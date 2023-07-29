3 знаки зодіаку, яким найбільше щастить у коханні

Кохання – це найсвітліше та найпрекрасніше почуття. Однак, далеко не всім щастить у любовних справах.

Астрологи зазначають, що найбільш успішними є Терези, Тельці та Діви. Саме цим знакам щастить у коханні, пише 24 Канал.

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Телець

Покровителькою цього знаку зодіаку є Венера. Тож не дивно, що Тельцям щастить у коханні. Їхня стабільність і терплячість притягують любов і забезпечують довготривалі стосунки. До речі, астрологи зазначають, що Тельці є прекрасні та чуттєві коханці.

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Терези

Венера також є планетою Терезів. Представники цього знаку завжди прагнуть до балансу. Вони здатні створити та підтримувати гармонійці стосунки.

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Діва

Ще один щасливчик у справах сердечних – Діва. Народжені під цим сузір'ям не страждають від браку уваги. Вони приваблюють людей. Цікаво, що вибагливість та скептичність Дів допомагають їм знайти справді ідеального партнера.

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