Під час пандемії в людей по всьому світу зріс рівень стресу, тож мало не кожен почав шукати для себе прості та доступні способи заспокоєння нервів.

Хтось почав висаджувати зелень на підвіконнях, інші – малювати картини чи збирати пазли, дехто навчився пекти хліб. Також ще більш популярними стали АСМР-відео з монотонними заспокійливими звуками і зображеннями.

ТМ "Львівські дріжджі" вирішила бути в тренді та першою в Україні зняла власні АСМР-відеорецепти. Як працюють такі антистресові відео – розповідаємо детальніше в нашому матеріалі.

Що таке АСМР-відео

Автономна сенсорна меридіональна реакція (АСМР) – це приємне відчуття поколювання в потилиці та "мурашок" на шкірі голови, шиї та рук, яке виникає завдяки сенсорним, звуковим чи візуальним подразникам. АСМР-відео є одним із таких стимуляторів. Більшість таких відео знімають за допомогою бінаурального мікрофона, тому дивитися їх краще в навушниках, аби сповна відчути ефект присутності.

Саме поняття АСМР з’явилося близько 10 років тому, проте антистресові відео, які викликають відчуття АСМР, почали знімати набагато раніше. Цей феномен науковцями ще не досліджений докладно і дехто вважає, що його насправді взагалі не існує. Проте водночас у YouTube мільйони переглядів набирають відео, на яких люди щось шепочуть, їдять, шурхотять папером, малюють, готують їжу, а світові бренди почали використовувати АСМР-відео у своїх рекламних кампаніях.

Усі АСМР-відео можна розділити на кілька типів:

взаємодія з предметами – шурхотіння паперу чи пластику, нарізання хліба, постукування, пошкрябування дерева, переливання рідини тощо (сюди відносяться і відеорецепти);

повільний монолог шепотом;

приймання їжі – так звані макбенги, які виникли у 2010 році в Південній Кореї та з часом поширилися усім світом;

рольові ігри: розігрування різних сцен із життя (перукар-клієнт, лікар-пацієнт) чи поп-культури;

АСМР-кімнати: імітація звуків з реальних обставин чи уявних світів, наприклад, бібліотеки Гоґвортсу;

АСМР-музика.

Як АСМР-відео впливають на людину

Дослідити АСМР ґрунтовно досить важко, оскільки він базується на індивідуальних сприйняттях людини: однакові звуки чи картинки можуть одних людей розслабляти, а інших, навпаки, дратувати. Дехто взагалі може не відчувати ефект АСМР.

Згідно з дослідженням вчених Університету Свонсі у Великій Британії, АСМР-відео розслабляють, допомагають боротися зі стресом та полегшують засинання. Крім того, ці відео покращують настрій і знижують симптоми хронічного болю упродовж кількох годин після сеансу.

Психотерапевти зазначають, що АСМР-відео не вилікують клінічну депресію, проте при поганому настрої чи виснаженні вони досить помічні, адже знімають напругу, повертають до стану дитячої захищеності і ранніх спогадів.

Навіщо "Львівські дріжджі" зробили АСМР-відео

Ідея створення АСМР-відеорецептів у ТМ "Львівські дріжджі" виникла після проведення глибинних мотиваційних інтерв’ю з цільовою аудиторією, тобто людьми, які займаються випічкою.

"Ми побачили, що для українців є близьким відчуття заспокоєння в процесі випікання, роботи з дріжджовим тістом, переключення з навколишньої невизначеності на домашній затишок. У період пандемії зріс рівень стресу, і випікати почали навіть ті, хто цього ніколи раніше не робив. Відчувши запит споживача, ми вирішили допомогти українцям знизити рівень стресу вже звичним їм способом, але у новій формі. Так і з’явилися АСМР-рецепти. Наш проект покликаний допомогти кожному віднайти внутрішній баланс і спокій та зануритись в розслаблюючу атмосферу випікання", – розповідає бренд-менеджер "Львівських дріжджів" Назар Максимець.

П’ять антистресових відео опублікували на YouTube-каналі "Випікай любов. Львівські дріжджі" у кінці січня: це рецепти приготування мигдалевого хліба, домашніх багетів, піци з грибами та куркою, слойки з ягодами та хрумких пончиків.

"Це новий формат для України, досі мало хто знімав такі відео – особливо на професійному рівні. Ми стали першовідкривачами у своїй категорії. Головна мета цих відео – саме релаксація, а не приготування їжі, але для тих, хто таки хоче спробувати пекти самостійно, ми лишаємо в описі відео детальні рецепти", – говорить Назар Максимець.

Які ще відео є на каналі "Львівських дріжджів"

Сам YouTube-канал "Випікай любов. Львівські дріжджі" запустили раніше – ще у кінці 2018 року. Тут виробник ділиться перевіреними рецептами солоної та солодкої випічки та хліба, а також допомагає розібратися з різними питаннями, які виникають у процесі роботи з дріжджовим тістом. Відеорецепти на цьому YouTube-каналі переглянули понад 8 мільйонів користувачів.

"Львівські дріжджі" – бренд української "Компанії Ензим", лідера вітчизняного ринку дріжджів для домашнього хлібопечення. Під цим брендом випускають пресовані дріжджі у фасуванні 42 грамів та 100 грамів, а також сухі швидкодіючі дріжджі у фасуванні 12 грамів і 100 грамів. Дві з трьох хлібин в Україні випечені саме на "Львівських дріжджах".

Автор Аня Журба