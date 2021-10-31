Цього тижня когось чекають сюрпризи, побачення, а хтось – вчергове зіпсує стосунки сваркою чи образами. Більше деталей – читайте у любовному гороскопі на тиждень.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків Зодіаку



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Цього тижня стосунки Овнів будуть сповнені щасливих емоцій, любові та ніжності. Навіть якщо ви з партнером мали непорозуміння, то це вже в минулому. У найближчі дні між вами все налагодиться і зміниться на краще. Додати гармонії у стосунки допоможе відверта розмова та романтичний вечір. Подаруйте коханій людині свій час або влаштуйте сюрприз.

А самотні Овни у найближчі дні заведуть нових друзів, з якими добре проведуть час і забудуть про свою самотність. Вам зараз не варто думати про серйозне кохання, воно вас саме знайде, коли прийде час.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Тельці у період з 1 по 7 листопада зможуть вирішити всі проблеми та конфлікти, які виникли у стосунках. Контролюйте свої емоції щодо деяких речей та не провокуйте з другу половинку на сварку. Зараз вам треба просто побути разом та відкинути всі негаразди.

Одинокі Тельці помітять, що хтось з вашого оточення "не рівно до вас дихає". Придивіться до цього кандидата, можливо, між вами спалахнуть почуття. Не бійтеся зробити крок назустріч.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Близнюки можуть зробити свої стосунки ще кращими у найближчі дні. Вас чекають позитивні зміни у любовному житті. Радимо влаштувати приємний сюрприз коханій людині або провести вихідні разом. Це може зблизити вас та дати відчуття коханні.

А самотнім Близнюкам треба почати нові стосунки, особливо якщо один з кандидатів на вашу серце постійно поруч та підтримує вас. Дайте йому шанс, але не квапте події.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Цей тиждень буде спокійним для стосунків Раків. Незабаром вас чекають зміни, які пожвавлять ваше любовне життя. А поки влаштуйте неочікуваний сюрприз другій половинці, проведіть вечір разом та зізнайтеся в коханні. Це зблизить вас ще більше.

А самотні Раки цього тижня можуть зустріти своє кохання. Будьте обережні, адже нова людина, яка прийде у ваше життя, неочікувано швидко заполонить ваше серце. Ви поринете в кохання "з головою".

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Любовне життя Левів може стати набагато кращим, якщо ви приділите більше уваги коханій людині та покажете йому/їй свої почуття. Чудовою ідеєю для вас буде спільна поїздка за місто на вихідні. Якщо ви хочете з’ясувати деякі нюанси чи непорозуміть, то просто щиро поговоріть про це.

А одинокі Леви у пошуку кохання лише даремно витратять час. Наразі вам варто насолоджуватися своєю свободою, а кохання прийде неочікувано.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Дівам цього тижня краще не дратувати свого партнера. Астрологи радять влаштовувати менше сварок та не змушувати партнера вас ревнувати, бо це може лише зашкодити стосункам. Завжди шукайте компроміс та уникайте конфліктів. І покажіть партнерові своє кохання.

Самотні Діви у найближчий час познайомляться з багатьма новими людьми, які вас зацікавлять. Але чи варто з кимось починати стосунки – вирішувати вам. Спочатку впевніться, що ви до цього готові.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Стосунки Терезів у найближчі дні теж будуть чудовими, проте вам варто обговорити їх з другою половинкою. Якщо ви мало часу проводите разом, то змінюйте щось, бо це може зіпсувати любовне життя. Між вами виникатиме ще більше сварок та конфліктів. Коханій людині варто приділяти свій час.

А самотнім Терезам треба запастися терпінням. Днями людина з вашого минулого приємно здивує вас, але подумайте двічі перед тим, як відновлювати старі стосунки. Вибір за вами, але чи варто знову "наступати на ті ж граблі".

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Стосунки Скорпіонів цього тижня будуть особливо чуттєвими та гармонійними. Ви матимете чудовий настрій і це передасться коханій людині. Завдяки романтиці та пристрасті ви активізуєте свої стосунки. Експерти рекомендують зараз не згадувати минулі образи.

Натомість одинокі Скорпіони у найближчі дні будуть багато розважатися із друзями. Бажаємо вам весело провести час, адже цього тижня на нові стосунки чекати не варто. Все буде згодом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Стрільці цього тижня будуть мати як хороші, так і погані моменти, які віддалять вас від партнера. Якщо ж ви хочете врівноважити ситуацію, вам слід знайти компроміс та поговорити з другою половинкою. Покажіть, на що здатні заради неї/нього та зізнайтеся у своїх почуттях.

А самотні Стрільці мають не боятися нових знайомств. Цього тижня ви зможете зачарувати людину, яка вам сподобалася. Головне – не "грайте" когось іншого, а будьте собою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Стосунки Козерогів будуть складатися позитивно цього тижня. Але ви можете зробити їх ще кращими. До прикладу, для того, щоб зблизитися з партнером, вам потрібно зробити щось приємне для нього/неї, зізнатися в коханні чи влаштувати романтичний вечір. Чим більше ви робите для стосунків, тим більше будете отримувати натомість.

Самотні Козероги у найближчі дні познайомляться з новими людьми, з якими зможуть добре провести час. Але не варто так швидко впускати людину в своє серце, спочатку варто краще один одного дізнатися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Водолії цього тижня мають відверто поговорити зі своїм партнером, якщо ви хочете вирішити всі проблеми, які обтяжують ваші стосунки. Можливо, між вами не все ідеально, але головне – що вам добре разом і ви справді кохаєте один одного. Зізнайтеся у почуттях та підтримайте кохану людину.

А одиноким Водоліям не варто впадати у відчай. Відпочиньте і будьте готові до якихось неочікуваних подій у любовному житті. Що саме приготувала для вас доля – поки невідомо.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 1 – 7 листопада 2021

Цього тижня планети будуть допомагати Рибам і їх партнерам у любовному житті. Проте вам варто дещо змінити у стосунках, якщо вас це турбує. Проведіть відверту розмову і скажіть про свої тривожні думки коханій людині. Разом ви зможете все виправити і зробити стосунки ще кращими.

Самотні Риби цього тижня будуть багато фліртувати та знайомитися з новими людьми. Ви отримаєте багато задоволення, але чи вийде з цього щось серйозне – покаже час.