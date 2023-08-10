Близнюки, Терези та Тельці, вже цього місяця людина, яку ви любите всім серцем, може скочити в гречку. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

Зверніть увагу Ці знаки зодіаку зрадять у серпні: чи є серед них ваш партнер

Близнюки

Найближчими тижнями ви можете дізнатися, що партнер зраджує. Ймовірно, кохана для вас людина робить це вже не вперше. Обдумайте все й ухваліть для себе рішення, як би не було боляче. Вірте у справжнє кохання: воно ще обов'язково буде у вашому житті.

Цікаво Ледачі та негостинні: знаки зодіаку, які є найгіршими господарями

Гороскоп для Близнюків

Терези

Вашому партнеру, ймовірно, закортить спробувати щось новеньке. Втім, зробити це вирішить не з вами. Можливо, це на краще, як би зараз абсурдно не звучало. Перестаньте триматися за тих, хто не боїться вас втратити.

До речі Доньці такого не побажаєш: найгірший зять за знаком зодіаку

Гороскоп для Терезів

Телець

У серпні кохана людина може вирішити, що їй набридла стабільність, натомість хочеться чогось "забороненого". Нічого кращого, аніж зрада не придумає. Цікаво, що потім обов'язково дуже сильно про це жалітиме, втім, буде вже пізно.

Варте уваги Ці 4 знаки зодіаку стрибнуть вище своєї голови до кінця літа: кого чекає успіх

Гороскоп для Тельців