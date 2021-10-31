На этой неделе кого-то ждут сюрпризы, свидания, а кто-то в очередной раз испортит отношения ссорой или оскорблениями. Больше деталей читайте в любовном гороскопе на неделю.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков Зодиака



Любовный гороскоп для Овна на неделю 1 – 7 ноября 2021

На этой неделе отношения Овнов будут полны счастливых эмоций, любви и нежности. Даже если у вас с партнером были недоразумения, это уже в прошлом. В ближайшие дни между вами все наладится и изменится к лучшему. Добавить гармонии в отношениях поможет откровенный разговор и романтический вечер. Подарите любимому человеку свое время или устройте сюрприз.

А одинокие Овны в ближайшие дни заведут новых друзей, с которыми хорошо проведут время и забудут о своем одиночестве. Вам сейчас не стоит думать о серьезной любви, она вас как раз найдет, когда придет время.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 1 – 7 ноября 2021

Тельцы в период с 1 по 7 ноября смогут решить все возникшие в отношениях проблемы и конфликты. Контролируйте свои эмоции по поводу некоторых вещей и не провоцируйте с вторую половинку на ссору. Сейчас вам нужно просто побыть вместе и отбросить все проблемы.

Одинокие Тельцы заметят, что кто-то из вашего окружения "не ровно дышит к вам". Присмотритесь к этому кандидату, возможно, между вами вспыхнут чувства. Не бойтесь сделать шаг навстречу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 1 – 7 ноября 2021

Близнецы могут сделать свои отношения еще лучше в ближайшие дни. Вас ждут положительные перемены в любовной жизни. Советуем устроить приятный сюрприз любимому человеку или провести выходные вместе. Это может сблизить вас и дать любви.

А одиноким Близнецам нужно начать новые отношения, особенно если один из кандидатов на ваше сердце постоянно рядом и поддерживает вас. Дайте ему шанс, но не торопите события.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 1 – 7 ноября 2021

Эта неделя будет спокойной для отношений Раков. В скором времени вас ждут перемены, которые оживят вашу любовную жизнь. А пока устроите неожиданный сюрприз второй половинке, проведите вечер вместе и признайтесь в любви. Это сблизит вас еще больше.

А одинокие Раки на этой неделе могут встретить свою любовь. Будьте осторожны, ведь новый человек, который придет в вашу жизнь, неожиданно быстро заполонит ваше сердце. Вы погрузитесь в любовь "с головой".

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 1 – 7 ноября 2021

Любовная жизнь Львов может стать гораздо лучше, если вы уделите больше внимания любимому человеку и покажете ему/ей свои чувства. Прекрасной идеей для вас будет совместная поездка за город на выходные. Если вы хотите выяснить некоторые нюансы или недоумите, то просто откровенно поговорите об этом.

А одинокие Львы в поиске любви только зря потратят время. Вам стоит наслаждаться своей свободой, а любовь придет неожиданно.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 1 – 7 ноября 2021

Девам на этой неделе лучше не раздражать своего партнера. Астрологи советуют устраивать меньше ссор и не заставлять партнера ревновать вас, потому что это может только повредить отношениям. Всегда ищите компромисс и избегайте конфликтов. И покажите партнеру свою любовь.

Одинокие Девы в ближайшее время познакомятся со множеством новых людей, которые вас заинтересуют. Но стоит ли с кем-то начинать отношения – решать вам. Сначала убедитесь, что вы к этому готовы.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 1 – 7 ноября 2021

Отношения Весов в ближайшие дни тоже будут отличными, однако вам стоит обсудить их со второй половинкой. Если вы мало времени проводите вместе, то меняйте что-нибудь, потому что это может испортить любовную жизнь. Между вами будет еще больше ссор и конфликтов. Любимому человеку следует уделять свое время.

А одиноким Весам нужно запастись терпением. На днях человек из вашего прошлого приятно удивит вас, но подумайте дважды, прежде чем восстанавливать старые отношения. Выбор за вами, но стоит ли снова "наступать на те же грабли".

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 1 – 7 ноября 2021

Отношения Скорпионов на этой неделе будут особенно чувственными и гармоничными. У вас будет прекрасное настроение и это передастся любимому человеку. Благодаря романтике и пристрастию вы активизируете свои отношения. Эксперты рекомендуют сейчас не вспоминать прошлые оскорбления.

Одинокие Скорпионы в ближайшие дни будут много развлекаться с друзьями. Желаем вам весело провести время, так как на этой неделе новых отношений ждать не стоит. Все будет позже.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 1 – 7 ноября 2021

У Стрельцов на этой неделе будут как хорошие, так и плохие моменты, которые удалят вас от партнера. Если вы хотите уравновесить ситуацию, вам следует найти компромисс и поговорить со второй половинкой. Покажите, на что способны ради нее и признайтесь в своих чувствах.

А одинокие Стрельцы должны не бояться новых знакомств. На этой неделе вы сможете очаровать понравившегося человека. Главное – не "играйте" в кого-нибудь другого, а будьте собой.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 1 – 7 ноября 2021

Отношения Козерогов будут складываться положительно на этой неделе. Но вы можете сделать их еще лучше. К примеру, для того чтобы сблизиться с партнером, вам нужно сделать что-то приятное для него/ней, признаться в любви или устроить романтический вечер. Чем больше вы делаете для отношений, тем больше будете получать вместо этого.

Одинокие Козероги в ближайшие дни познакомятся с новыми людьми, с которыми смогут хорошо провести время. Но не стоит так быстро впускать человека в свое сердце, поначалу стоит лучше друг друга узнать.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 1 – 7 ноября 2021

Водолеи этой недели должны откровенно поговорить со своим партнером, если вы хотите решить все проблемы, которые тяготят ваши отношения. Возможно, между вами не все идеально, но главное – что вам хорошо вместе и вы действительно любите друг друга. Признайтесь в чувствах и поддержите любимого человека.

А одиноким Водолиям не стоит отчаиваться. Отдохните и будьте готовы к каким-нибудь неожиданным событиям в любовной жизни. Что именно приготовила для вас судьба – пока неизвестно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 1 – 7 ноября 2021

На этой неделе планеты помогут Рыбам и их партнерам в любовной жизни. Однако вам стоит кое-что изменить в отношениях, если вас это беспокоит. Проведите откровенный разговор и скажите о своих тревожных мыслях любимому человеку. Вместе вы сможете все исправить и сделать отношения еще лучше.

Одинокие Рыбы на этой неделе будут много флиртовать и знакомиться с новыми людьми. Вы получите много удовольствия, но выйдет ли из этого что-нибудь серьезное – покажет время.