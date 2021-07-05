Некоторые пары будут чувствовать любовь и счастье, а другие могут устроить очередную ссору с партнером. Какой будет ваша личная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Овна

На этой неделе в отношениях Овнов могут возникнуть проблемы. А все потому, что ваш партнер порой слишком ревнует, устраивает ссоры и огорчает вас. Астрологи советуют попробовать решить эту проблему – откровенно все обсудите и признайтесь, что вас не устраивает. И чаще говорите друг другу, что любите.

Одинокие Овны на этой неделе могут встретить интересного человека, с которым захотят построить отношения. Но это может оказаться не ваш человек, и долго такие отношения не продлятся. Поэтому, убедитесь, действительно ли этого хотите.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Тельца

Отношения Тельцов с любимым человеком могут испортить споры и несогласия. По словам астрологов, это может заставить вас задуматься о том, что стоит что-то менять. Сначала разберитесь в своей голове, а потом попробуйте решить все конфликты с партнером. А выходные проведите вместе в романтической обстановке.

Одиноким Тельцам на этой неделе не будет хватать романтики, и вам может захотеться начать новые отношения. Астрологи советуют присмотреться к своему окружению, ведь "ваш человек" может оказаться вашим другом или коллегой. Из таких отношений может что-то получиться, поэтому попробуйте.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Близнецов

Близнецам на этой неделе не будет хватать поддержки и взаимопонимания от второй половинки. Но не бойтесь сказать об этом ему/ей, чтобы не возникло недоразумение или конфликт. Ведь в вашей паре действительно сильное чувство любви. Поэтому попросите у любимого человека поддержки в своих новых идеях, тогда вы почувствуете любовь.

А одинокие Близнецы вскоре познакомятся с интересным человеком. Но вам не стоит спешить начинать отношения, ведь вы еще слишком плохо знаете друг друга. Не отдавайте свое сердце первому встречному.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Рака

Ракам планеты обещают удивительную неделю. Ваши ближайшие дни будут наполнены радостью и прекрасными чувствами благодаря вашей второй половинке, которая будет проявлять инициативу и показывать свою любовь. Это улучшит отношения между вами. А выходные будут еще более романтическими и полными страсти.

Одинокие Раки также могут почувствовать романтику. В частности, ваш коллега попытается подойти к вам и признаться в чувствах. Астрологи советуют не отклонять предложение о свидании, ведь вы можете стать прекрасной парой.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Льва

У Львов в период с 5 по 11 июля будет удача в личной жизни. Вас ждут замечательные моменты с вашим партнером, а это поднимет вам настроение. Однако возникнут и некоторые проблемы, но не давайте партнеру повода сомневаться в искренности ваших чувств. Признайтесь в любви и сделайте ему/ей подарок.

А одинокие Львы должны наконец понять, что все вещи случаются вовремя. Не спешите в поисках любви, сейчас вам стоит уделить больше времени себе. В то же время астрологи предупреждают, что ваша любовь уже поблизости.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Девы

На этой неделе Девы будут чувствовать напряжение в отношениях, но вы сами можете решить эти ситуации. Убедитесь в том, что все, что вы делаете, приносит гармонию в отношениях с партнером. Вам важно сейчас найти точки соприкосновения, которые сблизят вас и придадут ощущения счастья.

Одиноким Девам астрологи советуют не выдумывать причины, по которым никак не получается стать счастливыми. Как только вы заглушите негативные мысли, у вас появится огромный шанс на взаимные и прочные отношения. Верьте в любовь.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Весов

Астрологи советуют Весам уделять больше времени со второй половинкой, поэтому на этой неделе отдохните с партнером. Это укрепит ваши отношения. И старайтесь избегать споров и напряжения, не позволяйте отрицательным разговорам портить атмосферу. Покажите любимому человеку свои истинные чувства и поддержку.

Одиноким Весам стоит решить, чего вы хотите от своей любовной жизни. Иначе вы и в дальнейшем будете одиноки. Поэтому, хватит отдавать себя только работе и чаще знакомьтесь с другими.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Скорпиона

Отношения Скорпиона на этой неделе могут столкнуться с некоторыми проблемами из-за вмешательства друзей или родственников. Это создаст напряжение, растерянность и негативный настрой вам обоим. Но попробуйте избежать ссоры и сохраните спокойствие в отношениях. Больше говорите, устраивайте свидания и признавайтесь в любви друг другу.

Одиноким Весам астрологи советуют решиться и подойти к тому человеку, который вас давно интересовал. Но не стоит принимать поспешных решений, внимательно присмотритесь к новому человеку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Стрельца

Стрельцов ждут очень хорошие новости в любовной жизни, ведь теперь все трудности в прошлом. В конце недели у вас будет откровенный разговор, во время которого вы решите все вопросы в отношениях. Астрологи советуют говорить слова любви, устраивать свидания или организовать совместный отпуск.

Одиноких Стрельцов ждет новый этап – пришло время вам изменить свою жизнь. Делайте уверенные шаги, которые помогут вам двигаться дальше в любовной сфере. В ближайшее время вы можете неожиданно влюбиться в кого-то из знакомых.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Козерога

На этой неделе Козероги могут хорошо провести время со второй половинкой, поэтому не позволяйте любым негативным мыслям портить ваши отношения. Не провоцируйте партнера и не давайте поводов для ревности. Постарайтесь понять потребности второй половинки и подготовьте ему/ей сюрприз.

Одиноким Козерогам не стоит разочаровываться из-за отсутствия отношений, ведь на этой неделе вас ждет знакомство с интересным человеком, который вам понравится. По словам астрологов, это может перерасти в любовь или стать началом страстного романа.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Водолея

Водолеям на этой неделе нужно взять любовные дела в свои руки. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов и заботиться о чувствах партнера, тогда удастся избежать повторения прошлых ошибок или кризиса в отношениях. Больше времени проводите с партнером и ходите на свидания.

У одиноких Водолеев есть шанс найти то, что вам нужно в любовной жизни. Неделя принесет шанс на перспективное знакомство. Но есть вероятность, что человек, который привлечет ваше внимание, пока не готов к новым отношениям.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 года для Рыб

Рыб ожидает хорошая неделя. В период с 5 по 11 июля ваш любимый человек будет осуществлять все ваши желания. В ваших отношениях появится больше нежности, любви, страсти, понимания и поддержки. К тому же, развеются много сомнений и опасений относительно партнера. Вы будете наслаждаться присутствием друг друга.

Одиноким Рыбам эта неделя принесет много возможностей пообщаться с интересными людьми и прекрасно провести время с ними. Если вы хотите превратить одно из этих знакомств в нечто большее, то возьмите все в свои руки. Удача на вашей стороне.