любові. Тому попросіть кохану людину підтримки у своїх нових ідеях, тоді ви відчуєте любов.

А одинокі Близнюки незабаром познайомляться з цікавою людиною. Але вам не варто поспішати починати стосунки, адже ви ще занадто погано знаєте один одного. Не віддавайте своє серце першому зустрічному.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Рака

Ракам планети обіцяють дивовижний тиждень. Ваші найблиджчі дні будуть наповнені радістю та прекрасними почуттями завдяки вашій другій половинці, яка буде виявляти ініціативу та показувати своє кохання. Це покращить стосунки між вами. А вихідні будуть ще більше романтичними та сповненими пристрасті.

Самотні Раки також можуть відчути романтику. Зокрема, ваш колега спробує підійти до вас та зізнатися у почуттях. Астрологи радять не відхиляти їхню пропозицію на побачення, адже ви можете стати чудовою парою.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Лева

Леви у період з 5 по 11 липня будуть мати удачу в особистому житті. Вас чекають чудові моменти з вашим партнером, а це підніме вам настрій. Проте виникнуть і деякі проблеми, проте не дозволяйте партнерові приводу сумніватися у щирості ваших почуттів. Зізнайтеся у коханні та зробіть йому/їй подарунок.

А самотні Леви мають нарешті зрозуміти, що всі речі стаються вчасно. Не поспішайте у пошуках кохання, зараз вам варто приділити більше часу собі. Натомість астрологи попереджають, що ваше кохання вже поблизу.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Діви

Цього тижня Діви будуть відчувати напруження у стосунках, але ви самі можете вирішити ці ситуації. Переконайтеся у тому, що все, що ви робите, приносить гармонію у стосунках з партнером. Вам важливо зараз знайти точки дотику, які зближуватимуть вас і додадуть відчуття щастя.

Самотнім Дівам астрологи радять не вигадувати причини, через які ніяк не виходить стати щасливими. Як тільки ви заглушите негативні думки, у вас з'явиться величезний шанс на взаємні і міцні відносини. Вірте у кохання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Терезів

Астрологи радять Терезам приділяти більше часу з другою половинкою, тому цього тижня відпочиньте з партнером. Це зміцнить ваші стосунки. І намагайтеся уникати суперечок та напруження, не дозволяйте негативним розмовам псувати атмосферу. Покажіть коханій людині свої справжні почуття та підтримку.

Одиноким Терезам варто вирішити, чого ви хочете від свого любовного життя. Інакше ви й надалі будете самотніми. Тож, досить віддавати себе лише роботі та частіше знайомтеся з іншими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Скорпіона

Стосунки Скорпіона цього тижня можуть зіткнутися з деякими проблемами через втручання друзів чи родичів. Це створить напругу, розгубленість і негативний настрій вам обом. Але спробуйте уникнути сварки та збережіть спокій у стосунках. Більше говоріть, влаштовуйте побачення та зізнавайтеся у коханні один одному.

Самотнім Терезам астрологи радять наважитися та підійти до тієї людини, яка вас давно цікавила. Але не варто приймати поспішних рішень, уважно придивіться до нової людини.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Стрільця

Стрільців чекають дуже хороші новини у любовному житті, адже тепер всі труднощі у минулому. Наприкінці тижня ви матимете відверту розмову, під час якої ви вирішите всі питання у стосунках. Астрологи радять говорити слова кохання, влаштовувати побачення чи організувати спільну відпустку.

Самотніх Стрільців чекає новий етап – прийшов час вам змінити своє життя. Робіть впевнені кроки, які допоможуть вам рухатися далі у любовній сфері. У найближчий час ви можете несподівано закохатися в когось зі знайомих.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Козерога

Цього тижня Козероги можуть добре провести час з другою половинкою, тому не дозволяйте будь-яким негативним думкам псувати ваші стосунки. Не провокуйте партнера та не давайте приводів для ревнощів. Постаратися зрозуміти потреби другої половинки та підготуйте йому/їй сюрприз.

Самотнім Козерогам не варто розчаровуватися через відсутність стосунків, адже цього тижня вас чекає знайомство з цікавою людиною, яка вам сподобається. За словами астрологів, це може перерости в любов або стати початком пристрасного роману.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Водолія

Водоліям цього тижня потрібно взяти любовні справи в свої руки. Астрологи рекомендують уникати конфліктів і піклуватися про почуття партнера, тоді вдасться запобігти повторенню минулих помилок чи кризи у стосунках. Більше часу проводьте з партнером та хотіть на побачення.

Самотні Водолії мають шанс знайти те, що вам потрібно в любовному житті. Тиждень принесе шанс на перспективне знайомство. Але є ймовірність, що людина, яка приверне вашу увагу, поки не готова до нових стосунків.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Риб

Риб чекає гарний тиждень. У період з 5 по 11 липня ваша кохана людина здійснюватиме всі ваші бажання. У ваших відносинах з'явиться більше ніжності, любові, пристрасті, розуміння і підтримки. До того ж, розвіються багато сумнівів і побоювання щодо партнера. Ви будете насолоджуватися присутністю один одного.

Одиноким Рибам цей тиждень принесе багато можливостей поспілкуватися з цікавими людьми та чудово провести час з ними. Якщо ви хочете перетворити одне з цих знайомств на щось більше, то візьміть все у свої руки. Удача на вашому боці.